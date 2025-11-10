Bihar Assembly Election 2025: Full list of constituencies going to vote in Phase 2 | Check here

Bihar is set to witness the second and final phase of voting for the 2025 Legislative Assembly elections on November 11, following an intense and high-octane and will determine the representatives for the remaining seats. Polling for the second phase will take place from 7 am to 5 pm across 122 assembly constituencies across 20 districts. Voters who will be waiting in the queue at 5 pm will be permitted to exercise their franchise. Counting of votes is scheduled for November 14, 2025, and the final verdict will ultimately decide who forms the next government in Bihar.
Among the significant seats going to the polls in this phase are Chakai, from where JD(U) minister Sumit Kumar Singh is seeking a re-election, BJP MLA Shreyasi Singh's Jamui, JD(U) minister Leshi Singh's Dhamdaha, and BJP minister Neeraj Kumar Singh's Chhatapur.
Notably, Bihar recorded its "highest-ever" voter turnout in the first phase of polling for the Assembly election on Thursday (November 6), with 65.08 per cent of an electorate of more than 3.75 crore turning up at polling stations to exercise their franchise. A total of 121 constituencies in 18 districts went to the polls in the first phase. During the first Bihar Assembly polls in 1951-52, the recorded turnout was lowest in the state's history at 42.6 per cent. The previous highest voter turnout in Bihar was recorded in 2000 at 62.57 per cent.
Here's a complete list of constituencies voting in the second phase:
|
S. No.
|
Constituency
|
Phase
|
Election Date
|1.
|Valmiki Nagar
|Phase 2
|November 11
|2.
|Ramnagar (SC)
|Phase 2
|November 11
|3.
|Narkatiaganj
|Phase 2
|November 11
|4.
|Bagaha
|Phase 2
|November 11
|5.
|Lauriya
|Phase 2
|November 11
|6.
|Nautan
|Phase 2
|November 11
|7.
|Chanpatia
|Phase 2
|November 11
|8.
|Bettiah
|Phase 2
|November 11
|9.
|Sikta
|Phase 2
|November 11
|10.
|Raxaul
|Phase 2
|November 11
|11.
|Sugauli
|Phase 2
|November 11
|12.
|Narkatia
|Phase 2
|November 11
|13.
|Harsidhi (SC)
|Phase 2
|November 11
|14.
|Govindganj
|Phase 2
|November 11
|15.
|Kesaria
|Phase 2
|November 11
|16.
|Kalyanpur
|Phase 2
|November 11
|17.
|Pipra
|Phase 2
|November 11
|18.
|Madhuban
|Phase 2
|November 11
|19.
|Motihari
|Phase 2
|November 11
|20.
|Chiraia
|Phase 2
|November 11
|21.
|Dhaka
|Phase 2
|November 11
|22.
|Sheohar
|Phase 2
|November 11
|23.
|Riga
|Phase 2
|November 11
|24.
|Bathnaha (SC)
|Phase 2
|November 11
|25.
|Parihar
|Phase 2
|November 11
|26.
|Sursand
|Phase 2
|November 11
|27.
|Bajpatti
|Phase 2
|November 11
|28.
|Sitamarhi
|Phase 2
|November 11
|29.
|Runnisaidpur
|Phase 2
|November 11
|30.
|Belsand
|Phase 2
|November 11
|31.
|Harlakhi
|Phase 2
|November 11
|32.
|Benipatti
|Phase 2
|November 11
|33.
|Khajauli
|Phase 2
|November 11
|34.
|Babubarhi
|Phase 2
|November 11
|35.
|Bisfi
|Phase 2
|November 11
|36.
|Madhubani
|Phase 2
|November 11
|37.
|Rajnagar (SC)
|Phase 2
|November 11
|38.
|Jhanjharpur
|Phase 2
|November 11
|39.
|Phulparas
|Phase 2
|November 11
|40.
|Laukaha
|Phase 2
|November 11
|41.
|Nirmali
|Phase 2
|November 11
|42.
|Pipra
|Phase 2
|November 11
|43.
|Supaul
|Phase 2
|November 11
|44.
|Triveniganj (SC)
|Phase 2
|November 11
|45.
|Chhatapur
|Phase 2
|November 11
|46.
|Narpatganj
|Phase 2
|November 11
|47.
|Raniganj (SC)
|Phase 2
|November 11
|48.
|Forbesganj
|Phase 2
|November 11
|49.
|Araria
|Phase 2
|November 11
|50.
|Jokihat
|Phase 2
|November 11
|51.
|Sikti
|Phase 2
|November 11
|52.
|Bahadurganj
|Phase 2
|November 11
|53.
|Thakurganj
|Phase 2
|November 11
|54.
|Kishanganj
|Phase 2
|November 11
|55.
|Kochadhaman
|Phase 2
|November 11
|56.
|Amour
|Phase 2
|November 11
|57.
|Baisi
|Phase 2
|November 11
|58.
|Kasba
|Phase 2
|November 11
|59.
|Banmankhi (SC)
|Phase 2
|November 11
|60.
|Rupauli
|Phase 2
|November 11
|61.
|Dhamdaha
|Phase 2
|November 11
|62.
|Purnia
|Phase 2
|November 11
|63.
|Katihar
|Phase 2
|November 11
|64.
|Kadwa
|Phase 2
|November 11
|65.
|Balrampur
|Phase 2
|November 11
|66.
|Pranpur
|Phase 2
|November 11
|67.
|Manihari (ST)
|Phase 2
|November 11
|68.
|Barari
|Phase 2
|November 11
|69.
|Korha (SC)
|Phase 2
|November 11
|70.
|Bihpur
|Phase 2
|November 11
|71.
|Gopalpur
|Phase 2
|November 11
|72.
|Pirpainti (SC)
|Phase 2
|November 11
|73.
|Kahalgaon
|Phase 2
|November 11
|74.
|Bhagalpur
|Phase 2
|November 11
|75.
|Sultanganj
|Phase 2
|November 11
|76.
|Nathnagar
|Phase 2
|November 11
|77.
|Amarpur
|Phase 2
|November 11
|78.
|Dhoraiya (SC)
|Phase 2
|November 11
|79.
|Banka
|Phase 2
|November 11
|80.
|Katoria (ST)
|Phase 2
|November 11
|81.
|Belhar
|Phase 2
|November 11
|82.
|Ramgarh
|Phase 2
|November 11
|83.
|Mohania (SC)
|Phase 2
|November 11
|84.
|Bhabua
|Phase 2
|November 11
|85.
|Chainpur
|Phase 2
|November 11
|86.
|Chenari (SC)
|Phase 2
|November 11
|87.
|Sasaram
|Phase 2
|November 11
|88.
|Kargahar
|Phase 2
|November 11
|89.
|Dinara
|Phase 2
|November 11
|90.
|Nokha
|Phase 2
|November 11
|91.
|Dehri
|Phase 2
|November 11
|92.
|Karakat
|Phase 2
|November 11
|93.
|Arwal
|Phase 2
|November 11
|94.
|Kurtha
|Phase 2
|November 11
|95.
|Jehanabad
|Phase 2
|November 11
|96.
|Ghosi
|Phase 2
|November 11
|97.
|Makhdumpur (SC)
|Phase 2
|November 11
|98.
|Goh
|Phase 2
|November 11
|99.
|Obra
|Phase 2
|November 11
|100.
|Nabinagar
|Phase 2
|November 11
|101.
|Kutumba (SC)
|Phase 2
|November 11
|102.
|Aurangabad
|Phase 2
|November 11
|103.
|Rafiganj
|Phase 2
|November 11
|104.
|Gurua
|Phase 2
|November 11
|105.
|Sherghati
|Phase 2
|November 11
|106.
|Imamganj (SC)
|Phase 2
|November 11
|107.
|Barachatti (SC)
|Phase 2
|November 11
|108.
|Bodh Gaya (SC)
|Phase 2
|November 11
|109.
|Gaya Town
|Phase 2
|November 11
|110.
|Tikari
|Phase 2
|November 11
|111.
|Belaganj
|Phase 2
|November 11
|112.
|Atri
|Phase 2
|November 11
|113.
|Wazirganj
|Phase 2
|November 11
|114.
|Rajauli (SC)
|Phase 2
|November 11
|115.
|Hisua
|Phase 2
|November 11
|116.
|Nawada
|Phase 2
|November 11
|117.
|Gobindpur
|Phase 2
|November 11
|118.
|Warsaliganj
|Phase 2
|November 11
|119.
|Sikandra (SC)
|Phase 2
|November 11
|120.
|Jamui
|Phase 2
|November 11
|121.
|Jhajha
|Phase 2
|November 11
|122.
|Chakai
|Phase 2
|November 11
Bihar Assembly Elections 2025:
It is to be noted here that the poll campaign would be remembered for the intensive canvassing by Prime Minister Narendra Modi, who took time off for 14 rallies, besides a roadshow. This election also saw Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra campaigning in Bihar for the first time. She led a fairly vigorous campaign, with 10 rallies and a roadshow, though one of her election meetings had to be cancelled as bad weather prevented her from taking a helicopter to reach the venue. The BJP's star-studded campaign also featured its president JP Nadda, Union Ministers Nitin Gadkari and Shivraj Singh Chouhan, regional satraps like Yogi Adityanath, Himanta Biswa Sarma and Mohan Yadav -- the CMs of UP, Assam and MP, respectively, besides actor-turned-politicians Ravi Kishan and Manoj Tiwari. NDA leaders from other states, like Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde of the Shiv Sena and Andhra Pradesh minister Nara Lokesh of the TDP, also campaigned for the elections here. Away from much spotlight was the silent but determined campaign by CM Nitish Kumar, the JD(U) supremo, who is aiming for a fifth consecutive term in office.
ALSO READ: Bihar Assembly Election: Full list of constituencies where voting underway in Phase 1 | Check here