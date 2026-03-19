Happy Gudi Padwa 2026: Wishes, quotes, messages and images in Marathi and English

Gudi Padwa marks the beginning of the Marathi New Year and is celebrated with immense joy, positivity, and cultural pride. It is a time to welcome new beginnings, embrace fresh hopes, and celebrate the victory of good over evil with traditional rituals and heartfelt prayers.
Gudi Padwa wishes in Marathi
- Gudi Padvyachya ya pavitra ani mangaldai divashi tumchya ayushyatil sarva andhar dur houn navin umed, anand ani yash tumchya dwaaravar yevo. Tumcha pratyek divas sukhacha, samruddhicha ani aarogyacha asava hi manapasun shubhechha.
- Ya Gudi Padvyachya shubha muhurtavar tumchya ghari sukh samruddhi ani shanti nitya vas karat rahavi. Navin varsh tumchya sathi navin sandhi gheun yevo ani tumchya sarva swapnanna sakar karanyachi shakti tumhala milo.
- Gudi Padva ha navin suruvaticha san aahe. Ya divashi tumchya ayushyat navin prakash, navin umed ani navin yashacha marg ugdava. Tumhala aarogya, samadhan ani anandane bharlela varsh labho.
- Ya shubha Gudi Padvyachya divashi tumchya manatil sarva ichha purn houn tumhala yash ani kirti milo. Tumchya kutumbat sadach prem, aapulki ani anand rahava hi devachya charani prarthana.
- Gudi Padvyachya ya anandmay divashi tumchya jivanat navin suruvat hoon sarva kalaji dur hoon anand ani samadhan yava. Tumhala pratyek kshetrat pragati ani yash milo hi shubhechha.
- Ya Gudi Padvyachya nimittane tumchya ayushyat sukhacha gudh, yashachi pataka ani aarogyachi kamana nitya unch rahavi. Tumcha pratyek prayatna safal houn tumhi navin uchai gatha hi ichha.
- Gudi Padvyachya ya pavan parvavar tumchya ghari anandachi varsha hovi. Tumhala aarthik, manasik ani sharirik samruddhi milo ani tumcha jeevan hasya ani santoshane bharun javo.
- Ya navin varshachya suruvatila tumhala navin sankalp gheun tyat yash milvinyachi prerna milo. Tumchya ayushyat satat pragati, yash ani anand rahava hi manapasun shubhechha.
- Gudi Padvyachya ya sundar divashi tumchya jivanatil sarva adchani dur houn tumhala yashacha navin marg disava. Tumchya pratyek swapnala pankh milun te sakar hova hi ichha.
- Ya Gudi Padvyachya shubha divashi tumchya ayushyat sukh, shanti ani samruddhi bharun rahavi. Tumchya kutumbat sadach ekopa, prem ani anand rahava ani tumhi sarvjan nirogi ani anandi raha hi shubhechha.
Gudi Padwa wishes in English
- On the auspicious occasion of Gudi Padwa, may your life be filled with new beginnings, fresh hopes, and endless happiness. May this new year bring success in all that you do and fill your home with peace and prosperity.
- Wishing you a joyful and blessed Gudi Padwa. May this beautiful festival mark the start of a year filled with positivity, good health, and great achievements for you and your loved ones.
- As the Gudi is raised high, may it bring victory, good fortune, and happiness into your life. May every day of the coming year be as bright and fulfilling as this festive day.
- May this Gudi Padwa bring new light into your life and remove all worries and challenges. May you find success in your efforts and happiness in every moment throughout the year.
- On this special occasion of Gudi Padwa, may your home be filled with laughter, your heart with contentment, and your life with abundance and success.
- Wishing you a year full of new opportunities and achievements. May Gudi Padwa inspire you to move forward with confidence and turn all your dreams into reality.
- May the festival of Gudi Padwa bring joy, prosperity, and harmony into your life. May you be blessed with strength, courage, and wisdom to achieve everything you aspire for.
- As you celebrate Gudi Padwa, may this new year bring happiness, peace, and success to you and your family. May every moment be filled with positivity and hope.
- May this Gudi Padwa mark the beginning of a bright and successful year for you. May all your efforts be rewarded and may you enjoy good health and lasting happiness.
- Wishing you and your family a very Happy Gudi Padwa. May this festival bring positivity, prosperity, and endless joy into your lives and bless you with a wonderful year ahead.
Gudi Padwa quotes and text messages in Marathi
- Gudi Padvyachya shubha divashi tumchya ayushyat navin suruvat, navin swapne ani navin yash yevot. Navin varsh tumchya sathi anand ani samruddhi gheun yevo.
- Ya Gudi Padvyachya nimittane tumchya jivanat sukh, shanti ani samadhan nitya rahave. Pratyek divas navin sandhi gheun yevo hi shubhechha.
- Gudi Padva ha keval san nahi tar navin suruvaticha utsav aahe. Ya divashi tumchya sarva ichha purn houn tumhala yash milo.
- Ya shubha Gudi Padvyachya divashi tumchya ghari anandachi varsha hovi ani tumcha pratyek divas hasya ani premane bharun javo.
- Gudi Padvyachya ya pavitra divashi tumchya ayushyat sarva dukha dur houn anand ani yashacha prakash pado.
- Navin varshachya ya suruvatila tumhala aarogya, samruddhi ani yashacha ashirwad milo. Gudi Padvyachya hardik shubhechha.
- Ya Gudi Padvyachya divashi tumchya jivanat navin umed ani navin urja yevun tumhala pratyek kshetrat pragati milo.
- Gudi ubarun vijayachi ani yashachi navi kahani suru hovi. Tumchya sarva swapnanna sakar honyachi shubhechha.
- Ya anandmay Gudi Padvyachya divashi tumchya kutumbat prem, ekopa ani sukh sadaiv rahave.
- Gudi Padvyachya nimittane tumchya ayushyat samruddhi, anand ani yashacha varsha hova. Tumhi sadach hasat raha ani pragati karat raha hi shubhechha.
May this Gudi Padwa bring happiness, success, and positivity into your life. Wishing you and your loved ones a joyful and prosperous New Year ahead.