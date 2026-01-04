Home Ministry orders transfer of 49 senior officers, including 31 IAS and 18 IPS officials

In a major administrative reshuffle, the Ministry of Home Affairs has transferred a total of 49 officers, including 31 IAS (Indian Administrative Service) officers and 18 IPS (Indian Police Service) officers. The transfers affect various regions across India, including Delhi, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Goa, Arunachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Mizoram, Chandigarh, Lakshadweep, Daman and Diu, and Dadra Nagar Haveli. The Home Ministry, which is responsible for appointing administrative officers in Union Territories, issued the transfer orders as part of its routine administrative process.
IAS officers
|Name
|Transferred From
|Transferred To
|Ashwani Kumar (1992)
|Delhi
|Jammu and Kashmir
|Sanjeev Khirwar (1994)
|Ladakh
|Delhi
|Santosh D Vaidya (1998)
|Jammu and Kashmir
|Delhi
|Padma Jaiswal (2003)
|Puducherry
|Delhi
|Shurbir Singh (2004)
|Delhi
|Ladakh
|R Alice Vaz (2005)
|Delhi
|Jammu and Kashmir
|Yashpal Garg (2008)
|Arunachal Pradesh
|Delhi
|Sanjeev Ahuja (2008)
|Goa
|Delhi
|Niraj Kumar (2010)
|Jammu and Kashmir
|Delhi
|Syed Abid Rashid Shah (2012)
|Jammu and Kashmir
|Chandigarh
|Satyendra Singh Dursawat (2012)
|Andaman and Nicobar
|Delhi
|Aman Gupta (2013)
|Andaman and Nicobar
|Delhi
|Rahul Singh (2013)
|Lakshadweep
|Delhi
|Anjali Sehrawat (2013)
|Delhi
|Jammu and Kashmir
|Hemant Kumar (2013)
|Delhi
|Andaman and Nicobar
|Ravi Dadhich (2014)
|Delhi
|Mizoram
|Kinny Singh (2014)
|Delhi
|Puducherry
|Sagar D Dattatray (2014)
|DNH&DD
|Jammu and Kashmir
|Arjun Sharma (2015)
|Andaman and Nicobar
|Delhi
|Vandana Rao (2015)
|Delhi
|Andaman and Nicobar
|Baseer UI Hag Chaudhary (2015)
|Jammu & Kashmir
|Ladakh
|Michael M. DSoUza (2015)
|Ladakh
|Goa
|Akriti Sagar (2016)
|Arunachal Pradesh
|Jammu and Kashmir
|Kumar Abhishek (2016)
|Delhi
|Jammu and Kashmir
|Saloni Rai (2016)
|Jammu & Kashmir
|Delhi
|Nikhil U Dessai (2016)
|DNH&DD
|Goa
|Ankita Mishra (2018)
|Goa
|Arunachal Pradesh
|Hari Kallikkat (2018)
|Chandigarh
|Delhi
|Vishakha Yadav (2020)
|Arunachal Pradesh
|Delhi
|Azharuddin Zahiruddin Quazi (2020)
|Andaman and Nicobar
|Delhi
|Cheemala Siva Gopal Reddy (2020)
|Mizoram
|Delhi
IPS officers
|Ajit Kumar Singla (2004)
|Puducherry
|Delhi
|Mangesh Kashyap (2009)
|Delhi
|Arunachal Pradesh
|Rajiv Ranjan Singh (2010)
|Delhi
|Chandigarh
|Prashant Priya Gautam (2013)
|Delhi
|Jammu and Kashmir
|RP Meena (2013)
|Arunachal Pradesh
|Delhi
|Rahool Alwal (2014)
|Mizoram
|Delhi
|SM Prabhudessai (2014)
|Arunachal Pradesh
|Goa
|Rajinder Kumar Gupta (2014)
|Jammu and Kashmir
|Puducherry
|Shobhit D Saksena (2015)
|Jammu and Kashmir
|Delhi
|Niharika Bhatt (2015)
|Andaman and Nicobar
|Delhi
|Sudhanshu Dhama (2016)
|Arunachal Pradesh
|Jammu and Kashmir
|Sandhya Swamy (2016)
|Delhi
|Arunachal Pradesh
|Sachin Kumar Singhal (2017)
|Arunachal Pradesh
|Delhi
|Akshat Kaushal (2018)
|Goa
|Arunachal Pradesh
|Shruti Arora (2018)
|Ladakh
|Goa
|Achin Garg (2019)
|Delhi
|Arunachal Pradesh
|Sunny Gupta (2020)
|Andaman and Nicobar
|Jammu and Kashmir
|Isha Singh (2021)
|Puducherry
|Delhi