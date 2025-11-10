Advertisement
  3. Bihar Assembly Election 2025: Full list of constituencies going to vote in Phase 2 | Check here

Bihar Assembly Election 2025: The second phase of the Bihar Assembly election is set to be held on Tuesday (November 11). As many as 122 constituencies across 20 districts will go to the polls. Scroll down to check the complete list of constituencies voting in the second phase.

Edited By: Anurag Roushan @Candid_Tilaiyan
Patna:

Bihar is set to witness the second and final phase of voting for the 2025 Legislative Assembly elections on November 11, following an intense and high-octane and will determine the representatives for the remaining seats. Polling for the second phase will take place from 7 am to 5 pm across 122 assembly constituencies across 20 districts. Voters who will be waiting in the queue at 5 pm will be permitted to exercise their franchise. Counting of votes is scheduled for November 14, 2025, and the final verdict will ultimately decide who forms the next government in Bihar. 

Among the significant seats going to the polls in this phase are Chakai, from where JD(U) minister Sumit Kumar Singh is seeking a re-election, BJP MLA Shreyasi Singh's Jamui, JD(U) minister Leshi Singh's Dhamdaha, and BJP minister Neeraj Kumar Singh's Chhatapur.

Notably, Bihar recorded its "highest-ever" voter turnout in the first phase of polling for the Assembly election on Thursday (November 6), with 65.08 per cent of an electorate of more than 3.75 crore turning up at polling stations to exercise their franchise. A total of 121 constituencies in 18 districts went to the polls in the first phase. During the first Bihar Assembly polls in 1951-52, the recorded turnout was lowest in the state's history at 42.6 per cent. The previous highest voter turnout in Bihar was recorded in 2000 at 62.57 per cent. 

Here's a complete list of constituencies voting in the second phase:

S. No.

Constituency

Phase

Election Date
1. Valmiki Nagar Phase 2 November 11
2. Ramnagar (SC) Phase 2 November 11
3. Narkatiaganj Phase 2 November 11
4. Bagaha Phase 2 November 11
5. Lauriya Phase 2 November 11
6. Nautan Phase 2 November 11
7. Chanpatia Phase 2 November 11
8. Bettiah Phase 2 November 11
9. Sikta Phase 2 November 11
10. Raxaul Phase 2 November 11
11. Sugauli Phase 2 November 11
12. Narkatia Phase 2 November 11
13. Harsidhi (SC) Phase 2 November 11
14. Govindganj Phase 2 November 11
15. Kesaria Phase 2 November 11
16. Kalyanpur Phase 2 November 11
17. Pipra Phase 2 November 11
18. Madhuban Phase 2 November 11
19. Motihari Phase 2 November 11
20. Chiraia Phase 2 November 11
21. Dhaka Phase 2 November 11
22. Sheohar Phase 2 November 11
23. Riga Phase 2 November 11
24. Bathnaha (SC) Phase 2 November 11
25. Parihar Phase 2 November 11
26. Sursand Phase 2 November 11
27. Bajpatti Phase 2 November 11
28. Sitamarhi Phase 2 November 11
29. Runnisaidpur Phase 2 November 11
30. Belsand Phase 2 November 11
31. Harlakhi Phase 2 November 11
32. Benipatti Phase 2 November 11
33. Khajauli Phase 2 November 11
34. Babubarhi Phase 2 November 11
35. Bisfi Phase 2 November 11
36. Madhubani Phase 2 November 11
37. Rajnagar (SC) Phase 2 November 11
38. Jhanjharpur Phase 2 November 11
39. Phulparas Phase 2 November 11
40. Laukaha Phase 2 November 11
41. Nirmali Phase 2 November 11
42. Pipra Phase 2 November 11
43. Supaul Phase 2 November 11
44. Triveniganj (SC) Phase 2 November 11
45. Chhatapur Phase 2 November 11
46. Narpatganj Phase 2 November 11
47. Raniganj (SC) Phase 2 November 11
48. Forbesganj Phase 2 November 11
49. Araria Phase 2 November 11
50. Jokihat Phase 2 November 11
51. Sikti Phase 2 November 11
52. Bahadurganj Phase 2 November 11
53. Thakurganj Phase 2 November 11
54. Kishanganj Phase 2 November 11
55. Kochadhaman Phase 2 November 11
56. Amour Phase 2 November 11
57. Baisi Phase 2 November 11
58. Kasba Phase 2 November 11
59. Banmankhi (SC) Phase 2 November 11
60. Rupauli Phase 2 November 11
61. Dhamdaha Phase 2 November 11
62. Purnia Phase 2 November 11
63. Katihar Phase 2 November 11
64. Kadwa Phase 2 November 11
65. Balrampur Phase 2 November 11
66. Pranpur Phase 2 November 11
67. Manihari (ST) Phase 2 November 11
68. Barari Phase 2 November 11
69. Korha (SC) Phase 2 November 11
70. Bihpur Phase 2 November 11
71. Gopalpur Phase 2 November 11
72. Pirpainti (SC) Phase 2 November 11
73. Kahalgaon Phase 2 November 11
74. Bhagalpur Phase 2 November 11
75. Sultanganj Phase 2 November 11
76. Nathnagar Phase 2 November 11
77. Amarpur Phase 2 November 11
78. Dhoraiya (SC) Phase 2 November 11
79. Banka Phase 2 November 11
80. Katoria (ST) Phase 2 November 11
81. Belhar Phase 2 November 11
82. Ramgarh Phase 2 November 11
83. Mohania (SC) Phase 2 November 11
84. Bhabua Phase 2 November 11
85. Chainpur Phase 2 November 11
86. Chenari (SC) Phase 2 November 11
87. Sasaram Phase 2 November 11
88. Kargahar Phase 2 November 11
89. Dinara Phase 2 November 11
90. Nokha Phase 2 November 11
91. Dehri Phase 2 November 11
92. Karakat Phase 2 November 11
93. Arwal Phase 2 November 11
94. Kurtha Phase 2 November 11
95. Jehanabad Phase 2 November 11
96. Ghosi Phase 2 November 11
97. Makhdumpur (SC) Phase 2 November 11
98. Goh Phase 2 November 11
99. Obra Phase 2 November 11
100. Nabinagar Phase 2 November 11
101. Kutumba (SC)  Phase 2 November 11
102. Aurangabad Phase 2 November 11
103. Rafiganj Phase 2 November 11
104. Gurua Phase 2 November 11
105. Sherghati Phase 2 November 11
106. Imamganj (SC) Phase 2 November 11
107. Barachatti (SC) Phase 2 November 11
108. Bodh Gaya (SC) Phase 2 November 11
109. Gaya Town Phase 2 November 11
110. Tikari Phase 2 November 11
111. Belaganj Phase 2 November 11
112. Atri Phase 2 November 11
113. Wazirganj Phase 2 November 11
114. Rajauli (SC) Phase 2 November 11
115. Hisua Phase 2 November 11
116. Nawada Phase 2 November 11
117. Gobindpur Phase 2 November 11
118. Warsaliganj Phase 2 November 11
119. Sikandra (SC) Phase 2 November 11
120. Jamui Phase 2 November 11
121. Jhajha Phase 2 November 11
122. Chakai Phase 2 November 11

Bihar Assembly Elections 2025:

It is to be noted here that the poll campaign would be remembered for the intensive canvassing by Prime Minister Narendra Modi, who took time off for 14 rallies, besides a roadshow. This election also saw Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra campaigning in Bihar for the first time. She led a fairly vigorous campaign, with 10 rallies and a roadshow, though one of her election meetings had to be cancelled as bad weather prevented her from taking a helicopter to reach the venue. The BJP's star-studded campaign also featured its president JP Nadda, Union Ministers Nitin Gadkari and Shivraj Singh Chouhan, regional satraps like Yogi Adityanath, Himanta Biswa Sarma and Mohan Yadav -- the CMs of UP, Assam and MP, respectively, besides actor-turned-politicians Ravi Kishan and Manoj Tiwari. NDA leaders from other states, like Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde of the Shiv Sena and Andhra Pradesh minister Nara Lokesh of the TDP, also campaigned for the elections here. Away from much spotlight was the silent but determined campaign by CM Nitish Kumar, the JD(U) supremo, who is aiming for a fifth consecutive term in office.

