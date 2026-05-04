West Bengal Election Results: Full list of winners on 68 Scheduled Castes and 16 Scheduled Tribes seats

Written By: Anurag Roushan @Candid_Tilaiyan
West Bengal Assembly Election Results 2026.
Kolkata:

There are 68 seats reserved for Scheduled Castes (SC), and 16 seats reserved for Scheduled Tribes (ST) in the West Bengal Legislative Assembly, out of a total of 294 seats. These 84 constituencies often play a decisive role in shaping the overall electoral outcome, as they are spread across multiple regions of the state and witness multi-cornered contests.

The voting in West Bengal was held in two phases on April 23 (152 constituencies) and April 29 (142 constituencies). The first phase included districts such as Cooch Behar, Darjeeling, Kalimpong, Jalpaiguri, Alipurduar, Malda, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur and parts of Birbhum, Murshidabad, Nadia and Hooghly. The second phase included districts such as Kolkata, North 24 Parganas, South 24 Parganas, Howrah, parts of Paschim Bardhaman, Purba Bardhaman and regions like Purulia. Paschim Medinipur, Purba Medinipur, Jhargram and Bankura.

The Trinamool Congress (TMC), the Bharatiya Janata Party (BJP), the Congress and the Left alliance are the main parties in the state. The election campaign in the state was shaped by disputes over Special Intensive Revision (SIR), border security and undocumented migration.

West Bengal Election Results 2026: Who is leading on SC/ST reserved seats?

Constituency no. Constituency name Winner/Leading Candidate Party Margin of Vote
1 Mekliganj (SC) Dadhiram Ray BJP  
2 Mathabhanga (SC) Nisith Pramanik BJP  
3 Coochbehar Uttar (SC) Sukumar Ray BJP  
5 Sitalkuchi (SC) Sabitri Barman BJP  
6 Sitai (SC) Ashutosh Barma BJP  
10 Kumargram (ST) Manoj Kumar Oraon BJP  
11 Kalchini (ST) Bishal Lama BJP  
13 Falakata (SC) Dipak Barman BJP  
14 Madarihat (ST) Laxuman Limbu BJP  
15 Dhupguri (SC) Naresh Roy BJP  
16 Maynaguri (SC) Dalim Chandra Roy BJP  
17 Jalpaiguri (SC) Ananta Deb Adhikari BJP  
18 Rajganj (SC) Dinesh Sarkar  BJP  
20 Mal (ST) Sukra Munda BJP  
21 Nagrakata (ST) Puna Bhengra BJP  
25 Matigara-Naxalbari (SC) Anandamoy Barman BJP  
27 Phansidewa (ST) Durga Murmu  BJP  
33 Hemtabad (SC) Haripada Barman BJP  
34 Kaliaganj (SC) Utpal Brahmacharo BJP  
37 Kushmandi (SC) Rekha Roy TMC  
40 Tapan (ST) Budhrai Tudu BJP  
41 Gangarampur (SC) Satyendra Nath Ray BJP  
43 Habibpur (ST) Joyel Murmu BJP  
44 Gazole (SC) Chinmoy Deb Barman BJP  
50 Maldaha (SC) Gopal Chandra Saha BJP  
65 Nabagram (SC) Dilip Saha BJP  
66 Khargram (SC) Mitali Mal BJP  
67 Burwan (SC) Sukhen Kumar Bagdi BJP  
88 Krishnaganj (SC) Sukanta Biswas BJP  
89 Ranaghat Uttar Purba (SC) Ashim Biswas  BJP  
90 Ranaghat Dakshin (SC) Ashim Kumar Biswas BJP  
92 Kalyani (SC) Anupam Biswas BJP  
93 Haringhata (SC) Asim Kumar Sarkar  BJP  
94 Bagda (SC) Soma Thakur  BJP  
95 Bangaon Uttar (SC) Ashok Kirtania BJP  
96 Bangaon Dakshin (SC) Swapan Majumder BJP  
97 Gaighata (SC) Subrata Thakur BJP  
98 Swarupnagar (SC) Bina Mondal TMC  
122 Minakhan (SC) Usha Rani Mondal TMC  
123 Sandeshkhali (ST) Sanat Sardar BJP  
126 Hingalganj (SC) Ananda Sarkar TMC  
127 Gosaba (SC) Bikarna Naskar BJP  
128 Basanti (SC) Nilima Mistry Bishal TMC  
129 Kultali (SC) Ganesh Chandra Mondal TMC  
135 Mandirbazar (SC) Joydeb Halder TMC  
136 Jaynagar (SC) Bishwanath Das TMC  
137 Baruipur Purba (SC) Bivas Sardar TMC  
138 Canning Paschim (SC) Paresh Ram Das TMC  
141 Magrahat Purba (SC) Sarmistha Purkait TMC  
146 Bishnupur (SC) Dilip Mondal TMC  
174 Sankrail (SC) Priya Paul  TMC  
177 Uluberia Uttar (SC) Bimal Kumar Das TMC  
191 Balagarh (SC) Suman Sarkar  BJP  
197 Dhanekhali (SC) Asima Patra  TMC  
200 Arambag (SC) Bag Hemanta BJP  
201 Goghat (SC) Prasanta Digar  BJP  
209 Haldia (SC) Pradip Kumar Bijali BJP  
215 Khejuri (SC) Subrata Paik BJP  
220 Nayagram (ST) Amiya Kisku  BJP  
223 Keshiary (ST) Bhadra Hemram BJP  
231 Ghatal (SC) Sital Kapat BJP  
232 Chandrakona (SC) Sukanta Dolui BJP  
235 Keshpur (SC) Seuli Saha TMC  
237 Binpur (ST) Dr Pranat Tudu BJP  
238 Bandwan (ST) Labsen Baskey BJP  
243 Manbazar (ST) Mayna Murmu  BJP  
245 Para (SC) Nadiar Chand Bouri BJP  
246 Raghunathpur (SC) Mamoni Bauri BJP  
247 Saltora (SC) Chandana Bauri BJP  
249 Ranibandh (ST) Kshudiram Tudu BJP  
250 Raipur (ST) Kshetramohan Hansda BJP  
256 Katulpur (SC) Lakshmi Kanta Majumdar BJP  
257 Indus (SC) Shyamali Roy Bagdi TMC  
258 Sonamukhi (SC) Dibakar Gharami BJP  
259 Khandaghosh (SC) Nabin Chandra Bag TMC  
261 Raina (SC) Subhash Patra BJP  
262 Jamalpur (SC) Arun Halder  BJP  
264 Kalna (SC) Siddhartha Majumdar BJP  
266 Bardhaman Uttar (SC) Nisith Kumar Malik TMC  
273 Ausgram (SC) Kalita Maji BJP  
274 Galsi (SC) Raju Patra BJP  
284 Dubrajpur (SC) Anup Kumar Saha BJP  
287 Nanoor (SC) Bidhan Chandra Majhi TMC  
289 Sainthia (SC) Krishna Kant Saha BJP  

