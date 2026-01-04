Home Ministry orders transfer of 49 senior officers, including 31 IAS and 18 IPS officials

Advertisement
The Home Ministry, which is responsible for appointing administrative officers in Union Territories, issued the transfer orders as part of its routine administrative process.

New Delhi:

In a major administrative reshuffle, the Ministry of Home Affairs has transferred a total of 49 officers, including 31 IAS (Indian Administrative Service) officers and 18 IPS (Indian Police Service) officers. The transfers affect various regions across India, including Delhi, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Goa, Arunachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Mizoram, Chandigarh, Lakshadweep, Daman and Diu, and Dadra Nagar Haveli. The Home Ministry, which is responsible for appointing administrative officers in Union Territories, issued the transfer orders as part of its routine administrative process.

IAS officers  

Name Transferred From Transferred To
Ashwani Kumar (1992)   Delhi Jammu and Kashmir
Sanjeev Khirwar (1994)   Ladakh  Delhi 
Santosh D Vaidya (1998)   Jammu and Kashmir  Delhi 
Padma Jaiswal (2003)  Puducherry  Delhi 
Shurbir Singh (2004)  Delhi  Ladakh 
R Alice Vaz (2005)  Delhi Jammu and Kashmir 
Yashpal Garg (2008) Arunachal Pradesh  Delhi 
Sanjeev Ahuja (2008)  Goa Delhi 
Niraj Kumar (2010)   Jammu and Kashmir  Delhi 
Syed Abid Rashid Shah (2012) Jammu and Kashmir  Chandigarh
Satyendra Singh Dursawat (2012) Andaman and Nicobar  Delhi 
Aman Gupta (2013)   Andaman and Nicobar  Delhi 
Rahul Singh (2013)   Lakshadweep   Delhi 
Anjali Sehrawat (2013)   Delhi  Jammu and Kashmir 
Hemant Kumar (2013)   Delhi  Andaman and Nicobar 
Ravi Dadhich (2014)   Delhi  Mizoram 
Kinny Singh (2014)   Delhi  Puducherry 
Sagar D Dattatray (2014) DNH&DD   Jammu and Kashmir 
Arjun Sharma (2015)  Andaman and Nicobar  Delhi 
Vandana Rao (2015) Delhi  Andaman and Nicobar 
Baseer UI Hag Chaudhary (2015) Jammu & Kashmir   Ladakh 
Michael M. DSoUza (2015)   Ladakh  Goa
Akriti Sagar (2016)   Arunachal Pradesh   Jammu and Kashmir 
Kumar Abhishek (2016) Delhi  Jammu and Kashmir 
Saloni Rai (2016)   Jammu & Kashmir   Delhi 
Nikhil U Dessai (2016)   DNH&DD   Goa 
Ankita Mishra (2018)   Goa Arunachal Pradesh 
Hari Kallikkat (2018)   Chandigarh  Delhi 
Vishakha Yadav (2020)   Arunachal Pradesh   Delhi 
Azharuddin Zahiruddin Quazi (2020) Andaman and Nicobar  Delhi 
Cheemala Siva Gopal Reddy (2020) Mizoram  Delhi 

 IPS officers 

Ajit Kumar Singla (2004)   Puducherry   Delhi
Mangesh Kashyap (2009) Delhi  Arunachal Pradesh
Rajiv Ranjan Singh (2010) Delhi  Chandigarh 
Prashant Priya Gautam  (2013) Delhi  Jammu and Kashmir 
RP Meena (2013)   Arunachal Pradesh Delhi 
Rahool Alwal (2014)   Mizoram  Delhi 
SM Prabhudessai (2014)   Arunachal Pradesh Goa 
Rajinder Kumar  Gupta (2014) Jammu and Kashmir  Puducherry 
Shobhit D Saksena (2015)   Jammu and Kashmir  Delhi 
Niharika Bhatt (2015)   Andaman and Nicobar  Delhi 
Sudhanshu Dhama (2016)   Arunachal Pradesh Jammu and Kashmir 
Sandhya Swamy (2016)   Delhi  Arunachal Pradesh
Sachin Kumar Singhal (2017) Arunachal Pradesh Delhi 
Akshat Kaushal (2018)   Goa  Arunachal Pradesh
Shruti Arora (2018)   Ladakh  Goa
Achin Garg (2019)   Delhi  Arunachal Pradesh
Sunny Gupta (2020)   Andaman and Nicobar  Jammu and Kashmir 
Isha Singh (2021)   Puducherry  Delhi 
