Wedding muhurat in November and December 2025: Complete list of shubh dates

Planning a wedding starts with choosing the right date, and in India, most couples prefer to tie the knot on an auspicious muhurat. The last two months of the year are always special because the festive season comes to an end and the wedding season begins. November and December are particularly popular months for weddings as they have multiple shubh muhurat that promise prosperity, harmony, and good fortune for newlyweds.

Whether you’re planning a grand celebration or an intimate ceremony, selecting the perfect wedding date is the first step toward ensuring a smooth start to your marital journey. Here’s the complete list of wedding dates in November and December 2025.

November 2025 Marriage Dates

November 2 (Sunday): 11:11 PM to November 3, 06:34 AM

November 3 (Monday): 06:34 AM to 07:40 PM

November 6 (Thursday): 03:28 AM to November 7, 06:37 AM

November 8 (Saturday): 07:32 AM to 10:02 PM

November 12 (Wednesday): 12:51 AM to November 13, 06:42 AM

November 13 (Thursday): 06:42 AM to 07:38 PM

November 16 (Sunday): 06:47 AM to November 17, 02:11 AM

November 17 (Monday): 05:01 AM to November 18, 06:46 AM

November 18 (Tuesday): 06:46 AM to 07:12 AM

November 21 (Friday): 10:44 AM to 01:56 PM

November 22 (Saturday): 11:27 PM to November 23, 06:50 AM

November 23 (Sunday): 06:50 AM to 12:09 PM

November 25 (Tuesday): 12:50 PM to 11:57 PM

November 30 (Sunday): 07:12 AM to December 1, 06:56 AM

December 2025 Marriage Dates and Muhurat

December 4 (Thursday): 06:40 PM to December 5, 06:59 AM

December 5 (Friday): 06:59 AM to December 6, 07:00 AM

December 6 (Saturday): 07:00 AM to 08:48 AM

With so many auspicious marriage muhurat in November and December 2025, couples have a wide range of dates to choose from for their big day. Whether you prefer an early winter wedding surrounded by festive cheer or a December celebration in the crisp winter air, these shubh dates can be the perfect start to your marital journey.

