West Bengal Election Results: Full list of winners on 68 Scheduled Castes and 16 Scheduled Tribes seats

There are 68 seats reserved for Scheduled Castes (SC), and 16 seats reserved for Scheduled Tribes (ST) in the West Bengal Legislative Assembly, out of a total of 294 seats. These 84 constituencies often play a decisive role in shaping the overall electoral outcome, as they are spread across multiple regions of the state and witness multi-cornered contests.
The voting in West Bengal was held in two phases on April 23 (152 constituencies) and April 29 (142 constituencies). The first phase included districts such as Cooch Behar, Darjeeling, Kalimpong, Jalpaiguri, Alipurduar, Malda, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur and parts of Birbhum, Murshidabad, Nadia and Hooghly. The second phase included districts such as Kolkata, North 24 Parganas, South 24 Parganas, Howrah, parts of Paschim Bardhaman, Purba Bardhaman and regions like Purulia. Paschim Medinipur, Purba Medinipur, Jhargram and Bankura.
The Trinamool Congress (TMC), the Bharatiya Janata Party (BJP), the Congress and the Left alliance are the main parties in the state. The election campaign in the state was shaped by disputes over Special Intensive Revision (SIR), border security and undocumented migration.
West Bengal Election Results 2026: Who is leading on SC/ST reserved seats?
|Constituency no.
|Constituency name
|Winner/Leading Candidate
|Party
|Margin of Vote
|1
|Mekliganj (SC)
|Dadhiram Ray
|BJP
|2
|Mathabhanga (SC)
|Nisith Pramanik
|BJP
|3
|Coochbehar Uttar (SC)
|Sukumar Ray
|BJP
|5
|Sitalkuchi (SC)
|Sabitri Barman
|BJP
|6
|Sitai (SC)
|Ashutosh Barma
|BJP
|10
|Kumargram (ST)
|Manoj Kumar Oraon
|BJP
|11
|Kalchini (ST)
|Bishal Lama
|BJP
|13
|Falakata (SC)
|Dipak Barman
|BJP
|14
|Madarihat (ST)
|Laxuman Limbu
|BJP
|15
|Dhupguri (SC)
|Naresh Roy
|BJP
|16
|Maynaguri (SC)
|Dalim Chandra Roy
|BJP
|17
|Jalpaiguri (SC)
|Ananta Deb Adhikari
|BJP
|18
|Rajganj (SC)
|Dinesh Sarkar
|BJP
|20
|Mal (ST)
|Sukra Munda
|BJP
|21
|Nagrakata (ST)
|Puna Bhengra
|BJP
|25
|Matigara-Naxalbari (SC)
|Anandamoy Barman
|BJP
|27
|Phansidewa (ST)
|Durga Murmu
|BJP
|33
|Hemtabad (SC)
|Haripada Barman
|BJP
|34
|Kaliaganj (SC)
|Utpal Brahmacharo
|BJP
|37
|Kushmandi (SC)
|Rekha Roy
|TMC
|40
|Tapan (ST)
|Budhrai Tudu
|BJP
|41
|Gangarampur (SC)
|Satyendra Nath Ray
|BJP
|43
|Habibpur (ST)
|Joyel Murmu
|BJP
|44
|Gazole (SC)
|Chinmoy Deb Barman
|BJP
|50
|Maldaha (SC)
|Gopal Chandra Saha
|BJP
|65
|Nabagram (SC)
|Dilip Saha
|BJP
|66
|Khargram (SC)
|Mitali Mal
|BJP
|67
|Burwan (SC)
|Sukhen Kumar Bagdi
|BJP
|88
|Krishnaganj (SC)
|Sukanta Biswas
|BJP
|89
|Ranaghat Uttar Purba (SC)
|Ashim Biswas
|BJP
|90
|Ranaghat Dakshin (SC)
|Ashim Kumar Biswas
|BJP
|92
|Kalyani (SC)
|Anupam Biswas
|BJP
|93
|Haringhata (SC)
|Asim Kumar Sarkar
|BJP
|94
|Bagda (SC)
|Soma Thakur
|BJP
|95
|Bangaon Uttar (SC)
|Ashok Kirtania
|BJP
|96
|Bangaon Dakshin (SC)
|Swapan Majumder
|BJP
|97
|Gaighata (SC)
|Subrata Thakur
|BJP
|98
|Swarupnagar (SC)
|Bina Mondal
|TMC
|122
|Minakhan (SC)
|Usha Rani Mondal
|TMC
|123
|Sandeshkhali (ST)
|Sanat Sardar
|BJP
|126
|Hingalganj (SC)
|Ananda Sarkar
|TMC
|127
|Gosaba (SC)
|Bikarna Naskar
|BJP
|128
|Basanti (SC)
|Nilima Mistry Bishal
|TMC
|129
|Kultali (SC)
|Ganesh Chandra Mondal
|TMC
|135
|Mandirbazar (SC)
|Joydeb Halder
|TMC
|136
|Jaynagar (SC)
|Bishwanath Das
|TMC
|137
|Baruipur Purba (SC)
|Bivas Sardar
|TMC
|138
|Canning Paschim (SC)
|Paresh Ram Das
|TMC
|141
|Magrahat Purba (SC)
|Sarmistha Purkait
|TMC
|146
|Bishnupur (SC)
|Dilip Mondal
|TMC
|174
|Sankrail (SC)
|Priya Paul
|TMC
|177
|Uluberia Uttar (SC)
|Bimal Kumar Das
|TMC
|191
|Balagarh (SC)
|Suman Sarkar
|BJP
|197
|Dhanekhali (SC)
|Asima Patra
|TMC
|200
|Arambag (SC)
|Bag Hemanta
|BJP
|201
|Goghat (SC)
|Prasanta Digar
|BJP
|209
|Haldia (SC)
|Pradip Kumar Bijali
|BJP
|215
|Khejuri (SC)
|Subrata Paik
|BJP
|220
|Nayagram (ST)
|Amiya Kisku
|BJP
|223
|Keshiary (ST)
|Bhadra Hemram
|BJP
|231
|Ghatal (SC)
|Sital Kapat
|BJP
|232
|Chandrakona (SC)
|Sukanta Dolui
|BJP
|235
|Keshpur (SC)
|Seuli Saha
|TMC
|237
|Binpur (ST)
|Dr Pranat Tudu
|BJP
|238
|Bandwan (ST)
|Labsen Baskey
|BJP
|243
|Manbazar (ST)
|Mayna Murmu
|BJP
|245
|Para (SC)
|Nadiar Chand Bouri
|BJP
|246
|Raghunathpur (SC)
|Mamoni Bauri
|BJP
|247
|Saltora (SC)
|Chandana Bauri
|BJP
|249
|Ranibandh (ST)
|Kshudiram Tudu
|BJP
|250
|Raipur (ST)
|Kshetramohan Hansda
|BJP
|256
|Katulpur (SC)
|Lakshmi Kanta Majumdar
|BJP
|257
|Indus (SC)
|Shyamali Roy Bagdi
|TMC
|258
|Sonamukhi (SC)
|Dibakar Gharami
|BJP
|259
|Khandaghosh (SC)
|Nabin Chandra Bag
|TMC
|261
|Raina (SC)
|Subhash Patra
|BJP
|262
|Jamalpur (SC)
|Arun Halder
|BJP
|264
|Kalna (SC)
|Siddhartha Majumdar
|BJP
|266
|Bardhaman Uttar (SC)
|Nisith Kumar Malik
|TMC
|273
|Ausgram (SC)
|Kalita Maji
|BJP
|274
|Galsi (SC)
|Raju Patra
|BJP
|284
|Dubrajpur (SC)
|Anup Kumar Saha
|BJP
|287
|Nanoor (SC)
|Bidhan Chandra Majhi
|TMC
|289
|Sainthia (SC)
|Krishna Kant Saha
|BJP
