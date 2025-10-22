Bihar Assembly Election 2025: Complete list of BJP, JDU, LJP-Ram Vilas, HAM and RLM candidates

The elections for the Bihar Assembly will take place in two phases on November 6 and 11. The result will be declared on November 14. The Bihar Assembly has 243 elected members, and 121 constituencies will go for polls in the first phase on November 6. Voters in 122 seats will use their franchise in the second phase on November 11. The elections are likely to be a very keen contest between the National Democratic Alliance (NDA) and the Mahagathbandhan.
Five parties are contesting under the umbrella of NDA this election. The Bharatiya Janata Party (BJP) and the Nitish Kumar-led Janata Dal United (JDU) are contesting 101 seats this time, whereas Chirag Paswan's Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) is fighting 29 seats in the state. The Jitan Ram Manjhi-led Hindustani Awam Morcha (HAM) and Upendra Kushwaha's Rashtriya Lok Morcha (RLM) have fielded their candidates in 6 constituencies each.
Some of the prominent BJP candidates are Deputy Chief Ministers Samrat Choudhary from Tarapur and Vijay Kumar Sinha from Lakhisarai, Ram Kripal Yadav from Danapur, Renu Devi from Bettiah, Prem Kumar from Gaya Town, Krishnanandan Paswan from Harsidhi, Mangal Pandey from Siwan, Nitin Nabin from Bankipur, Neeraj Kumar Singh Bablu from Chhatapur, Tarkishore Prasad from Katihar, Sanjay Saraogi from Darbhanga and Maithili Thakur from Alinagar.
The JDU has fielded Vijay Kumar Chaudhary from Sarairanjan, Bijendra Prasad Yadav from Supaul, Maheshwar Hazari from Kalyanpur, Umesh Singh Kushwaha from Mahnar, Dulal Chandra Goswami from Kadwa, Narendra Narayan Yadav from Alamnagar, Shyam Rajak from Phulwari, Ramesh Rishidev from Singheshwar, Sabir Ali from Amour, Leshi Singh from Dhamdaha, Ratnesh Sada from Sonbarsha and Anant Kumar Singh from Mokama.
Other important NDA candidates are Raju Tiwari (LJP-RV) from Govindganj, Deepa Manjhi (HAM) from Imamganj, Hulas Pandey (LJP-RV) from Brahampur, Jyoti Devi (HAM) from Barachatti, Snehlata Kushwaha (RLM) from Sasaram and Simant Mrinal (LJP-RV) from Garkha.
Here is the complete list of National Democratic Alliance (NDA) candidates for the Bihar Assembly Elections 2025:
|S. Number
|Constituency Name
|Candidate
|Party
|Phase
|1.
|Valmiki Nagar
|Dhirendra Pratap Singh
|Janata Dal United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|2.
|Ramnagar
|Nand Kishore Ram
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|3.
|Narkatiaganj
|Sanjay Kumar Pandey
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|4.
|Bagaha
|Ram Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|5.
|Lauriya
|Vinay Bihari
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|6.
|Nautan
|Narayan Prasad
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|7.
|Chanpatia
|Umakant Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|8.
|Bettiah
|Renu Devi
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|9.
|Sikta
|Sammridh Varma
|Janata Dal United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|10.
|Raxaul
|Pramod Kumar Sinha
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|11.
|Sugauli
|Rajesh Kumar alias Bablu Gupta
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|12.
|Narkatiya
|Vishal Kumar Shah
|Janata Dal United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|13.
|Harsidhi
|Krishnanandan Paswan
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|14.
|Govindganj
|Raju Tiwari
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|15.
|Kesaria
|Shalini Mishra
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|16.
|Kalyanpur
|Sachindra Prasad Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|17.
|Pipra
|Shyambabu Prasad Yadav
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|18.
|Madhuban
|Rana Randhir Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|19.
|Motihari
|Pramod Kumar
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|20.
|Chiraia
|Lal Babu Prasad Gupta
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|21.
|Dhaka
|Pawan Jaiswal
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|22.
|Sheohar
|Shweta Gupta
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|23.
|Riga
|Baidyanath Prasad
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|24.
|Bathnaha
|Anil Kumar Ram
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|25.
|Parihar
|Gayatri Devi
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|26.
|Sursand
|Nagendra Raut
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|27.
|Bajpatti
|Rameshwar Mahto
|Rashtriya Lok Morcha (RLM)
|Phase 2 on November 11
|28.
|Sitamarhi
|Sunil Kumar Pintu
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|29.
|Runnisaidpur
|Pankaj Kumar Mishra
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|30.
|Belsand
|Amit Kumar
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|31.
|Harlakhi
|Sudhanshu Shekhar
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|32.
|Benipatti
|Vinod Narayan Jha
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|33.
|Khajauli
|Arun Shankar Prasad
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|34.
|Babubarhi
|Mina Kumari
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|35.
|Bisfi
|Haribhushan Thakur
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|36.
|Madhubani
|Madhav Anand
|Rashtriya Lok Morcha (RLM)
|Phase 2 on November 11
|37.
|Rajnagar
|Sujeet Paswan
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|38.
|Jhanjharpur
|Nitish Mishra
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|39.
|Phulparas
|Sheela Kumari
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|40.
|Laukaha
|Satish Kumar Sah
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|41.
|Nirmali
|Aniruddha Prasad Yadav
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|42.
|Pipra
|Rambilash Kamat
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|43.
|Supaul
|Bijendra Prasad Yadav
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|44.
|Triveniganj
|Sonam Rani Sardar
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|45.
|Chhatapur
|Neeraj Kumar Singh Bablu
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|46.
|Narpatganj
|Devanti Yadav
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|47.
|Raniganj
|Achmit Rishidev
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|48.
|Forbesganj
|Vidya Sagar Keshri
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|49.
|Araria
|Shagufta Azim
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|50.
|Jokihat
|Manzar Alam
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|51.
|Sikti
|Vijay Kumar Mandal
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|52.
|Bahadurganj
|Mohammad Kalimuddin
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|53.
|Thakurganj
|Gopal Kumar Agarwal
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|54.
|Kishanganj
|Sweety Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|55.
|Kochadhaman
|Bina Devi
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|56.
|Amour
|Sabir Ali
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|57.
|Baisi
|Vinod Yadav
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|58.
|Kasba
|Nitesh Kumar Singh
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|59.
|Banmankhi
|Krishna Kumar Rishi
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|60.
|Rupauli
|Kaladhar Mandal
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|61.
|Dhamdaha
|Leshi Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|62.
|Purnia
|Vijay Kumar Khemka
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|63.
|Katihar
|Tarkishore Prasad
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|64.
|Kadwa
|Dulal Chandra Goswami
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|65.
|Balrampur
|Sangita Devi
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|66.
|Pranpur
|Nisha Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|67.
|Manihari
|Shambhu Suman
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|68.
|Barari
|Vijay Singh Nishad
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|69.
|Korha
|Kavita Devi
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|70.
|Alamnagar
|Narendra Narayan Yadav
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|71.
|Bihariganj
|Niranjan Kumar Mehta
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|72.
|Singheshwar
|Ramesh Rishidev
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|73.
|Madhepura
|Kavita Kumari Saha
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|74.
|Sonbarsha
|Ratnesh Sada
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|75.
|Saharsa
|Alok Ranjan Jha
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|76.
|Simri Bakhtiarpur
|Sanjay Kumar Singh
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|77.
|Mahishi
|Gunjeshwar Sah
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|78.
|Kusheshwar Asthan
|Atirek Kumar
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|79.
|Gaura Bauram
|Sujit Kumar Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|80.
|Benipur
|Binay Kumar Choudhary
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|81.
|Alinagar
|Maithili Thakur
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|82.
|Darbhanga Rural
|Ishwar Mandal
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|83.
|Darbhanga
|Sanjay Saraogi
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|84.
|Hayaghat
|Ram Chandra Prasad
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|85.
|Bahadurpur
|Madan Sahni
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|86.
|Keoti
|Murari Mohan Jha
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|87.
|Jale
|Jibesh Kumar Mishra
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|88.
|Gaighat
|Komal Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|89.
|Aurai
|Rama Nishad
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|90.
|Minapur
|Ajay Kushwaha
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|91.
|Bochahan
|Baby Kumari
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|92.
|Sakra
|Aditya Kumar
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|93.
|Kurhani
|Kedar Prasad Gupta
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|94.
|Muzaffarpur
|Ranjan Kumar
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|95.
|Kanti
|Ajit Kumar
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|96.
|Baruraj
|Arun Kumar Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|97.
|Paroo
|Madan Chaudhary
|Rashtriya Lok Morcha (RLM)
|Phase 1 on November 6
|98.
|Sahebganj
|Raju Kumar Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|99.
|Baikunthpur
|Mithlesh Tiwari
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|100.
|Barauli
|Manjeet Kumar Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|101.
|Gopalganj
|Subhash Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|102.
|Kuchaikote
|Amrendra Kumar Pandey
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|103.
|Bhore
|Sunil Kumar
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|104.
|Hathua
|Ramsewak Singh Kushwaha
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|105.
|Siwan
|Mangal Pandey
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|106.
|Ziradei
|Bhism Pratap Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|107.
|Darauli
|Vishnu Deo Paswan
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|108.
|Raghunathpur
|Vikash Kumar Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|109.
|Daraunda
|Karanjeet Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|110.
|Barharia
|Indradev Patel
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|111.
|Goriakothi
|Devesh Kant Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|112.
|Maharajganj
|Hemnarayan Sah
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|113.
|Ekma
|Manoranjan Singh Dhumal
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|114.
|Manjhi
|Randhir Kumar Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|115.
|Baniapur
|Kedar Nath Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|116.
|Taraiya
|Janak Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|117.
|Marhaura
|Seema Singh (Nomination Rejected)
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|118.
|Chapra
|Chhoti Kumari
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|119.
|Garkha
|Simant Mrinal
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|120.
|Amnour
|Krishna Kumar Mantoo
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|121.
|Parsa
|Chhote Lal Ray
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|122.
|Sonpur
|Vinay Kumar Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|123.
|Hajipur
|Awadhesh Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|124.
|Lalganj
|Sanjay Kumar Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|125.
|Vaishali
|Siddharth Patel
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|126.
|Mahua
|Sanjay Kumar Singh
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|127.
|Raja Pakar
|Mahendra Ram
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|128.
|Raghopur
|Satish Kumar Yadav
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|129.
|Mahnar
|Umesh Singh Kushwaha
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|130.
|Patepur
|Lakhendra Raushan
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|131.
|Kalyanpur
|Maheshwar Hazari
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|132.
|Warisnagar
|Manjarik Mrinal
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|133.
|Samastipur
|Ashwamedh Devi
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|134.
|Ujiarpur
|Prashant Kumar Pankaj
|Rashtriya Lok Morcha (RLM)
|Phase 1 on November 6
|135.
|Morwa
|Vidya Sagar Singh Nishad
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|136.
|Sarairanjan
|Vijay Kumar Chaudhary
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|137.
|Mohiuddinnagar
|Rajesh Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|138.
|Bibhutipur
|Raveena Kushwaha
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|139.
|Rosera
|Birendra Paswan
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|140.
|Hasanpur
|Raj Kumar Ray
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|141.
|Cheria-Bariarpur
|Abhishek Kumar
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|142.
|Bachhwara
|Surendra Mehata
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|143.
|Teghra
|Rajnish Kumar Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|144.
|Matihani
|Rajkumar Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|145.
|Sahebpur Kamal
|Surendra Kumar
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|146.
|Begusarai
|Kundan Kumar
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|147.
|Bakhri
|Sanjay Paswan
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|148.
|Alauli
|Ram Chandra Sada
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|149.
|Khagaria
|Bablu Mandal
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|150.
|Beldaur
|Panna Lal Singh Patel
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|151.
|Parbatta
|Aditya Kumar Shorya
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|152.
|Bihpur
|Kumar Shailendra
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|153.
|Gopalpur
|Shailesh Kumar Mandal
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|154.
|Pirpainti
|Murari Paswan
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|155.
|Kahalgaon
|Shubhanand Mukesh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|156.
|Bhagalpur
|Rohit Pandey
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|157.
|Sultanganj
|Lalit Narayan Mandal
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|158.
|Nathnagar
|Mithun Yadav
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|159.
|Amarpur
|Jayant Raj Kushwaha
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|160.
|Dhoraiya
|Manish Kumar
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|161.
|Banka
|Ramnarayan Mandal
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|162.
|Katoria
|Puran Lal Tudu
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|163.
|Belhar
|Manoj Yadav
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|164.
|Tarapur
|Samrat Choudhary
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|165.
|Munger
|Kumar Pranay
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|166.
|Jamalpur
|Nachiketa Mandal
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|167.
|Surajgarha
|Ramanand Mandal
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|168.
|Lakhisarai
|Vijay Kumar Sinha
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|169.
|Sheikhpura
|Randhir Kumar Soni
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|170.
|Barbigha
|Dr Kumar Pushpanjay
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|171.
|Asthawan
|Jitendra Kumar
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|172.
|Bihar Sharif
|Dr Sunil Kumar
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|173.
|Rajgir
|Kaushal Kishore
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|174.
|Islampur
|Ruhail Ranjan
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|175.
|Hilsa
|Krishnamurari Sharan
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|176.
|Nalanda
|Shrawan Kumar
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|177.
|Harnaut
|Harinarayan Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|178.
|Mokama
|Anant Kumar Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|179.
|Barh
|Siyaram Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|180.
|Bakhtiarpur
|Arun Kumar
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|181.
|Digha
|Sanjiv Chaurasia
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|182.
|Bankipur
|Nitin Nabin
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|183.
|Kumhrar
|Sanjay Kumar Gupta
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|184.
|Patna Sahib
|Ratnesh Kumar Kushwaha
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|185.
|Fatuha
|Roopa Kumari
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|186.
|Danapur
|Ram Kripal Yadav
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|187.
|Maner
|Jitendra Yadav
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|188.
|Phulwari
|Shyam Rajak
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|189.
|Masaurhi
|Arun Manjhi
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|190.
|Paliganj
|Sunil Kumar
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|191.
|Bikram
|Siddharth Saurav
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|192.
|Sandesh
|Radha Charan Sah
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|193.
|Barhara
|Raghvendra Pratap Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|194.
|Arrah
|Sanjay Singh Tiger
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|195.
|Agiaon
|Mahesh Paswan
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|196.
|Tarari
|Vishal Prashant
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|197.
|Jagdishpur
|Shri Bhagwan Singh Kushwaha
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|198.
|Shahpur
|Rakesh Ranjan Ojha
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|199.
|Brahampur
|Hulas Pandey
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 1 on November 6
|200.
|Buxar
|Anand Mishra
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 1 on November 6
|201.
|Dumraon
|Rahul Kumar Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|202.
|Rajpur
|Santosh Kumar Nirala
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 1 on November 6
|203.
|Ramgarh
|Ashok Kumar Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|204.
|Mohania
|Sangita Kumari
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|205.
|Bhabua
|Bharat Bind
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|206.
|Chainpur
|Mohd Zama Khan
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|207.
|Chenari
|Murari Prasad Gautam
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|208.
|Sasaram
|Snehlata Kushwaha
|Rashtriya Lok Morcha (RLM)
|Phase 2 on November 11
|209.
|Kargahar
|Bashisth Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|210.
|Dinara
|Alok Kumar Singh
|Rashtriya Lok Morcha (RLM)
|Phase 2 on November 11
|211.
|Nokha
|Nagendra Chandravanshi
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|212.
|Dehri
|Rajeev Ranjan Singh
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|213.
|Karakat
|Mahabali Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|214.
|Arwal
|Manoj Kumar
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|215.
|Kurtha
|Pappu Kumar Verma
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|216.
|Jehanabad
|Chandeshwar Prasad
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|217.
|Ghosi
|Rituraj Kumar
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|218.
|Makhdumpur
|Rani Kumari
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|219.
|Goh
|Dr Ranvijay Kumar
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|220.
|Obra
|Prakash Chandra
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|221.
|Nabinagar
|Chetan Anand
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|222.
|Kutumba
|Lalan Ram
|Hindustani Awam Morcha (HAM)
|Phase 2 on November 11
|223.
|Aurangabad
|Trivikram Narayan Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|224.
|Rafiganj
|Pramod Kumar Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|225.
|Gurua
|Upendra Prasad Dangi
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|226.
|Sherghati
|Uday Kumar Singh
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|227.
|Imamganj
|Deepa Kumari Manjhi
|Hindustani Awam Morcha (HAM)
|Phase 2 on November 11
|228.
|Barachatti
|Jyoti Devi
|Hindustani Awam Morcha (HAM)
|Phase 2 on November 11
|229.
|Bodh Gaya
|Shyam Deo Paswan
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|230.
|Gaya Town
|Prem Kumar
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|231.
|Tikari
|Anil Kumar
|Hindustani Awam Morcha (HAM)
|Phase 2 on November 11
|232.
|Belaganj
|Manorama Devi
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|233.
|Atri
|Romit Kumar
|Hindustani Awam Morcha (HAM)
|Phase 2 on November 11
|234.
|Wazirganj
|Birendra Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|235.
|Rajauli
|Vimal Rajbanshi
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|236.
|Hisua
|Anil Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|237.
|Nawada
|Vibha Devi Yadav
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|238.
|Gobindpur
|Binita Mehta
|Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV)
|Phase 2 on November 11
|239.
|Warsaliganj
|Aruna Devi
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|240.
|Sikandra
|Prafull Kumar Manjhi
|Hindustani Awam Morcha (HAM)
|Phase 2 on November 11
|241.
|Jamui
|Shreyasi Singh
|Bharatiya Janata Party (BJP)
|Phase 2 on November 11
|242.
|Jhajha
|Damodar Rawat
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11
|243.
|Chakai
|Sumit Kumar Singh
|Janata Dal-United (JDU)
|Phase 2 on November 11