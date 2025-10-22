Bihar Assembly Election 2025: Complete list of BJP, JDU, LJP-Ram Vilas, HAM and RLM candidates Five parties are contesting under the umbrella of NDA this election. The Bharatiya Janata Party (BJP) and the Nitish Kumar-led Janata Dal United (JDU) are contesting 101 seats this time, whereas Chirag Paswan's Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) is fighting 29 seats in the state.

The elections for the Bihar Assembly will take place in two phases on November 6 and 11. The result will be declared on November 14. The Bihar Assembly has 243 elected members, and 121 constituencies will go for polls in the first phase on November 6. Voters in 122 seats will use their franchise in the second phase on November 11. The elections are likely to be a very keen contest between the National Democratic Alliance (NDA) and the Mahagathbandhan.

Five parties are contesting under the umbrella of NDA this election. The Bharatiya Janata Party (BJP) and the Nitish Kumar-led Janata Dal United (JDU) are contesting 101 seats this time, whereas Chirag Paswan's Lok Janshakti Party-Ram Vilas (LJP-RV) is fighting 29 seats in the state. The Jitan Ram Manjhi-led Hindustani Awam Morcha (HAM) and Upendra Kushwaha's Rashtriya Lok Morcha (RLM) have fielded their candidates in 6 constituencies each.

Some of the prominent BJP candidates are Deputy Chief Ministers Samrat Choudhary from Tarapur and Vijay Kumar Sinha from Lakhisarai, Ram Kripal Yadav from Danapur, Renu Devi from Bettiah, Prem Kumar from Gaya Town, Krishnanandan Paswan from Harsidhi, Mangal Pandey from Siwan, Nitin Nabin from Bankipur, Neeraj Kumar Singh Bablu from Chhatapur, Tarkishore Prasad from Katihar, Sanjay Saraogi from Darbhanga and Maithili Thakur from Alinagar.

The JDU has fielded Vijay Kumar Chaudhary from Sarairanjan, Bijendra Prasad Yadav from Supaul, Maheshwar Hazari from Kalyanpur, Umesh Singh Kushwaha from Mahnar, Dulal Chandra Goswami from Kadwa, Narendra Narayan Yadav from Alamnagar, Shyam Rajak from Phulwari, Ramesh Rishidev from Singheshwar, Sabir Ali from Amour, Leshi Singh from Dhamdaha, Ratnesh Sada from Sonbarsha and Anant Kumar Singh from Mokama.

Other important NDA candidates are Raju Tiwari (LJP-RV) from Govindganj, Deepa Manjhi (HAM) from Imamganj, Hulas Pandey (LJP-RV) from Brahampur, Jyoti Devi (HAM) from Barachatti, Snehlata Kushwaha (RLM) from Sasaram and Simant Mrinal (LJP-RV) from Garkha.

Here is the complete list of National Democratic Alliance (NDA) candidates for the Bihar Assembly Elections 2025: