Advertisement
  1. News
  2. Business
  3. Personal Finance
  4. Makar Sankranti Bank Holiday: When are banks closed for Makar Sankranti, January 14 or January 15?

Makar Sankranti Bank Holiday: When are banks closed for Makar Sankranti, January 14 or January 15?

Bank Holiday Makar Sankranti: Despite some states experiencing bank closures, customers can continue to use digital services, including UPI, net banking, mobile banking, ATMs, and online transactions, which will continue to function normally.

Bank Holiday On Makar Sankranti.
Bank Holiday On Makar Sankranti. Image Source : PTI/Canva
Edited By: Raghwendra Shukla @ShuklaRaghav
Published: , Updated:
New Delhi:

Every year, many bank customers wonder whether there will be a bank holiday on Makar Sankranti. However, confusion has grown this time, as people are unsure whether the festival will fall on January 14 or January 15. The Reserve Bank of India (RBI) announces a month-wise bank holiday calendar and a city-wise list of holidays. As per the list of bank holidays for January issued by the Reserve Bank of India (RBI), Makar Sankranti is marked on both January 14 and January 15. While banking services will be affected only in a few selected states on January 14, including Gujarat, Odisha, Assam, and Arunachal Pradesh, they will be impacted in other states on January 15, 2026.

At other banks that are not closed on Makar Sankranti, daily operations will continue as usual. Despite some states experiencing bank closures, customers can continue to use digital services, including UPI, net banking, mobile banking, ATMs, and online transactions, which will continue to function normally.

Moreover, other tasks, such as cash withdrawals, money transfers, and bill payments, can be completed through digital channels.

Bank Holidays in January

January 1: Mizoram, Tamil Nadu, Sikkim, Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland, West Bengal and Meghalaya

January 2: Mizoram and Kerala
January 3: Uttar Pradesh
January 12: West Bengal
January 14: Gujarat, Odisha, Assam and Arunachal Pradesh
January 15: Karnataka, Tamil Nadu, Sikkim, Telangana and Andhra Pradesh
January 16: Tamil Nadu
January 17: Tamil Nadu
January 23: Tripura, Odisha and West Bengal
January 26: Nationwide

Bank Holidays 2026 Full List

Date Holiday Description Day
10 January 2026 2nd Saturday Saturday
24 January 2026 4th Saturday Saturday
26 January 2026 Republic Day Monday
14 February 2026 2nd Saturday Saturday
28 February 2026 4th Saturday Saturday
15 February 2026 Maha Shivaratri Sunday
3 March 2026 Holi Tuesday
14 March 2026 2nd Saturday Saturday
20 March 2026 Ugadi Friday
28 March 2026 4th Saturday Saturday
3 April 2026 Good Friday Friday
11 April 2026 2nd Saturday Saturday
14 April 2026 Vaisakhi/Ambedkar Jayanti Tuesday
25 April 2026 4th Saturday Saturday
1 May 2026 May Day Friday
9 May 2026 2nd Saturday Saturday
23 May 2026 4th Saturday Saturday
27 May 2026 Bakrid/Eid al-Adha Wednesday
13 June 2026 2nd Saturday Saturday
27 June 2026 4th Saturday Saturday
11 July 2026 2nd Saturday Saturday
25 July 2026 4th Saturday Saturday
8 August 2026 2nd Saturday Saturday
15 August 2026 Independence Day Saturday
22 August 2026 4th Saturday Saturday
4 September 2026 Janmashtami Friday
12 September 2026 2nd Saturday Saturday
26 September 2026 4th Saturday Saturday
2 October 2026 Gandhi Jayanti Friday
10 October 2026 2nd Saturday Saturday
24 October 2026 4th Saturday Saturday
8 November 2026 Diwali Sunday
14 November 2026 2nd Saturday Saturday
28 November 2026 4th Saturday Saturday
12 December 2026 2nd Saturday Saturday
25 December 2026 Christmas Day Friday
26 December 2026 4th Saturday Saturday

 

ALSO READ | TCS announces third interim dividend along with special dividend of Rs 46, check payment date

Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Business and Personal Finance Section
Bank Holiday Rbi Makar Sankranti
Advertisement
Advertisement

Top News

Advertisement
Advertisement
 
\