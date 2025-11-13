Bihar Elections: What happened in West Champaran, East Champaran districts in 2020 polls? Check here

Advertisement
Bihar Assembly Elections: West Champaran and East Champaran are among the 38 districts of Bihar. Check here how these constituencies fared during the 2020 Assembly elections.

As per the announcement from the Election Commission, the polling in Bihar was held in two phases on November 6 (121 constituencies) and November 11 (122 constituencies). The Rashtriya Janata Dal (RJD), the Janata Dal United (JDU), the Bharatiya Janata Party (BJP), and the Congress are the main parties in the state. The National Democratic Alliance (NDA), led by the Bharatiya Janata Party (BJP), is in alliance with the Janata Dal United (JDU), Lok Janshakti Party (Ram Vilas), Hindustani Awam Morcha (HAM), and Rashtriya Lok Morcha (RLM), while the Congress is in alliance with the Rashtriya Janata Dal (RJD), Left parties, and Vikassheel Insaan Party (VIP) in Bihar.

West Champaran district: What happened in 2020?

Constituency No Constituency name Winner/party Runner up/party Margin of votes 
1

Valmiki Nagar

Dhirendra Pratap Singh/JDU

Rajesh Singh/Congress 

 21585 (11.5%) 
2

Ramnagar

Bhagirathi Devi (BJP) 

Rajesh Ram (Congress) 

15796 (8.48%)

Narkatiaganj 

Rashmi Varma (BJP) 

Vinay Varma (Congress) 

 21134 (12.96%) 
4

Bagaha 

Ram Singh (BJP)

Jayesh Manglam Singh (Congress) 

 30020 (16:83%

Lauriya

Vinay Bihari (BJP)

Shambhu Tiwari (RJD) 

 29004 (18.77%)

Nautan 

Narayan Prasad (BJP)

Sheikh Mohammad Kamran (Congress) 

 25896 (15.63%)
7

Chanpatia 

Umakant Singh (BJP)

Abhishek Ranjan (Congress)

 13469 (7.79%) 
8 Bettiah

 Renu Devi (BJP)  

 Madan Mohan Tiwari (Congress)  

 18079 (11.44%) 

Sikta

Birendra Prasad Gupta (CPI-M)

Dilip Varma (Independent) 

 2302 (1.37%) 

East Champaran district: What happened in 2020

Constituency No Constituency name Winner/party Runner up/party Margin of votes 
10

Raxaul

Pramod Kumar Sinha (BJP)

 

Rambabu Prashad Yadav (Congress) 

 36923 (21.11%)
11

Sugauli

Shashi Bhushan Singh (RJD)

 

Ramchandra Sahni (Vikassheel Insaan Party)

 3447 (2.05%) 
12 

Narkatiya

Shamim Ahmad (RJD) 

Shyam Bihari Prasad JDU

 27791 (15.58%) 
13

Harsidhi

Krishnanandan Paswan (BJP)

Kumar Nagendra Bihari (RJD) 

 15685 (9.37%) 
14

Govindganj

Sunil Mani Tiwari (BJP) 

Brajesh Kumar (Congress) 

 27780 (18.59%) 
15

Kesaria

Shalini Mishra (JDU) 

Santosh Kushwha (RJD) 

 9227 (6.16) 
16 Kalyanpur

Manoj Kumar Yadav (RJD)

Sachindra Prasad Singh (BJP)

 1193 (0.76%)
17 Pipra

Shyambabu Prasad Yadav (BJP)

Rajmangal Prasad (CPI-M)

 

 8177 (4.21%) 
18 Madhuban

Rana Randhir (BJP)

Madan Prasad (RJD)

 

 5878 (3.93%)
19 Motihari

Pramod Kumar (BJP)

 

Om Prakash Chaudhary (RJD) 

 14645 (7.95%) 
20 Chiraiya

Lal Babu Prasad Gupta (BJP)

Achchhelal Prasad (RJD) 

 16874 (10.18%) 
21 Dhaka

Pawan Kumar Jaiswal (BJP)

Faisal Rahman (RJD)

 10114 (4.93%)

 

