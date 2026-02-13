Adilabad Municipal Election Results 2026: List of winners of Congress, BRS, BJP in Urban Local Body polls

The Adilabad Municipality saw a fascinating contest between the parties in the Telangana Urban Local Body polls as counting began at 8 AM on Friday, February 13. The Municipality, which is under the Adilabad district, is ruled by Bharatiya Janata Party MP Godam Nagesh and is key for the saffron party.
As per the early results, the BJP took a lead in the Municipality which has 49 wards. The saffron party won six wards, while Congress, Bharat Rashtra Samithi and other candidates won one each as per early results. Check the list of winners in the Adilabad Municipality.
List of winners in Adilabad Municipal Elections
WARD-1 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-2 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-3 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-4 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-5 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-6 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-7 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-8 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-9 – Candidate: Durga Shekar | Party: BJP | Status: Won
WARD-10 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-11 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-12 – Candidate: Afraan Sid | Party: BJP | Status: Won
WARD-13 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-14 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-15 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-16 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-17 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-18 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-19 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-20 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-21 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-22 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-23 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-24 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-25 – Candidate: B. Ravathi | Party: BJP | Status: Won
WARD-26 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-27 – Candidate: Jogu Shilpa | Party: BJP | Status: Won
WARD-28 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-29 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-30 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-31 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-32 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-33 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-34 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-35 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-36 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-37 – Candidate: A. Susmitha | Party: INC | Status: Won
WARD-38 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-39 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-40 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-41 – Candidate: R. Mouli | Party: BJP | Status: Won
WARD-42 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-43 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-44 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending
WARD-45 – Candidate: B. Anusha | Party: Others | Status: Won
WARD-46 – Candidate: Om Prakash Jaiswal | Party: BJP | Status: Won
WARD-47 – Candidate: B. Poshanna | Party: BJP | Status: Won
WARD-48 – Candidate: A. Renuka | Party: BJP | Status: Won
WARD-49 – Candidate: V. Prakash | Party: BRS | Status: Won