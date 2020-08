Google Pay UPI transaction bank-wise daily limit: Full list

Image Source : FILE PHOTO Google Pay supported banks UPI limit

Digital payments are the way forward as more and more people switch from traditional ways as technology advancement becomes part of daily life. While there are many UPI (Unified Payments Interface) payments services that exist today, Google Pay is among the ones that are widely used to complete digital payment transactions. UPI mode for payment is also one of the safest, secure methods to complete your digital transaction. While e-payments have become a usual part in this digital age, different banks have varied limits for sending or receiving money via UPI mode. Here's a list of all the banks that Google Pay supports with their UPI transaction limit and UPI daily limit for digital transactions.

Sr no Bank Name Bank Type Sponsor Bank UPI Transaction limit UPI Daily Limit 122 Abhyudaya Co-operative Bank Cooperative NA 25000 25000 138 Adarsh Co-op Bank Ltd Cooperative HDFC Bank 50000 50000 65 Aditya Birla Idea Payments Bank Payments Bank NA 100000 100000 67 Airtel Payments Bank Payments Bank NA 1,00,000 1,00,000 23 Allahabad Bank Public Sector Bank NA 25000 100000 91 Allahabad UP Gramin Bank RRB Allahabad 20000 40000 3 Andhra Bank Public Sector Bank NA 100000 100000 83 Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank RRB SBI 25000 100000 72 Andhra Pragathi Grameena Bank RRB NA 10000 20000 45 Apna Sahakari Bank Cooperative NA 100000 100000 95 Assam Gramin VIkash Bank RRB United Bank of India 5000 25000 2 Axis Bank Private NA 100000 100000 54 Bandhan Bank Private NA 100000 100000 25 Bank Of Baroda Public Sector Bank NA 25000 Not set 36 Bank Of India Public Sector Bank NA 10000 100000 13 Bank of Maharashtra Public Sector Bank NA 100000 100000 111 Baroda Gujarat Gramin Bank RRB Bank of Baroda 25000 Not Set 96 Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank RRB BOB 25000 25000 107 Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank RRB Bank of Baroda 25000 25000 76 Bassein Catholic Coop Bank Cooperative NA 20000 40000 113 Bhilwara Urban Co operative Bank LTD Cooperative HDFC 25000 25000 94 Bihar Gramin Bank RRB UCO Mergerd with DBGB 18 Canara Bank Public Sector Bank NA 10000 25000 4 Catholic Syrian Bank Private NA 100000 100000 33 Central Bank of india Public Sector Bank NA 25000 50000 106 Chaitanya Godavari Grameena Bank RRB Andhra Bank 25000 100000 81 Chhattisgarh Rajya Gramin Bank RRB SBI 25000 100000 57 Citibank Retail Foreign Bank NA 100000 100000 39 City Union Bank Private NA 100000 100000 132 COASTAL LOCAL AREA BANK LTD Cooperative BOM 50000 1,00,000 37 Corporation Bank Public Sector Bank NA 50000 100000 42 DBS Digi Bank Foreign Bank NA 100000 100000 1 DCB Bank Private NA 5000 5000 29 Dena Bank Public Sector Bank NA 100000 100000 104 Dena Gujarat Gramin Bank RRB Dena NA (Merged) 123 Deutsche Bank AG (Web Collect) Foreign Bank NA NA 61 Dhanlaxmi Bank Ltd Private NA 100000 100000 53 Dombivali Nagrik Sahakari Bank Cooperative NA 100000 100000 49 Equitas Small Finance Bank Small Finance Bank NA 25000 100000 105 ESAF Small Finance Bank Small Finance Bank NA 100000 100000 15 Federal Bank Private NA 100000 100000 68 FINO Payments Bank Payments Bank NA 100000 100000 41 G P Parsik Bank Cooperative NA 100000 100000 26 HDFC Private NA 100000 (RS 5000 for new customer) 100000 125 Himachal Pradesh Gramin Bank RRB PNB 50,000 50,000 28 HSBC Foreign Bank NA 100000 100000 131 Hutatma Sahakari Bank Ltd Cooperative ICIC Bank 100000 No limit 17 ICICI Bank Private NA 10000

(25000 for Google Pay users) 10000

(25000 for Google Pay users) 22 IDBI Bank Public Sector Bank NA 25000 50000 21 IDFC Private NA 100000 100000 136 India Post Payment Bank Payments Bank NA 25000 50000 32 Indian Bank Public Sector Bank NA 100000 100000 35 Indian Overseas Bank Public Sector Bank NA 10000 20000 12 IndusInd Bank Private NA 100000 100000 145 J&K Grameen Bank RRB J&K 20,000 20,000 99 Jalgaona Janata Sahkari Bank Cooperative NA 100000 100000 50 Jammu & Kashmir Bank Private NA 20000 20000 134 Jana Small Finance Bank Small Finance Bank NA 10000 40000 46 Janta Sahakari Bank Pune Cooperative NA 100000 100000 66 Jio Payments Bank Payments Bank NA 100000 100000 59 Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd. Cooperative NA 25000 200000 5 Karnataka Bank Private NA 100000 200000 71 Karnataka vikas Gramin Bank RRB NA 25000 25000 30 Karur Vysaya Bank Private NA 100000 100000 97 Kashi Gomti Samyut Gramin Bank RRB NA 100000 100000 86 Kaveri Grameena Bank RRB SBI 25000 25000 69 Kerala Gramin Bank RRB NA 20000 20000 24 Kotak Mahindra Bank Private NA 100000 100000 90 Langpi Dehangi Rural Bank RRB SBI 10000 100000 139 Madhya Bihar Gramin Bank RRB PNB 25000 100000 74 Maharashtra Grameen Bank RRB BOM 25000 100000 117 Maharashtra state co opp Bank Cooperative NA 5000 50000 85 Malwa Gramin Bank (Bank merged with Punjab Gramin Bank) RRB SBI 10000 25000 101 Manipur Rural Bank RRB SBI 10000 10000 116 Maratha co opp Bank Cooperative NA 100000 100000 87 Meghalaya Rural Bank Foreign Bank SBI 100000 100000 88 Mizoram Rural Bank RRB SBI 25000 100000 121 NKGSB CO-Op. Bank Ltd. Cooperative NA 20000 40000 11 Oriental Bank of Commerce Public Sector Bank NA 100000 100000 98 Paschim Banga Gramin Bank RRB UCO 5000 25000 80 Paytm Payments Bank Payments Bank NA 100000 100000 70 Pragathi Krishna Gramin Bank RRB NA 20000 20000 73 Prathama Bank RRB NA 10000 50000 48 Punjab and Maharastra Co. bank Cooperative NA 100000 100000 38 Punjab and Sind Bank Public Sector Bank NA 10000 10000 126 Punjab Gramin Bank RRB PNB 10000 25000 9 Punjab National Bank Public Sector Bank NA 25000 50000 75 Purvanchal Bank RRB SBI 25000 100000 78 Rajasthan Marudhara Gramin Bank RRB SBI 25000 25000 47 Rajkot Nagari Sahakari Bank Ltd Cooperative NA 100000 100000 112 Samruddhi Co-op bank ltd Cooperative TJSB 100000 100000 109 Sarva Haryana Gramin Bank RRB PNB 50,000 1,00,000 127 Sarva UP Gramin Bank RRB PNB 50000 100000 82 Saurashtra Gramin Bank RRB SBI 20000 100000 140 Shree Kadi Nagarik Sahakari Bank Ltd. Cooperative Yes Bank 100000 100000 20 South Indian Bank Private NA 100000 100000 31 Standard Chartered Foreign Bank NA 100000 100000 27 State Bank Of India Public Sector Bank NA 100000 100000 100 Suco Souharda Sahakari bank Cooperative ICICI Bank 100000 100000 144 Suryoday Small Finance Bank Ltd Small Finance Bank NA 100000 100000 119 Suvarnayug Sahakari Bank ltd Cooperative HDFC 100000 100000 34 Syndicate Bank Public Sector Bank NA 10000 100000 52 Tamilnadu Mercantile Bank Private NA 20000 100000 79 Telangana Gramin Bank RRB SBI 25000 100000 93 Telangana State Co Operative Apex Bank Cooperative IDBI 10000 1,00,000 44 Thane Bharat Sahakari Bank Cooperative NA 100000 100000 77 The Cosmos Co-Operative Bank LTD Cooperative NA 10000 50000 55 The A.P. Mahesh Co-Operative Urban Bank Cooperative NA 25000 25000 133 The Ahmedabad District Co-operative Bank Ltd Cooperative GSCB 10000 25000 143 The Ahmedabad Mercantile Co-op Bank Ltd Cooperative HDFC Bank 100000 100000 110 The Andhra Pradesh state cooperative Cooperative NA 10000 100000 137 The Baroda Central Co-operative bank ltd. Cooperative GSCB 15000 100000 60 The Gujarat State Co-operative Bank Limited Cooperative NA 50000 100000 63 The Hasti Co-operative Bank Ltd Cooperative NA 100000 100000 58 The Kalyan Janta Sahkari Bank Cooperative NA 100000 100000 40 The Lakshmi Vilas Bank Limited Private NA 100000 100000 64 The Mahanagar Co-Op. Bank Ltd Cooperative NA 25000 50000 141 The Malad Sahakari Bank Ltd. Cooperative PMCO 10000 50000 51 The Mehsana Urban Co-Operative Bank Cooperative NA 100000 100000 142 The Municipal Co-op Bank Ltd. Cooperative NA 5000 50000 120 The Muslim Co-Operative Bank Ltd Cooperative HDFC 100000 100000 135 The Nainital Bank Ltd Private NA 20000 40000 16 The Ratnakar Bank Limited Private NA 25000 25000 56 The Saraswat Co-Operative Bank Cooperative NA 100000 100000 103 The Surat Peoples Co Op. Bank Ltd Cooperative NA 25000 100000 118 The Sutex Co op Bank Cooperative ICIC Bank 100000 100000 62 The SVC Co-Operative Bank Ltd Cooperative NA 10000 20000 14 The Thane Janta Sahakari Bank Ltd(TJSB) Cooperative NA 100000 100000 115 The Udaipur Mahila Samridhi Urban Co-op Bank Ltd Cooperative ICIC Bank 100000 100000 130 The Udaipur Mahila Urban Co-op Bank Ltd Cooperative NA 100000 100000 114 The Urban Cooperative Bank Ltd Dharangaon Cooperative ICICI Bank 20000 25000 108 The Varachha Co-op Bank Ltd. Cooperative NA 20000 40000 124 The Vijay Cooperative Bank Ltd Cooperative ICIC Bank 20000 200000 92 The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd Cooperative NA 100000 100000 102 Tripura Gramin Bank RRB SBI 10000 10000 19 UCO Bank Public Sector Bank NA 100000 100000 128 Ujjivan Small Finance Bank Limited Small Finance Bank NA 50000 100000 6 Union Bank of India Public Sector Bank NA 100000 200000 7 United Bank of India Public Sector Bank NA 25000 60000 84 Uttarakhand Gramin Bank RRB SBI 25000 100000 89 Vananchal Gramin Bank RRB SBI 20000 20000 43 Vasai Vikas Co-op Bank Ltd Cooperative NA 100000 100000 8 Vijaya Bank Public Sector Bank NA 25000 50000 10 YES Bank Private NA 100000 100000

(Information Source: Google Pay Help)

