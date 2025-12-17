Hyderabad traffic update: Restrictions, diversions and key routes to avoid ahead of President's visit

Hyderabad will witness temporary traffic restrictions at several major junctions over the next few days in view of President Draupadi Murmu’s visit to the city. The Hyderabad Traffic Police has announced that traffic will either be halted briefly or diverted at various points to facilitate VVIP and VIP movements between December 17 and December 22.
Hyderabad traffic advisory on December 17
On December 17, traffic disruptions are expected between 2 pm and 3 pm at multiple locations, including Hakimpet Air Force Station Y Junction, Bolarum Check Post, Kowkoor Road, Risala Bazar, Lakadawal, Down Town, Alwal T Junction, Satya Petrol Pump, Lothukunta, Lal Bazar, Holy Family Junction, Trimulgherry X Road, Hanuman Temple, Karkhana, Airtel and NCC.
Traffic advisory for December 19
Similarly, on December 19, traffic will be affected at Bison Signal, RSI Circle, Navy House, Kowkoor Road, Bolarum Check Post, Risala Bazar, Lakadawala, Down Town, Alwal Rythu Bazar, Alwal T Junction, Satya Petrol Pump, Lothukunta, Lal Bazar, Holy Family Junction, Trimulgherry X Road, Hanuman Temple, Karkhana, Airtel, NCC, Tivoli, Plaza, YMCA, Sangeet and Alugaddabavi.
Routes to avoid on December 20
On December 20, between 3 pm and 4.30 pm, commuters can expect traffic disruptions at a longer stretch of routes. These include Bison Signal, RSI Circle, Navy House, Kowkoor Road, Bolarum Check Post, Risala Bazar, Lakadawala, Down Town, Alwal Rythu Bazar, Alwal T Junction, Satya Petrol Pump, Lothukunta, Lal Bazar, Holy Family Junction, Trimulgherry X Road, Hanuman Temple, Karkhana, Airtel, NCC, Tivoli Plaza, CTO, Rasoolpura, Prakash Nagar, HPS Out Gate, Lifestyle Building, White House, Greenlands Junction, Punjagutta Flyover, NFCL Flyover Y Junction, MJ Engineering College, Almand House, SNT Junction, Sagar Society, KBR Junction, Gymkhana, Jubilee Hills Check Post, Road No. 65, Road No. 45 and the flyover at Road No. 45.
On December 21, traffic will be affected between 5 pm and 6 pm at Begumpet Flyover, Hyderabad Public School, PNT Junction, Rasoolpura, CTO, Tivoli, NCC, Club-in Gate, Airtel Junction, Karkhana Junction, RTA Trimulgherry, Trimulgherry X Road, Holy Family, Lal Bazar, MCEME, Lothukunta, Satya Petrol Pump, Alwal T Junction, AOC Centre and Bison Signal.
On December 22, between 4 pm and 5 pm, traffic restrictions will be in force at Hakimpet Air Force Station Y Junction, Bolarum Check Post, Kowkoor Road, Risala Bazar, Lakadawal, Down Town, Alwal T Junction, Satya Petrol Pump, Lothukunta, Lothukunta T Junction, Lal Bazar, Holy Family Junction, Trimulgherry X Road, Hanuman Temple, Karkhana, Airtel and NCC.
The Hyderabad Traffic Police has urged citizens to take note of the advisory and plan their travel accordingly to avoid inconvenience. For real-time updates and travel-related assistance, commuters can contact the Hyderabad Traffic helpline at 9010203626.