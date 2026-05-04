Tamil Nadu Election Results: Who is winning 44 Scheduled Castes and 2 Scheduled Tribes seats?

Edited By: Arushi Jaiswal @JaiswalArushi
Tamil Nadu Election Results 2026: There are 44 seats reserved for Scheduled Castes (SC), and 2 seats reserved for Scheduled Tribes (ST) in the Tamil Nadu Legislative Assembly, out of a total of 234 seats.

There are 44 seats reserved for Scheduled Castes (SC), and 2 seats reserved for Scheduled Tribes (ST) in the Tamil Nadu Legislative Assembly, out of a total of 234 seats. These 46 constituencies often play a decisive role in shaping the overall electoral outcome, as they are spread across multiple regions of the state and witness multi-cornered contests.

The voting in Assam was held in a single phase on April 23. The National Democratic Alliance (NDA), led by the Bharatiya Janata Party (BJP), is in alliance with the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), while the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) is in alliance with Congress,  CPI(M), CPI, Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK), Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK), Indian Union Muslim League (IUML), and newly joined Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK). Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) fought the election independently.

Constituency no. Constituency name Winner/Leading Candidate Party Margin of Vote
2 Ponneri (SC) Ravi MS TVK  
5 Poonamallee (SC) Prakasam R TVK  
15 Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC) MR Pallavi TVK  
16 Egmore (SC) Rajmohan  TVK  
29 Sriperumbudur (SC) Thennarasu K TVK  
34 Cheyyur (SC) Rajasekar E AIADMK  
35 Madurantakam (SC) Maragatham Kumaravel K AIADMK  
38 Arakkonam (SC) V Gandhiraj TVK  
45 Kilvaithinankuppam (SC) Thenral Kumar E TVK  
46 Gudiyattam (SC) K Sindu  TVK  
51 Uthangarai (SC) N Elaiyaraja TVK  
61 Harur (SC)  Sampathkumar V AIADMK  
62 Chengam (SC) S Velu AIADMK  
69 Vandavasi (SC) Ambethkumar S DMK  
72 Tindivanam (SC) Arjunan P AIADMK  
73 Vanur (SC) Gowtham D DMK  
80 Kallakurichi (SC) Arul Vignesh C TVK  
81 Gangavalli (SC) Nallathambi A AIADMK  
82 Attur(SC) Jayasankaran AP AIADMK  
83 Yercaud (ST) Lakshmi Janarthanan J TVK  
92 Rasipuram (SC) Logesh Tamilselvan D TVK  
93 Senthamangalam (ST) C Chandrasekaran AIADMK  
101 Dharapuram (SC) Sathyabama P AIADMK  
107 Bhavanisagar (SC) A Bannari AIADMK  
109 Gudalur (SC) Dhravidamani M  DMK  
112 Avanashi (SC) Kamali S TVK  
124 Valparai (SC) Kutty (Alias) Sudhakar A DMK  
130 Nilakkottai (SC) Nagajothi S DMK  
136 Krishnarayapuram (SC) Sathya M TVK  
146 Thuraiyur (SC) Ravisankar M  TVK  
147 Perambalur (SC) Sivakumar K   TVK  
151 Tittakudi (SC) Ganesan CV DMK  
159 Kattumannarkoil (SC) LE Jothimani VCK  
160 Sirkazhi (SC) Senthilselvan R DMK  
164 Kilvelur (SC) Senthil Pandian P  TVK  
166 Thiruthuraipoondi (SC) Marimuthu K CPI  
170 Thiruvidaimarudur (SC) Govi Chezhiaan DMK  
178 Gandharvakottai (SC) N Subramanian TVK  
187 Manamadurai (SC) Elangovan D TVK  
190 Sholavandan (SC) Karuppiah MV TVK  
199 Periyakulam (SC) Sabari Iyngaran G TVK  
203 Srivilliputhur (SC) Mahalingam P CPI  
209 Paramakudi (SC) Gopirajan G TVK  
217 Ottapidaram (SC) P Mathanraja TVK  
219 Sankarankovil (SC) Dhilipan Jaishankar AIADMK  
220 Vasudevanallur (SC) E Raja DMK  
