Is today a bank holiday for Ambedkar Jayanti, Baisakhi? Check RBI’s city-wise holiday list

Edited By: Raghwendra Shukla @ShuklaRaghav
Published: ,Updated:

Bank Holidays in 2026.
New Delhi:

Ambedkar Jayanti is a gazetted holiday in India, and several institutions, offices and banks will remain closed in most cities on April 14, 2026. According to the list of holidays issued by the Reserve Bank of India, banks will remain closed for  Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti, Mahabishab Sankranti, Biju, Buisu Festival, Tamil New Year's Day, Bohag Bihu, Cheiraoba and Baisakhi. Therefore, if you're planning to visit a bank branch today, find out whether it is open or closed. Here's the complete list of city-wise holidays today.

Banks to remain closed in these cities  

According to the Reserve Bank of India's list of holidays, banks will be closed in many parts of the country today for Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti, Maha Vishuva Sankranti, Bihu Festival, Tamil New Year's Day, Bohag Bihu, Cheiraoba and Baisakhi. However, in some cities, they will function as usual. 

Major cities where banks will remain closed on April 14 include Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Panaji, Patna, Ranchi, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram and Vijayawada.

Bank Holidays 2026 Full List

 

Date Holiday Description Day
10 January 2026 2nd Saturday Saturday
24 January 2026 4th Saturday Saturday
26 January 2026 Republic Day Monday
14 February 2026 2nd Saturday Saturday
28 February 2026 4th Saturday Saturday
15 February 2026 Maha Shivaratri Sunday
3 March 2026 Holi Tuesday
14 March 2026 2nd Saturday Saturday
20 March 2026 Ugadi Friday
28 March 2026 4th Saturday Saturday
3 April 2026 Good Friday Friday
11 April 2026 2nd Saturday Saturday
14 April 2026 Vaisakhi/Ambedkar Jayanti Tuesday
25 April 2026 4th Saturday Saturday
1 May 2026 May Day Friday
9 May 2026 2nd Saturday Saturday
23 May 2026 4th Saturday Saturday
27 May 2026 Bakrid/Eid al-Adha Wednesday
13 June 2026 2nd Saturday Saturday
27 June 2026 4th Saturday Saturday
11 July 2026 2nd Saturday Saturday
25 July 2026 4th Saturday Saturday
8 August 2026 2nd Saturday Saturday
15 August 2026 Independence Day Saturday
22 August 2026 4th Saturday Saturday
4 September 2026 Janmashtami Friday
12 September 2026 2nd Saturday Saturday
26 September 2026 4th Saturday Saturday
2 October 2026 Gandhi Jayanti Friday
10 October 2026 2nd Saturday Saturday
24 October 2026 4th Saturday Saturday
8 November 2026 Diwali Sunday
14 November 2026 2nd Saturday Saturday
28 November 2026 4th Saturday Saturday
12 December 2026 2nd Saturday Saturday
25 December 2026 Christmas Day Friday
26 December 2026 4th Saturday

Digital services to be available

However, customers can avail of digital services even on bank holidays, i.e. internet banking, SMS banking and WhatsApp banking. 

