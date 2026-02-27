Advertisement
Written By: Isha Bhandari
Published: ,Updated:

Jharkhand Municipal Elections 2026: Check who won in all 20 councils Image Source : PTI
New Delhi:

Vote counting across Jharkhand’s 20 municipal councils is underway for several wards. The elections, held on February 23, included 20 municipal councils, 9 municipal corporations, and 19 nagar panchayats. Here’s a comprehensive look at the results so far.

Pakur Nagar Panchayat

In Pakur, multiple candidates have secured wins across 9 wards:

  1. Rupali Sarkar – Ward 4
  2. Poonam Devi – Ward 7
  3. Chanchal Singh – Ward 15
  4. Ujjawal Hadi – Ward 2
  5. Kirad Lal Kapri – Ward 3
  6. Guddu Kumar Bhagat – Ward 10
  7. Riaz Ansari – Ward 16
  8. Chennu Bibi – Ward 2
  9. Bhim Singh – Ward 12

Garhwa and Hazaribagh

  1. Anita Devi won Ward 6 of Garhwa Nagar Parishad with 609 votes.
  2. Nikhat Yasmin emerged victorious from Ward 7 of Hazaribagh Municipal Corporation.

Ramgarh and Dumka

  1. Ranjit Kumar Paswan claimed Ward 13 in Ramgarh Municipal Council.
  2. Sanjeev Yadav won Ward 4 in Dumka Municipal Council.

Gumla Municipal Council

Early results from 11 wards:

  1. Ward 1: Sangyis Tirki
  2. Ward 2: KK Mishra
  3. Ward 3: Praveen Toppo
  4. Ward 4: Lakhan Ram
  5. Ward 5: Sajid Manzar
  6. Ward 6: Madhu Merina Lakra
  7. Ward 7: Anil Yadav
  8. Ward 8: Jashwant Kaur
  9. Ward 9: Zeeshan Ansari
  10. Ward 10: Faizan Ansari
  11. Ward 11: Jairam Indwar

Jugsalai Municipal Council

  1. Ward 1: Sheikh Abdul Akeeb (1,121 votes)
  2. Ward 2: Md. Irshad Haider (557 votes)

Chatra Municipal Council

Early trends indicate:

  1. Ward 1: Rakesh Kumar
  2. Ward 6: Deepu Verma
  3. Ward 7: Poonam Kumari

Chakradharpur Municipal Council

Leading winners:

The results of the urban local body elections in Chakradharpur have been announced. The winning councillors are as follows:

  1. Ward No. 1 – Swapan Kumar Mistry
  2. Ward No. 2 – Preeti Horo
  3. Ward No. 3 – Leela Prasad
  4. Ward No. 4 – Raju Prasad Kasera
  5. Ward No. 5 – Gautam Rawani
  6. Ward No. 6 – Sahin Tabassum (unopposed)
  7. Ward No. 7 – Vijay Kumar Sao (unopposed)
  8. Ward No. 8 – Sanjay Paswan
  9. Ward No. 9 – Shekhawat Hussain
  10. Ward No. 10 – Pooja Giri
  11. Ward No. 11 – S Pushp Lata
  12. Ward No. 12 – Pradeep Das
  13. Ward No. 13 – Maya Rani Mal (unopposed)

Godda Municipal Council

Declared winners for key wards:

  1. Ward 5: Talib Hussain
  2. Ward 12: Khushbu Devi
  3. Ward 19: Tarana Khatoon

Other Councils

Counting continues in Bishrampur, Madhupur, Chirkunda, Phusro, Mihijam, Chaibasa, Kapali, Lohardaga, Simdega, Sahibganj, and Jhumri Telaiya municipal councils. Results for remaining wards are expected in the coming hours.

