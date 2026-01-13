Makar Sankranti Bank Holiday: When are banks closed for Makar Sankranti, January 14 or January 15?

Every year, many bank customers wonder whether there will be a bank holiday on Makar Sankranti. However, confusion has grown this time, as people are unsure whether the festival will fall on January 14 or January 15. The Reserve Bank of India (RBI) announces a month-wise bank holiday calendar and a city-wise list of holidays. As per the list of bank holidays for January issued by the Reserve Bank of India (RBI), Makar Sankranti is marked on both January 14 and January 15. While banking services will be affected only in a few selected states on January 14, including Gujarat, Odisha, Assam, and Arunachal Pradesh, they will be impacted in other states on January 15, 2026.
At other banks that are not closed on Makar Sankranti, daily operations will continue as usual. Despite some states experiencing bank closures, customers can continue to use digital services, including UPI, net banking, mobile banking, ATMs, and online transactions, which will continue to function normally.
Moreover, other tasks, such as cash withdrawals, money transfers, and bill payments, can be completed through digital channels.
Bank Holidays in January
January 1: Mizoram, Tamil Nadu, Sikkim, Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland, West Bengal and Meghalaya
January 2: Mizoram and Kerala
January 3: Uttar Pradesh
January 12: West Bengal
January 14: Gujarat, Odisha, Assam and Arunachal Pradesh
January 15: Karnataka, Tamil Nadu, Sikkim, Telangana and Andhra Pradesh
January 16: Tamil Nadu
January 17: Tamil Nadu
January 23: Tripura, Odisha and West Bengal
January 26: Nationwide
Bank Holidays 2026 Full List
|Date
|Holiday Description
|Day
|10 January 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|24 January 2026
|4th Saturday
|Saturday
|26 January 2026
|Republic Day
|Monday
|14 February 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|28 February 2026
|4th Saturday
|Saturday
|15 February 2026
|Maha Shivaratri
|Sunday
|3 March 2026
|Holi
|Tuesday
|14 March 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|20 March 2026
|Ugadi
|Friday
|28 March 2026
|4th Saturday
|Saturday
|3 April 2026
|Good Friday
|Friday
|11 April 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|14 April 2026
|Vaisakhi/Ambedkar Jayanti
|Tuesday
|25 April 2026
|4th Saturday
|Saturday
|1 May 2026
|May Day
|Friday
|9 May 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|23 May 2026
|4th Saturday
|Saturday
|27 May 2026
|Bakrid/Eid al-Adha
|Wednesday
|13 June 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|27 June 2026
|4th Saturday
|Saturday
|11 July 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|25 July 2026
|4th Saturday
|Saturday
|8 August 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|15 August 2026
|Independence Day
|Saturday
|22 August 2026
|4th Saturday
|Saturday
|4 September 2026
|Janmashtami
|Friday
|12 September 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|26 September 2026
|4th Saturday
|Saturday
|2 October 2026
|Gandhi Jayanti
|Friday
|10 October 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|24 October 2026
|4th Saturday
|Saturday
|8 November 2026
|Diwali
|Sunday
|14 November 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|28 November 2026
|4th Saturday
|Saturday
|12 December 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|25 December 2026
|Christmas Day
|Friday
|26 December 2026
|4th Saturday
|Saturday
ALSO READ | TCS announces third interim dividend along with special dividend of Rs 46, check payment date