School Holidays 2026 in January: Check date-wise schools closure list this month

The students are curious to know about the school holidays this month to prepare for their vacations, activities better. Schools in various states are closed due to winter vacations, apart from it, school holidays will be observed to celebrate festivals, national days (Republic Day, Independence Day) and to mark birthdays of national heroes, other important events.
In Delhi, all schools will remain closed from January 1 to 15 due to winter vacations. Schools in Punjab will observe winter vacations from December 22 to January 10, Haryana- January 1 to 15, 2026.
When will schools be closed in January?
- January 1 (Thursday)- New Year
- January 14 (Wednesday)- Pongal/ Makar Sankranti
- January 23 (Friday)- Netaji Subhas Chandra Bose's birthday
- January 26 (Monday)- Republic Day.
State-Wise winter vacation schedule
- Delhi: January 1 to 15, 2026
- Punjab: December 22 to January 10, 2026
- Haryana: January 1 to 15
- Odisha: December 23 to January 1, 2026
- Uttar Pradesh: December 20- 31 (Tentative)
- Jammu and Kashmir
- Class 1- 8- December 1 to February 28
- Class 9- 12- December 11 to February 22.
- Andhra Pradesh
- As per the Academic Calendar 2025–26, missionary schools will observe a Christmas vacation from December 23 to December 27.
- Telangana
- The missionary schools in Telangana will remain closed for Christmas vacation from December 23 to December 27, 2025.
- Kendriya Vidyalayas: December 23 to January 1, 2026.
School Holiday List 2026
February
February 14- Saraswati Puja/ Vasant Panchami
February 18- Maha Shivratri.
March
March 4- Holika Dahan
March 5- Holi
March 20- March Equinox.
April
April 2- Ram Navami
April 6- Maha Shivratri
April 10- Good Friday
April 14- B R Ambedkar Jayanti
April 18- Easter.
May
May 1- Labour Day / Maharashtra Day
May 25- Buddha Purnima.
June
June 17- Bakri-Id/ Eid al-Adha.
July
July 17- Muharram
August
August 15- Independence Day
August 19- Raksha Bandhan
August 28- Janmashtami.
September
September 5- Teachers’ Day
September 23- Onam.
October
October 2- Gandhi Jayanti
October 19- Dussehra
October 24- Valmiki Jayanti.
November
November 7- Diwali
November 8- Govardhan Puja
November 9- Bhai Dooj
November 24- Guru Nanak Jayanti.
December
December 25- Christmas.