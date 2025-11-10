Bihar Assembly Election 2025: Full list of constituencies going to vote in Phase 2 | Check here Bihar Assembly Election 2025: The second phase of the Bihar Assembly election is set to be held on Tuesday (November 11). As many as 122 constituencies across 20 districts will go to the polls. Scroll down to check the complete list of constituencies voting in the second phase.

Bihar is set to witness the second and final phase of voting for the 2025 Legislative Assembly elections on November 11, following an intense and high-octane and will determine the representatives for the remaining seats. Polling for the second phase will take place from 7 am to 5 pm across 122 assembly constituencies across 20 districts. Voters who will be waiting in the queue at 5 pm will be permitted to exercise their franchise. Counting of votes is scheduled for November 14, 2025, and the final verdict will ultimately decide who forms the next government in Bihar.

Among the significant seats going to the polls in this phase are Chakai, from where JD(U) minister Sumit Kumar Singh is seeking a re-election, BJP MLA Shreyasi Singh's Jamui, JD(U) minister Leshi Singh's Dhamdaha, and BJP minister Neeraj Kumar Singh's Chhatapur.

Notably, Bihar recorded its "highest-ever" voter turnout in the first phase of polling for the Assembly election on Thursday (November 6), with 65.08 per cent of an electorate of more than 3.75 crore turning up at polling stations to exercise their franchise. A total of 121 constituencies in 18 districts went to the polls in the first phase. During the first Bihar Assembly polls in 1951-52, the recorded turnout was lowest in the state's history at 42.6 per cent. The previous highest voter turnout in Bihar was recorded in 2000 at 62.57 per cent.

Here's a complete list of constituencies voting in the second phase:

S. No. Constituency Phase Election Date 1. Valmiki Nagar Phase 2 November 11 2. Ramnagar (SC) Phase 2 November 11 3. Narkatiaganj Phase 2 November 11 4. Bagaha Phase 2 November 11 5. Lauriya Phase 2 November 11 6. Nautan Phase 2 November 11 7. Chanpatia Phase 2 November 11 8. Bettiah Phase 2 November 11 9. Sikta Phase 2 November 11 10. Raxaul Phase 2 November 11 11. Sugauli Phase 2 November 11 12. Narkatia Phase 2 November 11 13. Harsidhi (SC) Phase 2 November 11 14. Govindganj Phase 2 November 11 15. Kesaria Phase 2 November 11 16. Kalyanpur Phase 2 November 11 17. Pipra Phase 2 November 11 18. Madhuban Phase 2 November 11 19. Motihari Phase 2 November 11 20. Chiraia Phase 2 November 11 21. Dhaka Phase 2 November 11 22. Sheohar Phase 2 November 11 23. Riga Phase 2 November 11 24. Bathnaha (SC) Phase 2 November 11 25. Parihar Phase 2 November 11 26. Sursand Phase 2 November 11 27. Bajpatti Phase 2 November 11 28. Sitamarhi Phase 2 November 11 29. Runnisaidpur Phase 2 November 11 30. Belsand Phase 2 November 11 31. Harlakhi Phase 2 November 11 32. Benipatti Phase 2 November 11 33. Khajauli Phase 2 November 11 34. Babubarhi Phase 2 November 11 35. Bisfi Phase 2 November 11 36. Madhubani Phase 2 November 11 37. Rajnagar (SC) Phase 2 November 11 38. Jhanjharpur Phase 2 November 11 39. Phulparas Phase 2 November 11 40. Laukaha Phase 2 November 11 41. Nirmali Phase 2 November 11 42. Pipra Phase 2 November 11 43. Supaul Phase 2 November 11 44. Triveniganj (SC) Phase 2 November 11 45. Chhatapur Phase 2 November 11 46. Narpatganj Phase 2 November 11 47. Raniganj (SC) Phase 2 November 11 48. Forbesganj Phase 2 November 11 49. Araria Phase 2 November 11 50. Jokihat Phase 2 November 11 51. Sikti Phase 2 November 11 52. Bahadurganj Phase 2 November 11 53. Thakurganj Phase 2 November 11 54. Kishanganj Phase 2 November 11 55. Kochadhaman Phase 2 November 11 56. Amour Phase 2 November 11 57. Baisi Phase 2 November 11 58. Kasba Phase 2 November 11 59. Banmankhi (SC) Phase 2 November 11 60. Rupauli Phase 2 November 11 61. Dhamdaha Phase 2 November 11 62. Purnia Phase 2 November 11 63. Katihar Phase 2 November 11 64. Kadwa Phase 2 November 11 65. Balrampur Phase 2 November 11 66. Pranpur Phase 2 November 11 67. Manihari (ST) Phase 2 November 11 68. Barari Phase 2 November 11 69. Korha (SC) Phase 2 November 11 70. Bihpur Phase 2 November 11 71. Gopalpur Phase 2 November 11 72. Pirpainti (SC) Phase 2 November 11 73. Kahalgaon Phase 2 November 11 74. Bhagalpur Phase 2 November 11 75. Sultanganj Phase 2 November 11 76. Nathnagar Phase 2 November 11 77. Amarpur Phase 2 November 11 78. Dhoraiya (SC) Phase 2 November 11 79. Banka Phase 2 November 11 80. Katoria (ST) Phase 2 November 11 81. Belhar Phase 2 November 11 82. Ramgarh Phase 2 November 11 83. Mohania (SC) Phase 2 November 11 84. Bhabua Phase 2 November 11 85. Chainpur Phase 2 November 11 86. Chenari (SC) Phase 2 November 11 87. Sasaram Phase 2 November 11 88. Kargahar Phase 2 November 11 89. Dinara Phase 2 November 11 90. Nokha Phase 2 November 11 91. Dehri Phase 2 November 11 92. Karakat Phase 2 November 11 93. Arwal Phase 2 November 11 94. Kurtha Phase 2 November 11 95. Jehanabad Phase 2 November 11 96. Ghosi Phase 2 November 11 97. Makhdumpur (SC) Phase 2 November 11 98. Goh Phase 2 November 11 99. Obra Phase 2 November 11 100. Nabinagar Phase 2 November 11 101. Kutumba (SC) Phase 2 November 11 102. Aurangabad Phase 2 November 11 103. Rafiganj Phase 2 November 11 104. Gurua Phase 2 November 11 105. Sherghati Phase 2 November 11 106. Imamganj (SC) Phase 2 November 11 107. Barachatti (SC) Phase 2 November 11 108. Bodh Gaya (SC) Phase 2 November 11 109. Gaya Town Phase 2 November 11 110. Tikari Phase 2 November 11 111. Belaganj Phase 2 November 11 112. Atri Phase 2 November 11 113. Wazirganj Phase 2 November 11 114. Rajauli (SC) Phase 2 November 11 115. Hisua Phase 2 November 11 116. Nawada Phase 2 November 11 117. Gobindpur Phase 2 November 11 118. Warsaliganj Phase 2 November 11 119. Sikandra (SC) Phase 2 November 11 120. Jamui Phase 2 November 11 121. Jhajha Phase 2 November 11 122. Chakai Phase 2 November 11

It is to be noted here that the poll campaign would be remembered for the intensive canvassing by Prime Minister Narendra Modi, who took time off for 14 rallies, besides a roadshow. This election also saw Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra campaigning in Bihar for the first time. She led a fairly vigorous campaign, with 10 rallies and a roadshow, though one of her election meetings had to be cancelled as bad weather prevented her from taking a helicopter to reach the venue. The BJP's star-studded campaign also featured its president JP Nadda, Union Ministers Nitin Gadkari and Shivraj Singh Chouhan, regional satraps like Yogi Adityanath, Himanta Biswa Sarma and Mohan Yadav -- the CMs of UP, Assam and MP, respectively, besides actor-turned-politicians Ravi Kishan and Manoj Tiwari. NDA leaders from other states, like Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde of the Shiv Sena and Andhra Pradesh minister Nara Lokesh of the TDP, also campaigned for the elections here. Away from much spotlight was the silent but determined campaign by CM Nitish Kumar, the JD(U) supremo, who is aiming for a fifth consecutive term in office.

