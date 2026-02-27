Jharkhand Municipal Elections 2026: Check who won in all 20 councils

Vote counting across Jharkhand’s 20 municipal councils is underway for several wards. The elections, held on February 23, included 20 municipal councils, 9 municipal corporations, and 19 nagar panchayats. Here’s a comprehensive look at the results so far.
Pakur Nagar Panchayat
In Pakur, multiple candidates have secured wins across 9 wards:
- Rupali Sarkar – Ward 4
- Poonam Devi – Ward 7
- Chanchal Singh – Ward 15
- Ujjawal Hadi – Ward 2
- Kirad Lal Kapri – Ward 3
- Guddu Kumar Bhagat – Ward 10
- Riaz Ansari – Ward 16
- Chennu Bibi – Ward 2
- Bhim Singh – Ward 12
Garhwa and Hazaribagh
- Anita Devi won Ward 6 of Garhwa Nagar Parishad with 609 votes.
- Nikhat Yasmin emerged victorious from Ward 7 of Hazaribagh Municipal Corporation.
Ramgarh and Dumka
- Ranjit Kumar Paswan claimed Ward 13 in Ramgarh Municipal Council.
- Sanjeev Yadav won Ward 4 in Dumka Municipal Council.
Gumla Municipal Council
Early results from 11 wards:
- Ward 1: Sangyis Tirki
- Ward 2: KK Mishra
- Ward 3: Praveen Toppo
- Ward 4: Lakhan Ram
- Ward 5: Sajid Manzar
- Ward 6: Madhu Merina Lakra
- Ward 7: Anil Yadav
- Ward 8: Jashwant Kaur
- Ward 9: Zeeshan Ansari
- Ward 10: Faizan Ansari
- Ward 11: Jairam Indwar
Jugsalai Municipal Council
- Ward 1: Sheikh Abdul Akeeb (1,121 votes)
- Ward 2: Md. Irshad Haider (557 votes)
Chatra Municipal Council
Early trends indicate:
- Ward 1: Rakesh Kumar
- Ward 6: Deepu Verma
- Ward 7: Poonam Kumari
Chakradharpur Municipal Council
Leading winners:
The results of the urban local body elections in Chakradharpur have been announced. The winning councillors are as follows:
- Ward No. 1 – Swapan Kumar Mistry
- Ward No. 2 – Preeti Horo
- Ward No. 3 – Leela Prasad
- Ward No. 4 – Raju Prasad Kasera
- Ward No. 5 – Gautam Rawani
- Ward No. 6 – Sahin Tabassum (unopposed)
- Ward No. 7 – Vijay Kumar Sao (unopposed)
- Ward No. 8 – Sanjay Paswan
- Ward No. 9 – Shekhawat Hussain
- Ward No. 10 – Pooja Giri
- Ward No. 11 – S Pushp Lata
- Ward No. 12 – Pradeep Das
- Ward No. 13 – Maya Rani Mal (unopposed)
Godda Municipal Council
Declared winners for key wards:
- Ward 5: Talib Hussain
- Ward 12: Khushbu Devi
- Ward 19: Tarana Khatoon
Other Councils
Counting continues in Bishrampur, Madhupur, Chirkunda, Phusro, Mihijam, Chaibasa, Kapali, Lohardaga, Simdega, Sahibganj, and Jhumri Telaiya municipal councils. Results for remaining wards are expected in the coming hours.