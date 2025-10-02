Durga Visarjan 2025 images, shayari, quotes and wishes to share on Vijayadashami

Durga Puja 2025 will conclude with Durga Visarjan on October 2, the day when devotees bid farewell to Maa Durga after nine days of worship and celebration. The festival is a mix of devotion, joy, and bittersweet emotions, while we immerse Maa’s idol, we also carry the faith that she will return next year with greater blessings.
Here are Durga Visarjan 2025 images, shayari, quotes and emotional wishes to share with loved ones on this sacred day. As Maa Durga bids farewell, these heartfelt messages will help you spread her blessings. Share them with friends and family to keep the festive spirit alive.
Durga Visarjan 2025 images and photos
Maa Durga visarjan shayari in Hindi
- Maa ke charanon mein hai sabka pyaar, visarjan ke din bhi rahe unka aashirvaad apar.
- Durga Maa ke saath har dukh mitaayein, visarjan ke baad naye sapne laayein.
- Maa ke ashirvaad se jag ujjwal ho, visarjan ke baad bhi jeevan safal ho.
- Visarjan ke din Maa ko bidai dete hain, par dil mein unhe humesha basate hain.
- Maa Durga ka ashirwaad sadaa ho saath, visarjan ke baad bhi ho ujala raat.
- Maa ka visarjan hai dukh aur khushi ka sangam, unka aashirvaad banata hai jeevan mangalmay.
- Visarjan hai alvida nahi, Maa ka vaada hai phir aane ka.
- Maa Durga ke saath har dukh door hota hai, visarjan ke din naye armaan jagta hai.
- Maa ke aashirwad se ghar mein sukh-samriddhi barse, visarjan ke baad bhi hriday mein shanti tarse.
- Visarjan ka din hai pavitra aur pyaara, Maa ke charanon mein sabka sahara.
- Maa Durga ka visarjan hai vishwas ka pramaan, ki Maa phir se aayengi naye armaan.
- Maa ke visarjan par aankhon mein aansu hote hain, par dil mein unke vaade roshan hote hain.
- Visarjan ke din maa ko shradha se vidai dete hain, par unka ashirwaad sadaa apne sang lete hain.
- Maa Durga visarjan hai nayi shuruaat ka sandesh, Maa ka ashirwaad banata hai jeevan vishesh.
- Visarjan ke baad bhi Maa ka prem amar rahe, unke ashirwad se sabka jeevan safal rahe.
- Maa Durga visarjan hai vishwas ka prateek, Maa ke charan mein hi hai jeevan ka mool neetik.
- Visarjan hai aastha aur bhakti ka pramaan, Maa Durga ke bina adhura hai har vyakti ka armaan.
- Maa ka visarjan hai prem aur shakti ka sangam, unka aashirwad hai jeevan ka anmol rangam.
- Maa ke visarjan par har dil ho udaas, par unki yaadein banati hain jeevan ko khaas.
- Maa Durga visarjan hai vishwas ki dor, Maa ke ashirwad se sab hote hain majboot aur zor.
- Maa ka visarjan hai alvida ka sandesh, par unka aashirwad deta hai hriday ko vishesh.
- Visarjan hai ek pavitra yatra ka ant, par Maa ke ashirwad se jeevan hota hai shant.
- Maa ke visarjan par sab gaate hain geet, unke aashirwad se hota hai jeevan meet.
- Maa Durga visarjan hai bhakti ka pramaan, unke bina adhoora hai har insaan.
- Maa ke visarjan par sab royein ya hans, Maa ka aashirwad sadaa kare jeevan ko balance.
- Maa ke visarjan se aata hai ek naya prerna, Maa ka ashirwaad banata hai jeevan sundar.
- Maa ke visarjan par sab gungunayein gaan, Maa ka aashirwad sadaa rahe jeevan mein mahaan.
- Maa Durga visarjan hai prem aur aastha ka sangam, unke ashirwad se jeevan mein aata hai rangam.
- Maa ka visarjan hai alvida ka din, par Maa ka aashirwad sadaa kare jeevan ko jin.
- Maa ke visarjan par hoti hai nayi shuruaat, Maa ka aashirwad banata hai jeevan ko mahaan.
Durga Maa visarjan quotes to share with loved ones
- “Durga Visarjan is not an end, it is Maa’s promise to return next year.”
- “The idol immerses, but faith always floats.”
- “Visarjan teaches us that endings are beginnings in disguise.”
- “Maa Durga leaves in form, but her presence never leaves our hearts.”
- “Durga Visarjan is a ritual of devotion, not separation.”
- “Maa’s goodbye today is the hope of her return tomorrow.”
- “Every visarjan is a reminder that blessings are eternal.”
- “Faith flows deeper than rivers where idols are immersed.”
- “Durga Visarjan is a celebration of faith over fear.”
- “Maa’s blessings remain, even when the idol departs.”
- “Visarjan is devotion in motion, from hearts to waters.”
- “The river carries the idol, but Maa’s power stays with us.”
- “Durga Visarjan is a farewell soaked in love and hope.”
- “Every visarjan is an invitation for Maa to return brighter.”
- “The waves take away clay, but leave behind faith.”
- “Visarjan is not separation, it is continuation.”
- “Maa Durga lives forever in the spirit of her devotees.”
- “Immersion is temporary, devotion is eternal.”
- “Durga Visarjan is the promise of cycles, faith, hope, and return.”
- “Maa’s blessings travel beyond the waters.”
- “Visarjan is when devotion meets emotion.”
- “Maa’s return every year is the reward of true faith.”
- “Durga Visarjan is the poetry of endings and beginnings.”
- “The clay dissolves, the spirit remains.”
- “Maa’s idol immerses, but Maa never leaves.”
- “Visarjan is a ritual, but faith is forever.”
- “Durga Visarjan is the end of a puja, not of blessings.”
- “Each visarjan is a reminder, she will come again.”
- “Faith flows in rivers, stronger than water.”
- “Durga Visarjan is a promise, not a parting.”
Emotional Durga Maa visarjan wishes
- Maa ke visarjan ke saath aapke dukh bhi door ho jayein. Subho visarjan!
- Maa Durga ke alvida ke saath aapke jeevan mein naye sapne aayein.
- Iss visarjan par Maa aapke ghar sukh aur shanti laayein.
- Maa ke visarjan par aapke jeevan se har andhera door ho.
- Maa Durga ke visarjan ke baad bhi unka aashirwad aapke saath rahe.
- Iss visarjan par Maa aapko nayi urja aur nayi prerna dein.
- Maa ke visarjan ke saath aapke jeevan mein khushhali aaye.
- Subho visarjan! Maa ka aashirwad aapke saath hamesha rahe.
- Maa ke visarjan ke din aapke ghar mein pyaar aur anand barse.
- Maa Durga aapke sapnon ko safalta mein badal dein.
- Maa ke visarjan par aapko shanti aur sukh ka vardaan mile.
- Maa Durga aapko har kathinai se bachayein.
- Subho visarjan! Maa ke charanon mein prem aur bhakti bane rahe.
- Maa ke visarjan par aapke jeevan mein nayi roshni aaye.
- Maa Durga ke visarjan par aapko sukh, samriddhi aur shakti mile.
- Iss visarjan ke baad Maa aapko nayi umeed dein.
- Maa ke visarjan ke saath aapke dukh door ho jayein.
- Maa ka aashirwad aapko sadaa surakshit rakhe.
- Subho visarjan! Maa ke naam se har kaam safal ho.
- Maa Durga ke visarjan par aapka jeevan khushiyo se bhara ho.
- Maa ke visarjan ke din aapko man ki shanti mile.
- Maa Durga aapke ghar mein hamesha sukh barse.
- Maa ka visarjan aapke jeevan mein naye avsar laaye.
- Maa Durga ke visarjan par aapko har manokamna poori ho.
- Maa ke visarjan ke baad bhi unka prem aapke saath bane rahe.
- Subho visarjan! Maa aapke jeevan se chinta door karein.
- Maa ke visarjan ke saath aapka hriday khushiyo se bhar jaye.
- Maa Durga ke visarjan par aap hamesha samriddh rahein.
- Maa ke visarjan ke baad bhi unki urja aapko prerna deti rahe.
- Iss visarjan par Maa Durga aapko safalta aur sukh pradan karein.
Durga Visarjan 2025 is not just a ritual of immersion; it is the emotional reminder that Maa Durga’s blessings never leave her devotees. While the idol dissolves in water, faith, hope, and devotion live on. Share these shayari, quotes, and wishes with friends and family to celebrate the eternal message of “Asche bochor abar hobe” Maa will return again next year.