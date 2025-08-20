Michhami Dukkadam 2025: Share images and messages in English, Hindi and Gujarati

Michhami Dukkadam is a sacred Jain phrase that means “I seek forgiveness for any harm caused knowingly or unknowingly."
Michhami Dukkadam 2025: Date and significance before Paryushan
This year, Paryushan will be observed from August 20 to August 28, and Michhami Dukkadam is the essence of forgiveness during this time.
Michhami Dukkadam messages in English
Here are heartfelt Michhami Dukkadam 2025 messages you can share in English.
- On this holy day, I ask your forgiveness for my mistakes. Michhami Dukkadam.
- If I have hurt you in thoughts, words or actions, forgive me. Michhami Dukkadam.
- Forgiveness opens the path of peace and love. Michhami Dukkadam.
- I bow my head and apologise from my heart. Michhami Dukkadam.
- This festival is about healing relationships with forgiveness. Michhami Dukkadam.
- From my heart to yours, forgive my faults. Michhami Dukkadam.
- May forgiveness bring harmony and happiness in our lives. Michhami Dukkadam.
- With folded hands, I ask for your pardon. Michhami Dukkadam.
- Life is beautiful when we forgive each other. Michhami Dukkadam.
- Let’s embrace love and let go of hurt. Michhami Dukkadam.
Michhami Dukkadam messages in Hindi
Send these Michhami Dukkadam messages in Hindi to your loved ones.
- Agar maine aapko kisi bhi tarah se dukh diya hai, kripya kshama karein. Michhami Dukkadam.
- Mann, vachan, karm se jo bhool hui ho, maafi chahta hoon. Michhami Dukkadam.
- Agar mere shabdon se aapko dukh pahuncha ho, kshama karein. Michhami Dukkadam.
- Dil se aap se kshama maangta hoon. Michhami Dukkadam.
- Kshama hi sabse bada dharm hai. Michhami Dukkadam.
- Agar maine aapka dil dukhaya ho, maafi chahta hoon. Michhami Dukkadam.
- Yeh kshama ka tyohaar hai – main kshama maangta hoon. Michhami Dukkadam.
- Rishton ko mazboot karne ka samay hai, mujhe maaf kijiye. Michhami Dukkadam.
- Dil ki gehraiyon se maafi chahta hoon. Michhami Dukkadam.
- Kshama se hi prem aur shanti milti hai. Michhami Dukkadam.
Michhami Dukkadam messages in Gujarati
Express your heartfelt forgiveness with these Michhami Dukkadam messages in Gujarati.
- Jo maari vaat thi tamne dukh thayu hoy to maaf karjo. Michhami Dukkadam.
- Mann, vachan ane kaya thi thayeli bhool maate maafi mango chhu. Michhami Dukkadam.
- Bhool thi thayeli bhol maate kshama prarthi chhu. Michhami Dukkadam.
- Mitrata ane kshama thi jivan sundar bano. Michhami Dukkadam.
- Tamara hruday ma jagya male e mate maafi mango chhu. Michhami Dukkadam.
- Jo kadach dukh aapyu hoy to kshama karjo. Michhami Dukkadam.
- Kshama jivan ne pavitra banave chhe. Michhami Dukkadam.
- Kshama daya chhe, kshama shanti chhe. Michhami Dukkadam.
- Hu tamaro apraadhi chhu, maaf karjo. Michhami Dukkadam.
- Mara hruday ni gahraai thi maafi mango chhu. Michhami Dukkadam.
Michhami Dukkadam messages before Paryushan
Before Paryushan begins, many people share forgiveness messages in advance.
- Paryushan pehla hu tamari kshama mango chhu. Michhami Dukkadam.
- Sacred days ma aapda hruday swachh banave. Michhami Dukkadam.
- Advance ma maafi mango chhu. Michhami Dukkadam.
- Paryushan ma pravesh karta pehla bhool maaf karjo. Michhami Dukkadam.
- Namra hruday thi kshama prarthi chhu. Michhami Dukkadam.
- Reflection na divaso pehla maafi maangu chhu. Michhami Dukkadam.
- Jo atit ma dukh aapyu hoy to kshama karjo. Michhami Dukkadam.
- Forgiveness sathe Paryushan welcome kariye. Michhami Dukkadam.
- Shanti forgiveness thi j male. Michhami Dukkadam.
- Paryushan na avsar pehla aapni maafi mango chhu. Michhami Dukkadam.
Michhami Dukkadam images to share
May this Michhami Dukkadam 2025 bring peace to your heart, harmony to your relationships, and blessings to your life.