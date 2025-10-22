Advertisement
Bihar Assembly Election 2025: Complete list of BJP, JDU, LJP-Ram Vilas, HAM and RLM candidates

Five parties are contesting under the umbrella of NDA this election. The Bharatiya Janata Party (BJP) and the Nitish Kumar-led Janata Dal United (JDU) are contesting 101 seats this time, whereas Chirag Paswan's Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) is fighting 29 seats in the state.

From Left to Right: HAM leader Jitan Ram Manjhi, LJP-RV leader Chirag Paswan, Bihar Chief Minister Nitish Kumar, BJP leader Samrat Choudhary and RLM leader Upendra Kushwaha.
Patna:

The elections for the Bihar Assembly will take place in two phases on November 6 and 11. The result will be declared on November 14. The Bihar Assembly has 243 elected members, and 121 constituencies will go for polls in the first phase on November 6. Voters in 122 seats will use their franchise in the second phase on November 11. The elections are likely to be a very keen contest between the National Democratic Alliance (NDA) and the Mahagathbandhan. 

Some of the prominent BJP candidates are Deputy Chief Ministers Samrat Choudhary from Tarapur and Vijay Kumar Sinha from Lakhisarai, Ram Kripal Yadav from Danapur, Renu Devi from Bettiah, Prem Kumar from Gaya Town, Krishnanandan Paswan from Harsidhi, Mangal Pandey from Siwan, Nitin Nabin from Bankipur, Neeraj Kumar Singh Bablu from Chhatapur, Tarkishore Prasad from Katihar, Sanjay Saraogi from Darbhanga and Maithili Thakur from Alinagar. 

The JDU has fielded Vijay Kumar Chaudhary from Sarairanjan, Bijendra Prasad Yadav from Supaul, Maheshwar Hazari from Kalyanpur, Umesh Singh Kushwaha from Mahnar, Dulal Chandra Goswami from Kadwa, Narendra Narayan Yadav from Alamnagar, Shyam Rajak from Phulwari, Ramesh Rishidev from Singheshwar, Sabir Ali from Amour, Leshi Singh from Dhamdaha, Ratnesh Sada from Sonbarsha and Anant Kumar Singh from Mokama.

Other important NDA candidates are Raju Tiwari (LJP-RV) from Govindganj, Deepa Manjhi (HAM) from Imamganj, Hulas Pandey (LJP-RV) from Brahampur, Jyoti Devi (HAM) from Barachatti, Snehlata Kushwaha (RLM) from Sasaram and Simant Mrinal (LJP-RV) from Garkha. 

Here is the complete list of National Democratic Alliance (NDA) candidates for the Bihar Assembly Elections 2025:

Bihar Assembly Elections 2025: Complete list of NDA candidates
S. Number Constituency Name Candidate Party Phase
1.  Valmiki Nagar Dhirendra Pratap Singh Janata Dal United (JDU) Phase 2 on November 11 
2.  Ramnagar Nand Kishore Ram Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
3. Narkatiaganj Sanjay Kumar Pandey Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
4. Bagaha Ram Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
5. Lauriya Vinay Bihari Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
6. Nautan Narayan Prasad Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
7. Chanpatia Umakant Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
8. Bettiah Renu Devi Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
9. Sikta Sammridh Varma Janata Dal United (JDU) Phase 2 on November 11
10. Raxaul Pramod Kumar Sinha Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
11. Sugauli Rajesh Kumar alias Bablu Gupta Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
12. Narkatiya Vishal Kumar Shah Janata Dal United (JDU) Phase 2 on November 11
13. Harsidhi Krishnanandan Paswan Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
14. Govindganj Raju Tiwari Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
15. Kesaria Shalini Mishra Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
16. Kalyanpur Sachindra Prasad Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
17. Pipra Shyambabu Prasad Yadav Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
18. Madhuban Rana Randhir Singh Bharatiya Janata Party (BJP)  Phase 2 on November 11
19. Motihari Pramod Kumar Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
20. Chiraia Lal Babu Prasad Gupta Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
21. Dhaka Pawan Jaiswal Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
22. Sheohar Shweta Gupta Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
23. Riga Baidyanath Prasad Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
24. Bathnaha Anil Kumar Ram Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
25. Parihar Gayatri Devi Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
26. Sursand Nagendra Raut Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
27. Bajpatti Rameshwar Mahto Rashtriya Lok Morcha (RLM) Phase 2 on November 11
28. Sitamarhi Sunil Kumar Pintu Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
29. Runnisaidpur Pankaj Kumar Mishra Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
30. Belsand Amit Kumar Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
31. Harlakhi Sudhanshu Shekhar Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
32. Benipatti Vinod Narayan Jha Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
33. Khajauli Arun Shankar Prasad Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
34. Babubarhi Mina Kumari Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
35. Bisfi Haribhushan Thakur Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
36. Madhubani Madhav Anand Rashtriya Lok Morcha (RLM) Phase 2 on November 11
37. Rajnagar Sujeet Paswan Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
38. Jhanjharpur Nitish Mishra Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
39. Phulparas Sheela Kumari Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
40. Laukaha Satish Kumar Sah Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
41. Nirmali Aniruddha Prasad Yadav Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
42. Pipra Rambilash Kamat Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
43. Supaul Bijendra Prasad Yadav Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
44. Triveniganj Sonam Rani Sardar Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
45. Chhatapur Neeraj Kumar Singh Bablu Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
46. Narpatganj Devanti Yadav Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
47. Raniganj Achmit Rishidev Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
48. Forbesganj Vidya Sagar Keshri Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
49. Araria Shagufta Azim Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
50. Jokihat Manzar Alam Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
51. Sikti Vijay Kumar Mandal Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
52. Bahadurganj Mohammad Kalimuddin Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
53. Thakurganj Gopal Kumar Agarwal Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
54. Kishanganj Sweety Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
55. Kochadhaman Bina Devi Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
56. Amour Sabir Ali Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
57. Baisi Vinod Yadav Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
58. Kasba Nitesh Kumar Singh Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
59. Banmankhi Krishna Kumar Rishi Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
60. Rupauli Kaladhar Mandal Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
61. Dhamdaha Leshi Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
62. Purnia Vijay Kumar Khemka Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
63. Katihar Tarkishore Prasad Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
64. Kadwa Dulal Chandra Goswami Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
65. Balrampur Sangita Devi Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
66. Pranpur Nisha Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
67. Manihari Shambhu Suman Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
68. Barari Vijay Singh Nishad Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
69. Korha Kavita Devi Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
70. Alamnagar Narendra Narayan Yadav Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
71. Bihariganj Niranjan Kumar Mehta Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
72. Singheshwar Ramesh Rishidev Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
73. Madhepura Kavita Kumari Saha Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
74. Sonbarsha Ratnesh Sada Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
75. Saharsa Alok Ranjan Jha Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
76. Simri Bakhtiarpur Sanjay Kumar Singh Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
77. Mahishi Gunjeshwar Sah Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
78. Kusheshwar Asthan Atirek Kumar Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
79. Gaura Bauram Sujit Kumar Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
80. Benipur Binay Kumar Choudhary Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
81. Alinagar Maithili Thakur Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
82. Darbhanga Rural Ishwar Mandal Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
83. Darbhanga Sanjay Saraogi Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
84. Hayaghat Ram Chandra Prasad Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
85. Bahadurpur Madan Sahni Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
86. Keoti Murari Mohan Jha Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
87. Jale Jibesh Kumar Mishra Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
88. Gaighat Komal Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
89. Aurai Rama Nishad Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
90. Minapur Ajay Kushwaha Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
91. Bochahan Baby Kumari Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
92. Sakra Aditya Kumar Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
93. Kurhani Kedar Prasad Gupta Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
94. Muzaffarpur Ranjan Kumar Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
95. Kanti Ajit Kumar Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
96. Baruraj Arun Kumar Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
97. Paroo Madan Chaudhary Rashtriya Lok Morcha (RLM) Phase 1 on November 6
98. Sahebganj Raju Kumar Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
99. Baikunthpur Mithlesh Tiwari Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
100. Barauli Manjeet Kumar Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
101. Gopalganj Subhash Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
102. Kuchaikote Amrendra Kumar Pandey Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
103. Bhore Sunil Kumar Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
104. Hathua Ramsewak Singh Kushwaha Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
105. Siwan Mangal Pandey Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
106. Ziradei Bhism Pratap Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
107. Darauli Vishnu Deo Paswan Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
108. Raghunathpur Vikash Kumar Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
109. Daraunda Karanjeet Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
110. Barharia Indradev Patel Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
111. Goriakothi Devesh Kant Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
112. Maharajganj Hemnarayan Sah Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
113. Ekma Manoranjan Singh Dhumal Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
114. Manjhi Randhir Kumar Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
115. Baniapur Kedar Nath Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
116. Taraiya Janak Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
117. Marhaura Seema Singh (Nomination Rejected) Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
118. Chapra Chhoti Kumari Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
119. Garkha Simant Mrinal Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
120. Amnour Krishna Kumar Mantoo Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
121. Parsa Chhote Lal Ray Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
122. Sonpur Vinay Kumar Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
123. Hajipur Awadhesh Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
124. Lalganj Sanjay Kumar Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
125. Vaishali Siddharth Patel Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
126. Mahua Sanjay Kumar Singh Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
127. Raja Pakar Mahendra Ram Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
128. Raghopur Satish Kumar Yadav Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
129. Mahnar Umesh Singh Kushwaha Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
130. Patepur Lakhendra Raushan Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
131. Kalyanpur Maheshwar Hazari Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
132. Warisnagar Manjarik Mrinal Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
133. Samastipur Ashwamedh Devi Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
134. Ujiarpur Prashant Kumar Pankaj Rashtriya Lok Morcha (RLM) Phase 1 on November 6
135. Morwa Vidya Sagar Singh Nishad Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
136. Sarairanjan Vijay Kumar Chaudhary Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
137. Mohiuddinnagar Rajesh Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
138. Bibhutipur Raveena Kushwaha Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
139. Rosera Birendra Paswan Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
140. Hasanpur Raj Kumar Ray Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
141. Cheria-Bariarpur Abhishek Kumar Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
142. Bachhwara Surendra Mehata Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
143. Teghra Rajnish Kumar Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
144. Matihani Rajkumar Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
145. Sahebpur Kamal Surendra Kumar Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
146. Begusarai Kundan Kumar Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
147. Bakhri Sanjay Paswan Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
148. Alauli Ram Chandra Sada Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
149. Khagaria Bablu Mandal Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
150. Beldaur Panna Lal Singh Patel Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
151. Parbatta Aditya Kumar Shorya Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
152. Bihpur Kumar Shailendra Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
153. Gopalpur Shailesh Kumar Mandal Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
154. Pirpainti Murari Paswan Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
155. Kahalgaon Shubhanand Mukesh Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
156. Bhagalpur Rohit Pandey Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
157. Sultanganj Lalit Narayan Mandal Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
158. Nathnagar Mithun Yadav Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
159. Amarpur Jayant Raj Kushwaha Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
160. Dhoraiya Manish Kumar Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
161. Banka Ramnarayan Mandal Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
162. Katoria Puran Lal Tudu Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
163. Belhar Manoj Yadav Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
164. Tarapur Samrat Choudhary Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
165. Munger Kumar Pranay Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
166. Jamalpur Nachiketa Mandal Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
167. Surajgarha Ramanand Mandal Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
168. Lakhisarai Vijay Kumar Sinha Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
169. Sheikhpura Randhir Kumar Soni Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
170. Barbigha Dr Kumar Pushpanjay Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
171. Asthawan Jitendra Kumar Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
172. Bihar Sharif Dr Sunil Kumar Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
173. Rajgir Kaushal Kishore Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
174. Islampur Ruhail Ranjan Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
175. Hilsa Krishnamurari Sharan Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
176. Nalanda Shrawan Kumar Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
177. Harnaut Harinarayan Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
178. Mokama Anant Kumar Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
179. Barh Siyaram Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
180. Bakhtiarpur Arun Kumar Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
181. Digha Sanjiv Chaurasia Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
182. Bankipur Nitin Nabin Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
183. Kumhrar Sanjay Kumar Gupta Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
184. Patna Sahib Ratnesh Kumar Kushwaha Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
185. Fatuha Roopa Kumari Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
186. Danapur Ram Kripal Yadav Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
187. Maner Jitendra Yadav Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
188. Phulwari Shyam Rajak Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
189. Masaurhi Arun Manjhi Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
190. Paliganj Sunil Kumar Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
191. Bikram Siddharth Saurav Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
192. Sandesh Radha Charan Sah Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
193. Barhara Raghvendra Pratap Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
194. Arrah Sanjay Singh Tiger Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
195. Agiaon Mahesh Paswan Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
196. Tarari Vishal Prashant Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
197. Jagdishpur Shri Bhagwan Singh Kushwaha Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
198. Shahpur Rakesh Ranjan Ojha Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
199. Brahampur Hulas Pandey Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 1 on November 6
200. Buxar Anand Mishra Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 1 on November 6
201. Dumraon Rahul Kumar Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
202. Rajpur Santosh Kumar Nirala Janata Dal-United (JDU) Phase 1 on November 6
203. Ramgarh Ashok Kumar Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
204. Mohania Sangita Kumari Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
205. Bhabua Bharat Bind Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
206. Chainpur Mohd Zama Khan Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
207. Chenari Murari Prasad Gautam Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
208. Sasaram Snehlata Kushwaha Rashtriya Lok Morcha (RLM) Phase 2 on November 11
209. Kargahar Bashisth Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
210. Dinara Alok Kumar Singh Rashtriya Lok Morcha (RLM) Phase 2 on November 11
211. Nokha Nagendra Chandravanshi Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
212. Dehri Rajeev Ranjan Singh Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
213. Karakat Mahabali Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
214. Arwal Manoj Kumar Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
215. Kurtha Pappu Kumar Verma Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
216. Jehanabad Chandeshwar Prasad Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
217. Ghosi Rituraj Kumar Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
218. Makhdumpur Rani Kumari Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
219. Goh Dr Ranvijay Kumar Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
220. Obra Prakash Chandra Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
221. Nabinagar Chetan Anand Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
222. Kutumba Lalan Ram Hindustani Awam Morcha (HAM) Phase 2 on November 11
223. Aurangabad Trivikram Narayan Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
224. Rafiganj Pramod Kumar Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
225. Gurua Upendra Prasad Dangi Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
226. Sherghati Uday Kumar Singh Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
227. Imamganj Deepa Kumari Manjhi Hindustani Awam Morcha (HAM) Phase 2 on November 11
228. Barachatti Jyoti Devi Hindustani Awam Morcha (HAM) Phase 2 on November 11
229. Bodh Gaya Shyam Deo Paswan Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
230. Gaya Town Prem Kumar Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
231. Tikari Anil Kumar Hindustani Awam Morcha (HAM) Phase 2 on November 11
232. Belaganj Manorama Devi Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
233. Atri Romit Kumar Hindustani Awam Morcha (HAM) Phase 2 on November 11
234. Wazirganj Birendra Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
235. Rajauli Vimal Rajbanshi Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
236. Hisua Anil Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
237. Nawada Vibha Devi Yadav Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
238. Gobindpur Binita Mehta Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) Phase 2 on November 11
239. Warsaliganj Aruna Devi Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
240. Sikandra Prafull Kumar Manjhi Hindustani Awam Morcha (HAM) Phase 2 on November 11
241. Jamui Shreyasi Singh Bharatiya Janata Party (BJP) Phase 2 on November 11
242. Jhajha Damodar Rawat Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
243. Chakai Sumit Kumar Singh Janata Dal-United (JDU) Phase 2 on November 11
