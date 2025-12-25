Advertisement
  4. Christmas 2025 wishes in English, Hindi, Telugu, Tamil and Marathi to share warmth and peace

A gentle collection of Christmas wishes in English, Hindi, Telugu, Tamil and Marathi, written to share warmth, peace and quiet joy across languages and homes.

Christmas has a way of softening life. The year slows down, homes glow a little warmer, and even the noisiest days pause for breath. It’s a season that invites us to reflect, reconnect and reach out, sometimes with nothing more than a few sincere words.

These Christmas wishes are shared in English, Hindi, Telugu, Tamil and Marathi, written to feel personal, gentle and real. Across languages, the feeling remains the same: warmth, peace and the quiet hope that this season brings comfort, wherever and however you’re celebrating.

Christmas wishes in English

  1. May this Christmas slow you down and soften your heart.
  2. Wishing you quiet mornings, warm food and lighter thoughts this Christmas.
  3. May joy find you gently this season.
  4. Christmas isn’t perfect, and that’s what makes it beautiful.
  5. Hope this season gives you rest, not rush.
  6. May your home feel warmer than the weather outside.
  7. Sending you peace, not pressure, this Christmas.
  8. May small moments bring the biggest smiles.
  9. Wishing you love that stays even after the lights come down.
  10. May Christmas remind you that you’re never alone.
  11. Here’s to softer days and kinder nights.
  12. May you feel held, heard and hopeful this Christmas.
  13. Let this season heal what the year tired.
  14. Wishing you joy that doesn’t need explaining.
  15. May laughter visit your home often.
  16. Christmas magic lives in simple things, may you notice them.
  17. Sending warmth, even if life feels cold right now.
  18. May your heart feel lighter by the end of the year.
  19. Hope Christmas brings you back to yourself.
  20. May love reach you in unexpected ways.
  21. Wishing you comfort more than celebration.
  22. May your worries rest for a while.
  23. Christmas is gentler when shared — sending mine to you.
  24. May you feel grateful, not guilty, for resting.
  25. Here’s to peace that lasts longer than December.
  26. Wishing you moments worth remembering.
  27. May hope quietly return.
  28. Christmas hugs, even from afar.
  29. May this season bring clarity and calm.
  30. Wishing you a Christmas that feels like home.

Christmas wishes in Hindi

  1. Is Christmas aapke dil ko sukoon de.
  2. Aapki zindagi mein shanti aur mithaas aaye.
  3. Is Christmas par dil halka aur mann shaant rahe.
  4. Aapke ghar mein khushi aur roshni bani rahe.
  5. Christmas aapko thoda rukna sikhaye.
  6. Dua hai ki yeh mausam aapko sambhale.
  7. Is Christmas par apnapan mehsoos ho.
  8. Aapke saare thake hue khayal araam paayein.
  9. Khushi bina wajah ke mile — wahi Christmas hai.
  10. Aapka dil garm aur yaadein meethi rahein.
  11. Is Christmas par khud se phir jud paayein.
  12. Aapko woh mile jo sach mein zaroori ho.
  13. Christmas par shukr aur shanti dono saath ho.
  14. Aapki muskaan sachi ho, majboori wali nahi.
  15. Is Christmas par mann halka ho jaaye.
  16. Aapko pyaar mehsoos ho, bina maange.
  17. Is tyohar mein sukoon chhupa ho.
  18. Aapke ghar mein hansi ghoonjti rahe.
  19. Christmas par thodi si narmi aaye.
  20. Dil ke bojh thode kam ho jaayein.
  21. Aapke din pyaar se bhare rahein.
  22. Is Christmas par khud ko maaf kar paayein.
  23. Shanti aapke saath chale.
  24. Aapke liye yeh tyohar halka aur sachha ho.
  25. Is Christmas par umeed zinda rahe.
  26. Aapka mann ghar jaisa mehsoos kare.
  27. Christmas aapko thoda sa roshan kare.
  28. Dil ko sukoon mile, bas itna kaafi hai.
  29. Is mausam mein apnapan mehsoos ho.
  30. Merry Christmas, dil se.

Christmas wishes in Telugu

  1. Ee Christmas mee jeevitham lo shanti teesukuraavali.
  2. Mee hrudayam santoshanga undaalani korukuntunnaanu.
  3. Ee panduga mee manasuki visranti ivvali.
  4. Mee intlo prema, velugu nilavaali.
  5. Christmas mee jeevitham lo madhuramga undaali.
  6. Ee roju mee manasu nischintaga undaali.
  7. Mee chuttu unnavaallatho santosham panchukondi.
  8. Ee Christmas mee alochanalu mellaga undaali.
  9. Mee hrudayam bhadranga anipinchali.
  10. Panduga mee jeevitham lo aasha teesukuraavali.
  11. Ee season mee badhalu koncham tagginchaali.
  12. Mee navvu nijamga undaali.
  13. Christmas mee jeevitham lo velugu nimpaali.
  14. Mee manasu prashantanga undaali.
  15. Ee panduga mee jeevitham lo sneham penchaali.
  16. Mee intlo navvulu vinipinchaali.
  17. Ee Christmas mee manasuki oopiri ivvali.
  18. Mee jeevitham lo prema perigipovaali.
  19. Ee roju mee hrudayam bhaaram lekunda undaali.
  20. Christmas mee kosam oka manchi gurtu kaavali.
  21. Mee badhalu ee season lo koncham karagipovaali.
  22. Mee jeevitham lo nammakam balamga undaali.
  23. Ee Christmas mee manasuki haayi ivvali.
  24. Mee intlo shubham jaragali.
  25. Mee roju santoshamtho poorthi kaavali.
  26. Ee panduga mee jeevitham lo velugu nimpaali.
  27. Mee hrudayam nirmalamga undaali.
  28. Christmas mee jeevitham lo manchitanam penchaali.
  29. Ee season mee kosam oka kotta aarambham kaavali.
  30. Merry Christmas, manaspoorthiga.

Christmas wishes in Tamil

  1. Indha Christmas ungal manadhukku amaidhi tharattum.
  2. Ungal veetil sandhosham niraindhirukkattum.
  3. Indha pandigai ungal manasai light-aaga maatrattum.
  4. Ungal vaazhkaiyil velicham perugattum.
  5. Christmas ungalukku sukhamaana neram aagattum.
  6. Indha naal ungal manadhai thelivaga seyyattum.
  7. Ungal sutrum irukkum anbu perugattum.
  8. Indha season ungal kavalaiyai kuraikkattum.
  9. Ungal sirippu unmaiyanaadhaaga irukkattum.
  10. Christmas ungalukku nambikkai tharattum.
  11. Ungal manasu nimmadhiyaaga irukkattum.
  12. Indha pandigai ungalukku ooyvu tharattum.
  13. Ungal vaazhkaiyil anbu adhigamaagattum.
  14. Indha Christmas ungalukku marakka mudiyaadha neram aagattum.
  15. Ungal manasu veetupola irukkattum.
  16. Indha naal ungalukku santhosham tharattum.
  17. Ungal veetil sirippu olikkattum.
  18. Christmas ungal manadhai menmaiyaaga seyyattum.
  19. Ungal kashtangal indha season-il konjam kuraikkattum.
  20. Indha pandigai ungal vaazhkaiyil pudhiya aarambham aagattum.
  21. Ungal manasu sumai illaamal irukkattum.
  22. Christmas ungalukku nalladhai kondu varattum.
  23. Ungal vaazhkaiyil shanthi nilavattum.
  24. Indha season ungalukku anbu niraintha neram aagattum.
  25. Ungal idhayam sandhoshathaal niraiyattum.
  26. Christmas ungal manadhai veppamaaga seyyattum.
  27. Ungal vaazhkaiyil nambikkai thodara vendum.
  28. Indha pandigai ungal manadhai amaidhiyaga seyyattum.
  29. Ungal veetil sandhosham thangattum.
  30. Merry Christmas, idhayathilirundhu.

Christmas wishes in Marathi

  1. Ha Christmas tumchya manala shanti deva.
  2. Tumchya ghari sukh ani anand nando.
  3. Ha san tumhala thoda vishranti deva.
  4. Tumchya jeevanat prem vaadhava.
  5. Christmas tumchya hrudayat garmi aano.
  6. Tumcha man bhara halu halu halka hova.
  7. Ha san tumhala swatahala punha shodhayla madat karo.
  8. Tumchya ghari hasya gunjtat rahu de.
  9. Christmas tumchya jeevanat ujala aano.
  10. Tumchya kaljya thodya kami hotil ashi aasha.
  11. Ha san tumhala sukhad athavani deva.
  12. Tumcha man shant ani samadhanat asava.
  13. Christmas tumhala navin umed deva.
  14. Tumchya jeevanat apulki vaadhava.
  15. Ha san tumhala swatahala maaf karaychi shikvan de.
  16. Tumchya ghari premachi ubhar rahu de.
  17. Christmas tumchya manala mardava deva.
  18. Tumchya jeevanat choti choti khushi yot rahu de.
  19. Ha san tumhala manapasun anand deva.
  20. Tumchya kashtanna thoda viram milo.
  21. Christmas tumhala nirmal bhavana deva.
  22. Tumchya ghari shanti ani sukh asava.
  23. Ha san tumchya jeevanat navin arambh asava.
  24. Tumchya manala gharasarkha vatava.
  25. Christmas tumhala jeevanat samatol shikva.
  26. Tumchya hrudayat prem sthir rahu de.
  27. Ha san tumhala javalpanachi janiv deva.
  28. Tumchya jeevanat shukrata vaadhavi.
  29. Christmas tumchya manala thoda thandava.
  30. Merry Christmas, manapasun shubhechha.

Do share these sweet wishes with your loved ones!

