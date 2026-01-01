Advertisement
  3. School Holidays 2026 in January: Check date-wise schools closure list this month

School Holidays 2026 in January: In Delhi, all schools will remain closed from January 1 to 15 due to winter vacations. Check school holiday list of this month.

Check school holiday list in January. Image Source : File
New Delhi:

The students are curious to know about the school holidays this month to prepare for their vacations, activities better. Schools in various states are closed due to winter vacations, apart from it, school holidays will be observed to celebrate festivals, national days (Republic Day, Independence Day) and to mark birthdays of national heroes, other important events.

In Delhi, all schools will remain closed from January 1 to 15 due to winter vacations. Schools in Punjab will observe winter vacations from December 22 to January 10, Haryana- January 1 to 15, 2026.    

When will schools be closed in January? 

  • January 1 (Thursday)- New Year 
  • January 14 (Wednesday)- Pongal/ Makar Sankranti 
  • January 23 (Friday)- Netaji Subhas Chandra Bose's birthday 
  • January 26 (Monday)- Republic Day. 

State-Wise winter vacation schedule

  • Delhi: January 1 to 15, 2026
  • Punjab: December 22 to January 10, 2026
  • Haryana: January 1 to 15
  • Odisha: December 23 to January 1, 2026
  • Uttar Pradesh: December 20- 31 (Tentative)
  • Jammu and Kashmir
  • Class 1- 8- December 1 to February 28
  • Class 9- 12- December 11 to February 22.
  • Andhra Pradesh
  • As per the Academic Calendar 2025–26, missionary schools will observe a Christmas vacation from December 23 to December 27.
  • Telangana
  • The missionary schools in Telangana will remain closed for Christmas vacation from December 23 to December 27, 2025. 
  • Kendriya Vidyalayas: December 23 to January 1, 2026.  

School Holiday List 2026 

February 

February 14- Saraswati Puja/ Vasant Panchami

February 18- Maha Shivratri. 

March 

March 4- Holika Dahan 
March 5- Holi 
March 20- March Equinox. 

April 

April 2- Ram Navami 
April 6- Maha Shivratri 
April 10- Good Friday 
April 14- B R Ambedkar Jayanti
April 18- Easter.  

May 

May 1- Labour Day / Maharashtra Day 
May 25- Buddha Purnima.  

June 

June 17- Bakri-Id/ Eid al-Adha. 

July 

July 17- Muharram 

August 

August 15- Independence Day 
August 19- Raksha Bandhan 
August 28- Janmashtami. 

September 

September 5- Teachers’ Day 
September 23- Onam. 

October 

October 2- Gandhi Jayanti 
October 19- Dussehra 
October 24- Valmiki Jayanti. 

November 

November 7- Diwali 
November 8- Govardhan Puja 
November 9- Bhai Dooj 
November 24- Guru Nanak Jayanti. 

December 

December 25- Christmas. 

