Full squads of all 10 teams after IPL 2026 auction: Green most expensive buy, Prashant, Kartik create record

The IPL 2026 auction gripped the fans to their television and mobile screens as all the 10 teams put their best foot forward in building their squads for the upcoming edition of the Indian Premier League. Cameron Green became the most expensive player of the 2026 auction and the most expensive overseas buy overall in the history of the tournament as Kolkata Knight Riders splurged Rs 25.2 Crore on the Australian all-rounder.
Meanwhile, uncapped Indians Prashant Veer and Kartik Sharma created record as they became the most expensive uncapped buys in the history of the tournament. Chennai Super Kings spent a record sum of Rs 14.20 crore each on both the players as they are now the joint most expensive uncapped players in the IPL, breaking the previous record held by Avesh Khan, who was sold for Rs 10 crore to Lucknow Super Giants in IPL 2022 when he was uncapped.
KKR, as expected, were the busiest franchise. They picked Cameron Green as replacement for the now-retired Andre Russell. KKR also picked Matheesha Pathirana for Rs 18 crore as they broke their bank for the two players.
Defending champions RCB made some smart buys as they picked Venkatesh Iyer, Satvik Deswal (INR 30 lakh), Mangesh Yadav (INR 5.20 Cr), Jacob Duffy (INR 2 Cr), Jordan Coax (Rs 75 lakh), Vicky Ostwal (Rs 30 lakh), Vihaan Malhotra (RS 30 lakh) and Kanishk Chouhan (Rs 30 lakh).
Meanwhile, runners-up Punjab Kings made some base price buys as they had a mostly settled unit. The Kings bought Cooper Connolly for Rs 3 crore, Ben Dwarshuis for Rs 4.4 crore, Pravin Dubey for Rs 10 lakh and Vishal Nishad for Rs 30 lakh.
Here are squads of all the teams after the IPL 2026 auction
KKR's final squad:
Retentions: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy
Auction buys: Rahul Tripathi (INR 75 lakh), Finn Allen (INR 2 Cr), Tejasvi Singh (INR 3 Cr), Tim Seifert (INR 1.50 Cr), Cameron Green (INR 25.20 Cr), Sarthak Ranjan (INR 30 lakh), Daksh Kamra (INR 30 lakh), Rachin Ravindra (INR 2 Cr), Prashant Solanki (INR 30 lakh), Matheesha Pathirana (INR 18 Cr), Kartik Tyagi (INR 30 lakh), Mustafizur Rahman (INR 9.20 Cr), Akash Deep (INR 1 Cr).
CSK's final squad:
Retentions: Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Jamie Overton, MS Dhoni, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Noor Ahmad, Ramakrishna Ghosh, Sanju Samson (traded), Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Shreyas Gopal, Syed Khaleel Ahmed, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Urvil Patel.
Auction buys: Sarfaraz Khan (INR 75 lakh), Kartik Sharma (INR 14.20 Cr), Prashant Veer (INR 14.20 Cr), Matthew Short (INR 1.50 Cr), Aman Khan (INR 40 lakh), Jack Edwards (INR 1.60 Cr), Zak Foulkes (INR 75 lakh), Akeal Hosein (INR 2 Cr), Rahul Chahar (INR 5.2 Cr), Matt Henry (INR 2 Cr),
SRH's final squad:
Retentions: Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, Smaran Ravichandaran, Travis Head, Zeeshan Ansari
Auction buys: Salil Arora (INR 1.50 Cr), Shivang Kumar (INR 30 lakh), Liam Livingstone (INR 13 Cr), Jack Edwards (INR 3 Cr), Amit Kumar (INR 30 lakh), Krains Fuletra (INR 30 lakh), Sakib Hussain (INR 30 lakh), Onkar Tarmale (INR 30 lakh), Praful Hinge (INR 30 lakh), Shivam Mavi (INR 75 lakh)
LSG's final squad:
Retentions: Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Arjun Tendulkar (traded), Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Mohammed Shami (traded), Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed
Auction buys: Akshat Raghuwanshi (INR 2.2 Cr), Mukul Choudhary (INR 2.6 Cr), Josh Inglis (INR 8.60 Cr), Wanindu Hasaranga (INR 2 Cr), Anrich Nortje (INR 2 Cr), Naman Tiwari (INR 1 Cr)
DC's final squad:
Retentions: Abhishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Mukesh Kumar, Nitish Rana (traded), Sameer Rizvi, T. Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam.
Auction buys: David Miller (INR 2 Cr), Pathum Nissanka (INR 4 Cr), Sahil Parak (INR 30 lakh), Prithvi Shaw (INR 75 lakh), Ben Duckett (INR 2 Cr), Auqib Nabi (INR 8.40 Cr)
RCB's final squad:
Retentions: Abhinandan Singh, Bhuvneshwar Kumar, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Jitesh Sharma, Josh Hazlewood, Krunal Pandya, Nuwan Thushara, Phil Salt, Rajat Patidar, Rasikh Dar, Romario Shepherd, Suyash Sharma, Swapnil Singh, Tim David, Virat Kohli, Yash Dayal
Auction buys: Vihaan Malhotra (INR 30 lakh), Jordan Cox (INR 75 lakh), Venkatesh Iyer (INR 7 Cr), Satvik Deswal (INR 30 lakh), Mangesh Yadav (INR 5.20 Cr), Vicky Ostwal (INR 30 lakh), Kanishk Chouhan (INR 30 lakh)
RR's final squad:
Retentions: Dhruv Jurel, Donovan Ferreira (traded), Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorious, Nandre Burger, Ravindra Jadeja (traded), Riyan Parag, Sam Curran (traded), Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashaswi Jaiswal, Yudhvir Charak
Aman Rao (INR 30 lakh), Ravi Singh (INR 95 lakh), Ravi Bishnoi (INR 7.20 Cr), Yash Raj Punja (INR 30 lakh), Vignesh Puthur (INR 30 lakh), Sushant Mishra (INR 90 lakh), Brijesh Sharma (INR 30 lakh), Adam Milne (INR 2.40 Cr), Kuldeep Sen (INR 75 lakh)
GT's final squad:
Retentions: Anuj Rawat, Glenn Phillips, Gurnoor Singh Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammad Siraj, Mohd. Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R. Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Sai Sudharsan, Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar.
Auction buys: Tom Banton (INR 2 Cr), Jason Holder (INR 7 Cr), Ashok Sharma (INR 90 lakh), Prithvi Raj (INR 30 lakh), Luke Wood (INR 75 lakh)
PBKS' final squad:
Retentions: Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal
Auction buys: Cooper Connolly (INR 3 Cr), Pravin Dubey (INR 30 lakh), Vishal Nishad (INR 30 lakh), Ben Dwarshuis (INR 4.40 Cr)
MI's final squad:
Retentions: Allah Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mayank Markande (traded), Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Shardul Thakur (traded), Sherfane Rutherford (traded), Suryakumar Yadav, Tilak Verma, Trent Boult, Will Jacks
Auction buys: Danish Malewar (INR 30 lakh), Quinton de Kock (INR 1 Cr), Atharva Ankolekar (INR 30 lakh), Mayank Rawat (INR 30 lakh), Mohammad Izhar (INR 30 lakh)