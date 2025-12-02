Maharashtra local body polls 2025: What happened in the Nagpur district in the last elections?

The voting for the high stake election to Municipal Councils (Nagar Parishads) and Municipal Panchayats (Nagar Panchayats) is underway in Maharashtra. The counting of votes, meanwhile, will take place on Wednesday (December 3). The election, which is being held on both urban and semi-urban areas, is going to be crucial for the ruling Mahayuti government in the state.
The Mahayuti, which includes the Bharatiya Janata Party (BJP), Eknath Shinde-led Shiv Sena and Ajit Pawar's Nationalist Congress Party (NCP), had a huge success in the 2024 Maharashtra assembly elections, where it won 235 of the 288 seats -- BJP (132), Shinde Sena (57) and NCP (41).
On the other hand, the Maha Vikas Aghadi (MVA) was wiped out after it managed to win just 46 seats. The MVA consists the Shiv Sena-UBT, NCP-SP and Congress. The Sena-UBT won 20 seats, the Congress 16 and Sharad Pawar-led NCP 10.
Nagpur Division
Polling is also being held in the Nagpur division. The division consists six districts - Bhandara, Chandrapur, Gadchiroli, Gondia, Nagpur, and Wardha.
What happened in the Nagpur district in the last elections?
Municipal Council Elections:
The Nagpur district has 15 municipal councils -- Butibori, Kalmeshwar-Bramhni, Kamtee, Katol, Khapa, Mohpa, Narkhed, Ramtek, Saoner, Digdoh (Devi), Umred, Wanadongari, Mowad, Wadi, and Kanhan-Pimpari.
Butibori Municipal Council: 21
- Total Seats in 2019: 18
- BJP: 12
- Shiv Sena: 4
- NCP: 2
Kalmeshwar-Bramhni Municipal Council: 21
- Total Seats in 2017: 17
- Congress: 8
- BJP: 5
- Shiv Sena: 2
- NCP: 2
Kamtee Municipal Council: 34
- Total Seats in 2017: 32
- Congress: 16
- BJP: 8
- Independents: 3
- Others: 3
- BSP: 1
- Shiv Sena: 1
Katol Municipal Council: 25
- Total Seats in 2017: 23
- Others: 22
- BJP: 1
Khapa Municipal Council: 20
- Total Seats in 2017: 17
- BJP: 15
- Congress: 1
- Independent: 1
Mohpa Municipal Council: 20
- Total Seats in 2017: 17
- Congress: 10
- BJP: 5
- NCP: 2
Narkhed Municipal Council: 20
- Total Seats in 2017: 17
- NCP: 8
- Others: 5
- Shiv Sena: 3
- Independent: 1
Ramtek Municipal Council: 20
- Total Seats in 2017: 17
- BJP: 13
- Shiv Sena: 2
- Congress: 2
Saoner Municipal Council: 23
- Total Seats in 2017: 20
- BJP: 11
- Congress: 6
- Others: 3
Digdoh (Devi) Municipal Council: 24 (New Municipal Council)
Umred Municipal Council: 27
- Total Seats in 2017: 25
- BJP: 19
- Congress: 6
Wanadongari Municipal Council: 24
- Total Seats in 2018: 21
- BJP: 19
- NCP: 1
- Independent: 1
Mowad Municipal Council: 20
- Total Seats in 2015: 17
- BJP: 9
- NCP: 5
- Shiv Sena: 2
- Congress: 1
Wadi Municipal Council: 27
- Total Seats in 2015: 25
- BJP: 10
- BSP: 6
- NCP: 4
- Shiv Sena: 2
- Independents: 2
- Congress: 1
Kanhan-Pimpari Municipal Council: 20
- Total Seats in 2015: 17
- BJP: 11
- Shiv Sena: 3
- Congress: 2
- Independent: 1
Nagpur Panchayat Elections:
The Nagpur district has 12 nagar panchayats -- Bahadura, Besa Pipla, Bhiwapur, Bidgaon-Tarodi (Khurd)-Pandhurna, Godhani Railway, Kandri Kanhan, Kondhali, Mahadula, Mouda, Nildoh, Parshivni, and Yerkheda.
Bahadura Nagar Panchayat: 17 (New Nagar Panchayat)
Besa Pipla Nagar Panchayat: 17 (New Nagar Panchayat)
Bhiwapur Nagar Panchayat: 17
- 2015 Results:
- Congress: 5
- Shiv Sena: 4
- BJP: 3
- BSP: 3
- Independents: 2
Bidgaon-Tarodi (Khurd)-Pandhurna Nagar Panchayat: 17 (New Nagar Panchayat)
Godhani Railway Nagar Panchayat: 17 (New Nagar Panchayat)
Kandri Kanhan Nagar Panchayat: 17 (New Nagar Panchayat)
Kondhali Nagar Panchayat: 17 (New Nagar Panchayat)
Mahadula Nagar Panchayat: 17
- 2019 Results:
- BJP: 11
- Congress: 4
- BSP: 1
- Others: 1
Mouda Nagar Panchayat: 17
- 2018 Results:
- BJP: 8
- Congress: 5
- Shiv Sena: 2
- Independents: 2
Nildoh Nagar Panchayat: 17 (New Nagar Panchayat)
Parshivni Nagar Panchayat: 17
- 2018 Results:
- BJP: 11
- Shiv Sena: 4
- Congress: 2
Yerkheda Nagar Panchayat: 17 (New Nagar Panchayat)