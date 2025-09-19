Navratri anchoring script in Hindi and Gujarati: Full samples for stage [2025]

Navratri is one of the most celebrated festivals of India, marking nine days of devotion to Maa Durga in her nine forms. It is a time of music, dance, rituals and cultural unity where families and communities come together in celebration.
The Shardiya Navratri of 2025 begins on 22nd September and will end on 2nd October, culminating with Vijayadashami. Each day is dedicated to a form of Goddess Durga, and devotees follow traditions, wear colours of the day, and offer special prasad to seek blessings.
Happy Navratri 2025 images: HD pics, wishes and downloads
Navratri anchoring script in Hindi
Sample 1
Opening:
"Namaskar doston! Aaj ka din bahut hi pavitra hai kyunki hum sab yahan ikattha huye hain Shardiya Navratri ka paavan utsav manane ke liye. Maa Durga ke 9 roopon ka smaran aur unki pooja humare jeevan mein urja, shakti aur sukh laati hai. Aaj ki shaam hogi bhakti, rang aur dandiya ki dhunon se bhari."
Middle:
"Navratri ke is [day/colour] din, hum Maa [specific form] ka aashirvaad paane ke liye aarti karenge. Aaiye sabhi milkar deep jalaayein aur Maa ko apna shraddha arpit karein. Aur fir shuru hoga garba–dandiya ka rang, jisme har umr ka vyakti bhaag lega."
Closing:
"Main dua karta/ karti hoon ki Maa Durga har ghar ko khushiyon se bhar dein. Aaiye doston, milkar iss raat ko yaadgaar banayein. Jai Mata Di!"
Sample 2
Opening:
"Jai Mata Di sabhi ko! Navratri ke shubh avsar par hum aapka hardik swagat karte hain. 9 dinon tak chalne wala yeh utsav Maa Durga ki anant shakti ka pratik hai. Aaj raat hum sabhi milkar bhakti aur utsah ka rang jamaayenge."
Middle:
"Aaj ka din Maa [specific form] ko samarpit hai. Kaha jaata hai ki jo bhakt is din Maa ka naam leta hai, uske sab kaam safal hote hain. Chaliye sabhi milkar Maa ki aarti karein, aur fir dhol ki dhun par garba aur dandiya ke rang mein kho jaayein."
Closing:
"Aaj ki shaam keval ek utsav nahi, balki ek bhavna hai jo sabhi ko jodti hai. Maa Durga sabhi ko shakti aur safalta pradan karein. Jai Mata Di!"
Navratri anchoring script in Gujarati
Sample 1
Opening:
"Jai Mataji! Shardiya Navratri na aa shubh avsar par tamne badhane mara taraf thi abhinandan ane hardik swagat. Navratri Gujarat ni pehchaan chhe, jya 9 divas sudhi Maa Durga na swaroop ni aaradhana thay chhe ane garba na rang ramta hoy chhe."
Middle:
"Aaje no divas Maa [specific form] ne samarpit chhe. Aa samay e apde prarthana kariye ke Maa amara ghar, parivar ane samaj ma shanti, samruddhi ane sukh apave. Pachhi to dholi na dhol par garba ramva taiyaar thaai jao!"
Closing:
"Aa raat e keval garba na rang maate nathi, pan ekta ane bhakti no utsav chhe. Jai Ambe Maa!"
Sample 2
Opening:
"Jai Mataji! Aap badhanu aa pavitra Navratri na utsav ma swagat chhe. Aa divaso ma nav rang, nav urja ane Maa Durga ni mahima no anubhav thaay chhe. Aaje apde sauthi sathe garba ramva, dandiya karva ane maa ne raajipo karva ekthaiya chhiye."
Middle:
"Aaje [day/colour] na divas e Maa [specific form] ni pooja kariye. Aapda hriday ma shraddha sathe aarti kariye ane Maa na ashirwad thi amara jivan ma khushhali avshe."
Closing:
"Aa utsav no uddeshya chhe ke amara man ma bhakti ane samaj ma ekta jivti rahe. Toh aavo, sauthi sathe ‘Jai Ambe Maa’ boliye ane raat ne rangin banavie!"
Navratri anchoring is about setting the tone of devotion, energy and celebration. Whoever language you choose, the script should carry warmth and connect people with the spirit of Maa Durga. With bhakti, music and community spirit, Navratri becomes not just a festival, but an unforgettable experience of unity and joy.