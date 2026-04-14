Is today a bank holiday for Ambedkar Jayanti, Baisakhi? Check RBI’s city-wise holiday list

Ambedkar Jayanti is a gazetted holiday in India, and several institutions, offices and banks will remain closed in most cities on April 14, 2026. According to the list of holidays issued by the Reserve Bank of India, banks will remain closed for Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti, Mahabishab Sankranti, Biju, Buisu Festival, Tamil New Year's Day, Bohag Bihu, Cheiraoba and Baisakhi. Therefore, if you're planning to visit a bank branch today, find out whether it is open or closed. Here's the complete list of city-wise holidays today.
Banks to remain closed in these cities
According to the Reserve Bank of India's list of holidays, banks will be closed in many parts of the country today for Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti, Maha Vishuva Sankranti, Bihu Festival, Tamil New Year's Day, Bohag Bihu, Cheiraoba and Baisakhi. However, in some cities, they will function as usual.
Major cities where banks will remain closed on April 14 include Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Panaji, Patna, Ranchi, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram and Vijayawada.
Bank Holidays 2026 Full List
|Date
|Holiday Description
|Day
|10 January 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|24 January 2026
|4th Saturday
|Saturday
|26 January 2026
|Republic Day
|Monday
|14 February 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|28 February 2026
|4th Saturday
|Saturday
|15 February 2026
|Maha Shivaratri
|Sunday
|3 March 2026
|Holi
|Tuesday
|14 March 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|20 March 2026
|Ugadi
|Friday
|28 March 2026
|4th Saturday
|Saturday
|3 April 2026
|Good Friday
|Friday
|11 April 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|14 April 2026
|Vaisakhi/Ambedkar Jayanti
|Tuesday
|25 April 2026
|4th Saturday
|Saturday
|1 May 2026
|May Day
|Friday
|9 May 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|23 May 2026
|4th Saturday
|Saturday
|27 May 2026
|Bakrid/Eid al-Adha
|Wednesday
|13 June 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|27 June 2026
|4th Saturday
|Saturday
|11 July 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|25 July 2026
|4th Saturday
|Saturday
|8 August 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|15 August 2026
|Independence Day
|Saturday
|22 August 2026
|4th Saturday
|Saturday
|4 September 2026
|Janmashtami
|Friday
|12 September 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|26 September 2026
|4th Saturday
|Saturday
|2 October 2026
|Gandhi Jayanti
|Friday
|10 October 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|24 October 2026
|4th Saturday
|Saturday
|8 November 2026
|Diwali
|Sunday
|14 November 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|28 November 2026
|4th Saturday
|Saturday
|12 December 2026
|2nd Saturday
|Saturday
|25 December 2026
|Christmas Day
|Friday
|26 December 2026
|4th Saturday
|
Saturday
Digital services to be available
However, customers can avail of digital services even on bank holidays, i.e. internet banking, SMS banking and WhatsApp banking.