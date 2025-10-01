Gandhi Jayanti 2025: Powerful speeches in Hindi, English, Kannada, Telugu, Marathi and Odia

Gandhi Jayanti 2025 will be observed on October 2, marking the 156th birth anniversary of Mahatma Gandhi, the Father of the Nation. Every year, schools, colleges and institutions pay tribute by organising cultural events, speeches and essay competitions to honour his legacy of truth, non-violence and simplicity.
If you are preparing for a programme, here are ready-to-use Gandhi Jayanti speeches in Hindi, English, Marathi, Telugu, Kannada and Odia. These speeches are written in simple, inspiring language so students and teachers can confidently deliver them during October 2 events.
Gandhi Jayanti Speech in Hindi
Sample 1:
Namaskar sabhi ko. Aaj 2 October hai, jo Bharat ke Rashtrapita Mahatma Gandhi ji ka janm din hai. Is din ko hum Gandhi Jayanti ke roop mein manate hain. Gandhi ji ne satya aur ahimsa ke marg par chal kar humein dikhaya ki bina hinsa ke bhi bade se bada sangharsh jeeta ja sakta hai. Unhone apni puri zindagi desh ko gulami se azaad karne mein laga di.
Unhone swadeshi ko badhava diya, khadi ke kapde pehne, aur har nagrik ko apne desh ke utpad ka istemal karne ke liye prerit kiya. Unka charkha sirf ek upkaran nahi tha, balki swavalamban ka pratik tha.
Aaj ke samay mein jab hum unnati ki raah par badh rahe hain, to zaruri hai ki hum Gandhi ji ke adarshon ko apni zindagi mein apnayein. Satya, ahimsa aur sadgi hi humein ek behtar samaj banane mein madad karenge. Dhanyavaad.
Sample 2:
Adarniya shikshakon aur mere priya mitron, aaj hum sab yahan Gandhi Jayanti manane ke liye ikattha hue hain. Mahatma Gandhi, jinhe hum Bapu kehte hain, sirf Bharat hi nahi balki poori duniya ke liye prerna ka strot hain.
Unhone duniya ko dikhaya ki bina talwar, bina bandook, sirf sachchai aur ahimsa ke bal par bhi azadi paayi ja sakti hai. Civil Disobedience Movement, Dandi March aur Quit India Movement unke netritva ke kuch mahan udaharan hain.
Unka jeevan humein yeh sikhata hai ki sachchai se bada koi shastra nahi, aur ahimsa se bada koi marg nahi. Aaj ke is pavitra avsar par humein unke vicharon ko apnana chahiye, aur desh ki unnati mein apna yogdan dena chahiye. Jai Hind.
Gandhi Jayanti Speech in English
Sample 1:
Respected teachers and my dear friends, today, on 2nd October, we gather to celebrate Gandhi Jayanti, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, the Father of our Nation. Gandhi ji dedicated his entire life to the freedom of India through truth, non-violence and simplicity.
His philosophy was not just political but also deeply human. He believed in equality, justice and the power of common people. The Dandi March and the Quit India Movement under his leadership inspired millions of Indians to join the freedom struggle.
Even today, his values guide us. In times of conflict, his principles of peace and truth show us the right path. Let us pledge to follow his ideals in our daily lives and build a society based on harmony and honesty. Thank you.
Sample 2:
Good morning everyone. On this special day of 2nd October, we celebrate Gandhi Jayanti, a day to honour the extraordinary life of Mahatma Gandhi. He was not only a freedom fighter but also a reformer who taught the world that peace is stronger than violence.
Bapu lived a life of simplicity. His use of khadi, his commitment to cleanliness and his emphasis on self-reliance are lessons we should never forget. He inspired us to live for others and to fight injustice without hatred.
As students and citizens of this great nation, let us take inspiration from his life and strive to become honest, disciplined and compassionate individuals. This is the best tribute we can offer him on his birth anniversary.
Gandhi Jayanti Speech in Marathi
Sample 1:
Namaskar mitranno. Aaj 2 October la aapan Gandhi Jayanti sathi jamlo aahot. Mahatma Gandhi, jyanna aapan Bapu mhanato, tyanni satya ani ahimsa cha marg swikarun deshala swatantrya milvun dile.
Gandhi ji che jeevan saralpan, tyag ani sattya ne bharlele hote. Dandi Yatra, Bharat Chhodo Andolan hi tyanchya netritva khali zale. Tyanchya satya ani ahimsa cha shastra ne British sarkar la namavayla lavle.
Aajhi tyanchi adarsh aaplyala margadarshan karatat. Tyanchya smrutidinhi aapan satya, ahimsa ani swadeshi cha marg aplya jeevanat anava. Dhanyavaad.
Sample 2:
Adarniya shikshak ani vidyarthi mitranno, Gandhi Jayanti ha ek pavitra din aahe jo Mahatma Gandhi cha janmadivas mhanun smaarniya aahe. Te ek mahan rashtrabhakt hote jyanni jagala shikavle ki satya ani ahimsa nehi jag jinkta yeto.
Tyanni saral jivan jagle ani khadi vaprun swavalambanacha sandesh dila. Tyanchya kade shakti hoti, pan te kadhihi hinsa kade gelya nahi. Tyanchya jeevanatil saralata ani niswarthata aaplya sathi prerna aahe.
Chala mitranno, Gandhi Jayanti cha avsaravar aapan satya, ahimsa ani sevabhavane bharlele jivan jaganyachi shapath ghyuya. Jai Hind.
Gandhi Jayanti Speech in Kannada
Sample 1:
Ellarigu namaskara. 2 October naavu Gandhi Jayanti acharisuttivi. Mahatma Gandhi avaru satya mattu ahimseya margadalli deshake swatantrya taridaru.
Avaru khadi dharisidaru, swadeshi abhiyaan ke prachara maadidaru, mattu sarala jeevana na nadesidaru. Dandi satyagraha mattu Bharat Chhodo andolana avara netritvadi nadeda.
Gandhi avara vicharagalinda naavu innoo prerna paduttivi. I dina naavu satya mattu shantiyannu jeevanadalli anusarisuvudakke pratigne maadona.
Sample 2:
Priya shikshakar mattu snehitarige, Gandhi Jayanti namage kevala utsava alla, adu adarsha smaraneya dina. Gandhi avaru lokake torsi kotru ahimsa and truth are the greatest weapons.
Avru swachhata, saralate mattu swavalambana mele bahala ottu nididaru. IvugaLu namma samajakke yella kinta mukhya values.
Naavu vidyarthigalu, avara ideals na namma jeevanadalli upayogisabeku. Gandhi Jayanti avara jivanakke uttama shraddhanjali ide.
Gandhi Jayanti Speech in Telugu
Sample 1:
Andariki namaskaram. 2 October roju Gandhi Jayanti ni jarupukuntamu. Mahatma Gandhi garu satya mariyu ahimsa tho bharatanni swatantram cheyyadam jarigindi.
Ayana Dandi Satyagraham, Quit India Movement lo pramukha patra posharu. Gandhi garu saralanga jeevincharu, khadi dharinchadam, swadeshi upayogam cheyyadam pracharam chesaru.
Ee roju manam ayana gurinchi smarinchi, ayana margam follow cheyyali ani pratigne cheddam.
Sample 2:
Gandhi Jayanti roju manam rashtrapitani gurthukostamu. Bapu ayana jeevithamlo sachivalu, ahimsa mariyu swavalambanam tho goppaga jeevinchadu.
Mana pillalu, vidyarthulu ee viluvalu nerchukoni manchi nagarikulu avvalani Gandhi garu korukunaru.
Ee roju Gandhi Jayanti ni jarupukoni, satya mariyu shanti tho nadavalani oka pramanam cheddam.
Gandhi Jayanti Speech in Odia
Sample 1:
Namaskar sabu ku. 2 October re Gandhi Jayanti upalakhya re ame samaste mili jamichu. Mahatma Gandhi satya o ahimsa dara bharataku swadhinata deithile.
Tanka jeevan saralata, swadeshi o seva ra pratik thila. Dandi yatra o Quit India Movement re tanka netritva asadharana thila.
Ei dina re ame pratigne kariba je tanka adarsha ku amara jeevan re aniba.
Sample 2:
Adarniya shikshak o bandhu mananku, Gandhi Jayanti kevala ekati utsava nuhe, eha satya o ahimsa ra smaranara dina. Gandhi ji e jagat ku dakhai dele je shanti o satya sahita jeetiba sambhab.
Tanka sadagi o niswartha seba ama manisa pain prerna rupe rahichi. Ei avasarare ame pratigne kariba je satya, ahimsa o saralata ku jeevan re aniba.