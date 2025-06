TS TET June 2025 schedule released, check complete schedule TS TET June 2025 schedule has been released. Candidates who applied for the said exam can download the exam time table from the official website - tgtet.aptonline.in. Check details.

New Delhi:

The Department of School Education, Government of Telangana, has officially released the timetable of the Telangana State Teacher Eligibility Test (TS TET) June 2025. Those who applied for the TS TET 2025 exam can download the exam calendar from the official website - tgtet.aptonline.in.

As per the official website, TS TET 2025 will be conducted from June 18 to 30, in a computer-based test. The exam will be conducted in two shifts each day - morning and afternoon. The admit cards will be uploaded on June 9 on the official portal, and the results are expected to be declared by July 22. Candidates who are appearing in the TS TET 2025 exam can appear for the mock test available on the official portal to get familiar with the exam pattern. The link to the mock test is given below.

TS TET June 2025 schedule

Exam Date Session Paper & Subject Medium Districts 18-Jun-25 Shift 1: 9:00 AM-11:30 AM Paper-II Mathematics & Science English/Telugu Nalgonda, Hanumakonda, Nirmal, Bhadradri Kothagudem,

Narayanapet, Sangareddy 18-Jun-25 Shift 2, 2:00 PM-4:30 PM Paper-II Mathematics &

Science English/Telugu Rangareddy, Siddipet, Warangal, Rajanna Siricilla, Mancherial,

Khammam 19-Jun-25 Shift 1, 9:00 AM-11:30 AM Paper-II Mathematics &

Science English/Telugu Mahabubabad, Medak, Jayashankar Bhupalapally, Vikarabad,

Hyderabad, Suryapet, Mahabubnagar, Kumuram Bheem Asifabad 19-Jun-25 Shift 2, 2:00 PM-4:30 PM Paper-II Mathematics &

Science English/Telugu

Yadadri Bhuvanagiri, Nizamabad, Jangaon, Karimnagar, Jogulamba

Gadwal, Mulugu, Wanaparthy, Medchal Malkajgiri, Others 20-Jun-25 Shift 1, 9:00 AM-11:30 AM Paper-I English/Telugu Narayanapet, Mancherial, Jayashankar Bhupalapally, Jangaon,

Mulugu, Wanaparthy, Medchal Malkajgiri, Adilabad, Peddapalli 20-Jun-25 Shift 2, 2:00 PM-4:30 PM Paper-I English/Telugu Nalgonda, Hanumakonda, Khammam, Mahabubabad, Vikarabad,

Hyderabad, Mahabubnagar 23-Jun-25 Shift 2, 2:00 PM-4:30 PM Paper-I Minor(Hindi,Kannada,

Tamil,Urdu, Marathi, Bengali All Districts 24-Jun-25 Shift 1, 9:00 AM-11:30 AM Paper-II Mathematics &

Science English/Telugu Adilabad, Peddapalli, Jagtial, Kamareddy, Nagarkurnool 24-Jun-25 Shift 2, 2:00 PM-4:30 PM Paper-I English/Telugu Bhadradri Kothagudem, Siddipet, Medak, Jagtial, Nagarkurnool 27-Jun-25 Shift 1, 9:00 AM-11:30 AM Paper-I English/Telugu Nirmal, Warangal, Rajanna Siricilla, Suryapet, Kumuram Bheem

Asifabad, Karimnagar, Kamareddy 27-Jun-25 Shift 2, 2:00 PM-4:30 PM Paper-I English/Telugu Sangareddy, Rangareddy, Yadadri Bhuvanagiri, Nizamabad, Jogulamba

Gadwal, Others 28-Jun-25 Shift 1, 9:00 AM-11:30 AM Paper-II Social Studies English/Telugu Nalgonda, Hanumakonda, Rangareddy, Nirmal, Mahabubabad, Yadadri

Bhuvanagiri, Nizamabad 29-Jun-25 Shift 1, 9:00 AM-11:30 AM Paper-II Social Studies English/Telugu Bhadradri Kothagudem, Siddipet, Warangal, Jangaon, Jayashankar

Bhupalapally, Medak, Karimnagar, Jogulamba Gadwal, Adilabad 29-Jun-25 Shift 2, 2:00 PM-4:30 PM Paper-II Social Studies English/Telugu Rajanna Siricilla, Mulugu, Suryapet, Vikarabad, Hyderabad, Jagtial,

Kamareddy, Peddapalli, Others 30-Jun-25 Shift 1, 9:00 AM-11:30 AM Paper-II Social Studies English/Telugu Sangareddy, Narayanapet, Khammam, Mancherial, Mahabubnagar,

Kumuram Bheem Asifabad, Wanaparthy, Medchal Malkajgiri,

Nagarkurnool 30-Jun-25 Shift 2, 2:00 PM-4:30 PM Paper-II Mathematics, Science & Social Studies Minor(Hindi,Kannada,

Tamil,Urdu, Marathi,Sanskrit) All Districts

