Tamil Nadu Election Results: Who is winning 44 Scheduled Castes and 2 Scheduled Tribes seats?

There are 44 seats reserved for Scheduled Castes (SC), and 2 seats reserved for Scheduled Tribes (ST) in the Tamil Nadu Legislative Assembly, out of a total of 234 seats. These 46 constituencies often play a decisive role in shaping the overall electoral outcome, as they are spread across multiple regions of the state and witness multi-cornered contests.
The voting in Assam was held in a single phase on April 23. The National Democratic Alliance (NDA), led by the Bharatiya Janata Party (BJP), is in alliance with the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), while the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) is in alliance with Congress, CPI(M), CPI, Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK), Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK), Indian Union Muslim League (IUML), and newly joined Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK). Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) fought the election independently.
Tamil Nadu Election Results 2025: Who is leading on SC/ST reserved seats?
|Constituency no.
|Constituency name
|Winner/Leading Candidate
|Party
|Margin of Vote
|2
|Ponneri (SC)
|Ravi MS
|TVK
|5
|Poonamallee (SC)
|Prakasam R
|TVK
|15
|Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC)
|MR Pallavi
|TVK
|16
|Egmore (SC)
|Rajmohan
|TVK
|29
|Sriperumbudur (SC)
|Thennarasu K
|TVK
|34
|Cheyyur (SC)
|Rajasekar E
|AIADMK
|35
|Madurantakam (SC)
|Maragatham Kumaravel K
|AIADMK
|38
|Arakkonam (SC)
|V Gandhiraj
|TVK
|45
|Kilvaithinankuppam (SC)
|Thenral Kumar E
|TVK
|46
|Gudiyattam (SC)
|K Sindu
|TVK
|51
|Uthangarai (SC)
|N Elaiyaraja
|TVK
|61
|Harur (SC)
|Sampathkumar V
|AIADMK
|62
|Chengam (SC)
|S Velu
|AIADMK
|69
|Vandavasi (SC)
|Ambethkumar S
|DMK
|72
|Tindivanam (SC)
|Arjunan P
|AIADMK
|73
|Vanur (SC)
|Gowtham D
|DMK
|80
|Kallakurichi (SC)
|Arul Vignesh C
|TVK
|81
|Gangavalli (SC)
|Nallathambi A
|AIADMK
|82
|Attur(SC)
|Jayasankaran AP
|AIADMK
|83
|Yercaud (ST)
|Lakshmi Janarthanan J
|TVK
|92
|Rasipuram (SC)
|Logesh Tamilselvan D
|TVK
|93
|Senthamangalam (ST)
|C Chandrasekaran
|AIADMK
|101
|Dharapuram (SC)
|Sathyabama P
|AIADMK
|107
|Bhavanisagar (SC)
|A Bannari
|AIADMK
|109
|Gudalur (SC)
|Dhravidamani M
|DMK
|112
|Avanashi (SC)
|Kamali S
|TVK
|124
|Valparai (SC)
|Kutty (Alias) Sudhakar A
|DMK
|130
|Nilakkottai (SC)
|Nagajothi S
|DMK
|136
|Krishnarayapuram (SC)
|Sathya M
|TVK
|146
|Thuraiyur (SC)
|Ravisankar M
|TVK
|147
|Perambalur (SC)
|Sivakumar K
|TVK
|151
|Tittakudi (SC)
|Ganesan CV
|DMK
|159
|Kattumannarkoil (SC)
|LE Jothimani
|VCK
|160
|Sirkazhi (SC)
|Senthilselvan R
|DMK
|164
|Kilvelur (SC)
|Senthil Pandian P
|TVK
|166
|Thiruthuraipoondi (SC)
|Marimuthu K
|CPI
|170
|Thiruvidaimarudur (SC)
|Govi Chezhiaan
|DMK
|178
|Gandharvakottai (SC)
|N Subramanian
|TVK
|187
|Manamadurai (SC)
|Elangovan D
|TVK
|190
|Sholavandan (SC)
|Karuppiah MV
|TVK
|199
|Periyakulam (SC)
|Sabari Iyngaran G
|TVK
|203
|Srivilliputhur (SC)
|Mahalingam P
|CPI
|209
|Paramakudi (SC)
|Gopirajan G
|TVK
|217
|Ottapidaram (SC)
|P Mathanraja
|TVK
|219
|Sankarankovil (SC)
|Dhilipan Jaishankar
|AIADMK
|220
|Vasudevanallur (SC)
|E Raja
|DMK