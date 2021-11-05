NZ vs NAM Live Score T20 World Cup 2021 Live Updates: New Zealand vs Namibia Match, Super 12 Group 2 LIVE

New Zealand and Namibia will lock horns in match 36 of T20 World Cup 2021. The game will be held in Sharjah and will begin at 3:30 PM.
Squads:
New Zealand Squad: Martin Guptill, Daryl Mitchell, Kane Williamson(c), Devon Conway(w), Glenn Phillips, James Neesham, Mitchell Santner, Adam Milne, Tim Southee, Ish Sodhi, Trent Boult, Tim Seifert, Kyle Jamieson, Todd Astle, Mark Chapman
Namibia Squad: Stephan Baard, Craig Williams, Gerhard Erasmus(c), Zane Green(w), David Wiese, JJ Smit, Jan Frylinck, Michael van Lingen, Jan Nicol Loftie-Eaton, Ruben Trumpelmann, Ben Shikongo, Bernard Scholtz, Pikky Ya France, Michau du Preez, Karl Birkenstock