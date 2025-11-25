Syed Mushtaq Ali Trophy live: When and where to watch matches on TV, online? Mumbai are the defending champions of the Syed Mushtaq Ali Trophy, having won it last year under the captaincy of Shreyas Iyer by beating Madhya Pradesh in the final. The upcoming tournament is scheduled to begin on November 26.

New Delhi:

The Syed Mushtaq Ali Trophy is all set to commence from Wednesday, November 26, as some of the top Indian players are set to be in action. The tournament will serve as a key preparatory one for players set to play in the T20I series against South Africa next month, and also for the fringe ones who are looking to make it into the Indian team.

The SMAT is expected to be the return for star all-rounder Hardik Pandya, who has been out of action since injuring his quadriceps during the Asia Cup 2025. The likes of Suryakumar Yadav, Sanju Samson, Shardul Thakur and Vaibhav Suryavanshi will be in focus too.

The tournament will kick off on November 26, with the final being played on December 18. Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata and Lucknow will be the five venues for it.

Ahead of all the action, here are the live streaming details of the tournament.

When will the Syed Mushtaq Ali Trophy begin?

The Syed Mushtaq Ali Trophy will begin on Wednesday, November 26.

Where will the Syed Mushtaq Ali Trophy be played?

The Syed Mushtaq Ali Trophy will be played at five venues in Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata and Lucknow.

Where can you watch the Syed Mushtaq Ali Trophy on TV in India?

The Syed Mushtaq Ali Trophy will be available on Star Sports Network.

Where can you watch the Syed Mushtaq Ali Trophy online in India?

The live streaming for the Syed Mushtaq Ali Trophy will be available on the JioHotstar app and website.

Check squads

Mumbai: Shardul Thakur (capt), Ajinkya Rahane, Ayush Mhatre, Angkrish Raghuvanshi (wk), Suryakumar Yadav, Siddhesh Lad, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Sairaj Patil, Musheer Khan, Suryansh Shedge, Atharva Ankolekar, Tanush Kotian, Shams Mulani, Tushar Deshpande, Irfan Umair and Hardik Tamore (wk)

Kerala: Sanju Samson (C), Ahammed Imran, Rohan Kunnummal, Mohammed Azharuddeen, Salman Nizar, Vishnu Vinod, Abdul Basith, Ankit Sharma, KM Asif, MD Nidheesh, Vignesh Puthur, Sibin Gireesh, Krishna Devan, Krishna Prasad, Saly Samson, Akhil Scaria, Sharafuddeen

Andhra Pradesh: Ricky Bhui (wk), Ashwin Hebbar, Pyla Avinash, Srikar Bharat, Shaik Rasheed, Saurabh Kumar, Prithvi Raj, Satyanarayana Raju, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Bailapudi Yeswanth, Sai Rahul, Panduranga Raju, Cheepurapalli Stephen, Munish Varma

Chhattisgarh: Ajay Mandal, Aditya Sarwate, Shashank Singh, Amandeep Khare (C), Shubham Agarwal, Amit Kumar Yadav, Ayush Pandey, Shashank Chandrakar, Gagandeep Singh, Sanidhya Hurkat, Sourabh Majumdar, Mayank Verma, Mayank Yadav, Anand Rao, Ravi Kiran, Prateek Yadav

Odisha: Subhranshu Senapati, Biplab Samantray (C), Govinda Poddar, Aditya Rout, Anil Parida, Badal Biswal, Sambit Baral, Gaurav Choudhary, Sourav Gouda, Sarbeswar Mohanty, Pappu Roy, Sandeep Pattnaik, Prayash Singh, Rajesh Mohanty, Swastik Samal, Subham Satrujit, Aashirwad Swain

Vidarbha: Aman Mokhade, Yash Rathod, Dhruv Shorey, Akshay Wadkar, Harsh Dubey (C), Nachiket Bhute, Parth Rekhade, Atharva Taide, Yash Thakur, Praful Hinge, Darshan Nalkande, Umesh Yadav, Varun Bisht, Adhyayan Daga, Shivam Deshmukh, Yash Kadam, Dipesh Parwani

Assam: Riyan Parag (C), Sibsankar Roy, Abdul Ajij Kuraishi, Avinov Choudhury, Denish Das, Mrinmoy Dutta, Sumit Ghadigaonkar, Saahil Jain, Jitumoni Kalita, Bhargab Lahkar, Mukhtar Hussain, Nibir Deka, Pradyun Saikia, Rhot Sen, Akash Sengupta

Railways: Suraj Ahuja, Kush Marathe, Ashutosh Sharma, Karn Sharma (C), Atal Bihari Rai, Shubham Chaubey, Shivam Chaudhary, Raj Choudhary, Kunal Yadav, Mohammad Saif, Akshat Pandey, Akash Pandey, Ravi Singh, Rahul Sharma, Navneet Virk

Hyderabad: Tanmay Agarwal, Rahul Buddhi, Chama Milind (C), Tanay Thyagarajan, Rakshan Readdi, Aman Rao, Arfaz Ahmed, Ashish Srivastav, Bhavesh Seth, Ajay Dev Goud, Nitesh Reddy, Nitin Sai Yadav, Pragnay Reddy, HK Simha, Rishiket Sisodia

Madhya Pradesh: Harpreet Singh, Aniket Verma, Venkatesh Iyer, Arshad Khan, Kumar Kartikeya, Kuldeep Sen, Ankush Singh, Rahul Batham, Rishabh Chouhan, Harsh Gawli, Abhishek Pathak, Ritik Tada, Shivam Shukla, Shivang Kumar, Tripuresh Singh

Bihar: Vaibhav Suryavanshi (C), Piyush Singh, Bipin Saurabh, Sakibul Gani, Suraj Kashyap, Khalid Alam, Ayush Loharuka, Mangal Mahrour, Nawaz Khan, Malay Raj, Akash Raj, Amod Yadav

Maharashtra: Ruturaj Gaikwad, Nikhil Naik, Prithvi Shaw, Rahul Tripathi, Ramakrishna Ghosh, Rajvardhan Hangargekar, Jalaj Saxena, Azim Kazi, Arshin Kulkarni, Mukesh Choudhary, Vicky Ostwal, Prashant Solanki, Mandar Bhandari, Yogesh Dongare, Ranjeet Nikam, Tanay Sanghvi

Goa: Deepraj Gaonkar, Snehal Kauthankar, Suyash Prabhudessai (C), Lalit Yadav, Darshan Misal, Felix Alemao, Vasuki Koushik, Arjun Tendulkar, Kashyap Bakhale, Ishaan Gadekar, Rajashekhar Harikant, Amulya Pandrekar, Heramb Parab, Mohit Redkar, Shubham Tari, Abhinav Tejrana, Vikash Singh

Jammu & Kashmir: Shubham Khajuria (C), Abdul Samad, Qamran Iqbal, Abid Mushtaq, Vivrant Sharma, Murugan Ashwin, Umran Malik, Yudhvir Singh, Kanhaiya Wadhawan, Auqib Nabi, Sunil Kumar, Lone Nasir, Musaif Ajaz, Vanshaj Sharma, Yawer Hassan

Gujarat: Aarya Desai, Saurav Chauhan, Hiten Mehra, Ripal Patel, Urvil Patel, Arzan Nagwaswalla, Harshal Patel, Ravi Bishnoi, Amit Desai, Japagnya Bhatt, Abhishek Desai, Yash Doshi, Umang Kumar, Hemang Patel, Dhrushant Soni, Vishal Jayswal

Services: Gaurav Kochar, Mohit Rathee, Arun Kumar, Vineet Dhankhar, Jayant Goyat, Harsh Vardhan, Vikas Hathwala, Mohit Jangra, Mohit Ahlawat, Nakul Sharma, Pulkit Narang, Nitin Tanwar, Abhishek Tiwari, Vishal Gaur, Vikas Yadav

Delhi: Nitish Rana (C), Anuj Rawat, Priyansh Arya, Ayush Badoni, Yash Dhull, Himmat Singh, Sarthak Ranjan, Rohan Rana, Prince Yadav, Simarjeet Singh, Suyash Sharma, Aryan Rana, Ayush Doseja, Yash Bhatia, Rahul Dagar, Tejasvi Dahiya, Dhruv Kaushik, Money Grewal, Harsh Tyagi, Vaibhav Kandpal, Ankit Kumar, Mayank Rawat, Arpit Rana

Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Abishek Porel, Writtick Chatterjee, Kanishk Seth, Shahbaz Ahmed, Akash Deep, Sayan Ghosh, Mohammed Shami, Shreyan Chakraborty, Saksham Choudhary, Sudip Kumar Gharami, Habib Gandhi, Karan Lal, Yuvraj Keswani, Pradipta Pramanik, Priyanshu Srivastav, Yudhajit Guha

Saurashtra: Harvik Desai, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvraj Chudasama, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Jaydev Unadkat, Ruchit Ahir, Parth Bhut, Krains Fuletra, Sammar Gajjar, Vishvaraj Jadeja, Jay Gohil, Devang Karamta, Ankur Panwar, Parswaraj Rana, Siddhant Rana, Luckyraj Vaghela

Tamil Nadu: Narayan Jagadeesan, Amit Sathvik, C Andre Siddarth, Pradosh Ranjan Paul, Rithik Easwaran, M Shahrukh Khan, Tushar Raheja, Shivam Singh, Sonu Yadav, Varun Chakravarthy (C), Gurjapneet Singh, T Natarajan, Sai Kishore, Manimaran Siddharth, Ragupathy Silambarasan, Esakkimuthu A

Uttarakhand: Prashant Chopra, Bhupen Lalwani, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Dikshanshu Negi, Agnivesh Ayachi, Akash Madhwal, Rajan Kumar, Jagadeesha Suchith, Agrim Tiwari, Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Himanshu Bisht, Kunal Chandela, Shashwat Dangwal, Jagmohan Nagarkoti, Naveen Kumar Singh, Rahul Raj, Sanskar Rawat, Aanjaneya Suryavanshi

Tripura: Bikramkumar Das, Manisankar Murasingh (C), Amit Ali, Sridam Paul, Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Sankar Paul, Swapnil Singh, Joydeep Banik, Saurabh Das, Arjun Debnath, Babul Dey, Saruk Hossain, Tejasvi Jaiswal, Chiranjit Paul, Viki Saha, Sentu Sarkar, Samrat Sutradhar

Jharkhand: Ishan Kishan (C), Pankaj Kumar, Kumar Kushagra, Robin Minz, Virat Singh, Anukul Roy, Utkarsh Singh, Bal Krishna, Sushant Mishra, Amit Kumar, Md Kounain Qureshi, Manishi, Rajandeep Singh, Saurabh Shekhar, Shubh Sharma, Vikash Singh

Karnataka: Mayank Agarwal (C), Karun Nair, Devdutt Padikkal, BR Sharath, Krishnan Shrijith, Ravichandran Smaran, Shreyas Gopal, Shubhang Hegde, Abhinav Manohar, Macneil Noronha, Praveen Dubey, Vidwath Kaverappa, Vidyadhar Patil, Vijaykumar Vyshak, Shreevathsa Acharya, Shikhar Shetty