Bihar Elections: What happened in West Champaran, East Champaran districts in 2020 polls? Check here

As per the announcement from the Election Commission, the polling in Bihar was held in two phases on November 6 (121 constituencies) and November 11 (122 constituencies). The Rashtriya Janata Dal (RJD), the Janata Dal United (JDU), the Bharatiya Janata Party (BJP), and the Congress are the main parties in the state. The National Democratic Alliance (NDA), led by the Bharatiya Janata Party (BJP), is in alliance with the Janata Dal United (JDU), Lok Janshakti Party (Ram Vilas), Hindustani Awam Morcha (HAM), and Rashtriya Lok Morcha (RLM), while the Congress is in alliance with the Rashtriya Janata Dal (RJD), Left parties, and Vikassheel Insaan Party (VIP) in Bihar.
West Champaran district: What happened in 2020?
|Constituency No
|Constituency name
|Winner/party
|Runner up/party
|Margin of votes
|1
|
Valmiki Nagar
|
Dhirendra Pratap Singh/JDU
|
Rajesh Singh/Congress
|21585 (11.5%)
|2
|
Ramnagar
|
Bhagirathi Devi (BJP)
|
Rajesh Ram (Congress)
|
15796 (8.48%)
|3
|
Narkatiaganj
|
Rashmi Varma (BJP)
|
Vinay Varma (Congress)
|21134 (12.96%)
|4
|
Bagaha
|
Ram Singh (BJP)
|
Jayesh Manglam Singh (Congress)
|30020 (16:83%
|5
|
Lauriya
|
Vinay Bihari (BJP)
|
Shambhu Tiwari (RJD)
|29004 (18.77%)
|6
|
Nautan
|
Narayan Prasad (BJP)
|
Sheikh Mohammad Kamran (Congress)
|25896 (15.63%)
|7
|
Chanpatia
|
Umakant Singh (BJP)
|
Abhishek Ranjan (Congress)
|13469 (7.79%)
|8
|Bettiah
|
Renu Devi (BJP)
|
Madan Mohan Tiwari (Congress)
|18079 (11.44%)
|9
|
Sikta
|
Birendra Prasad Gupta (CPI-M)
|
Dilip Varma (Independent)
|2302 (1.37%)
East Champaran district: What happened in 2020
|Constituency No
|Constituency name
|Winner/party
|Runner up/party
|Margin of votes
|10
|
Raxaul
|
Pramod Kumar Sinha (BJP)
|
Rambabu Prashad Yadav (Congress)
|36923 (21.11%)
|11
|
Sugauli
|
Shashi Bhushan Singh (RJD)
|
Ramchandra Sahni (Vikassheel Insaan Party)
|3447 (2.05%)
|12
|
Narkatiya
|
Shamim Ahmad (RJD)
|
Shyam Bihari Prasad JDU
|27791 (15.58%)
|13
|
Harsidhi
|
Krishnanandan Paswan (BJP)
|
Kumar Nagendra Bihari (RJD)
|15685 (9.37%)
|14
|
Govindganj
|
Sunil Mani Tiwari (BJP)
|
Brajesh Kumar (Congress)
|27780 (18.59%)
|15
|
Kesaria
|
Shalini Mishra (JDU)
|
Santosh Kushwha (RJD)
|9227 (6.16)
|16
|Kalyanpur
|
Manoj Kumar Yadav (RJD)
|
Sachindra Prasad Singh (BJP)
|1193 (0.76%)
|17
|Pipra
|
Shyambabu Prasad Yadav (BJP)
|
Rajmangal Prasad (CPI-M)
|8177 (4.21%)
|18
|Madhuban
|
Rana Randhir (BJP)
|
Madan Prasad (RJD)
|5878 (3.93%)
|19
|Motihari
|
Pramod Kumar (BJP)
|
Om Prakash Chaudhary (RJD)
|14645 (7.95%)
|20
|Chiraiya
|
Lal Babu Prasad Gupta (BJP)
|
Achchhelal Prasad (RJD)
|16874 (10.18%)
|21
|Dhaka
|
Pawan Kumar Jaiswal (BJP)
|
Faisal Rahman (RJD)
|10114 (4.93%)