Adilabad Municipal Election Results 2026: List of winners of Congress, BRS, BJP in Urban Local Body polls

Edited By: Varun Malik @varunm0212
Counting for the 49-ward Adilabad Municipality began at 8 AM on February 13, with a keen contest underway in the Telangana Urban Local Body polls. As per early results, the BJP surged ahead by winning six wards, while Congress, BRS and other candidates secured one ward each.

Image Source : PTI
The Adilabad Municipality saw a fascinating contest between the parties in the Telangana Urban Local Body polls as counting began at 8 AM on Friday, February 13. The Municipality, which is under the Adilabad district, is ruled by Bharatiya Janata Party MP Godam Nagesh and is key for the saffron party. 

As per the early results, the BJP took a lead in the Municipality which has 49 wards. The saffron party won six wards, while Congress, Bharat Rashtra Samithi and other candidates won one each as per early results. Check the list of winners in the Adilabad Municipality.

List of winners in Adilabad Municipal Elections

WARD-1 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-2 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-3 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-4 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-5 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-6 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-7 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-8 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-9 – Candidate: Durga Shekar | Party: BJP | Status: Won

WARD-10 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-11 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-12 – Candidate: Afraan Sid | Party: BJP | Status: Won

WARD-13 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-14 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-15 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-16 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-17 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-18 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-19 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-20 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-21 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-22 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-23 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-24 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-25 – Candidate: B. Ravathi | Party: BJP | Status: Won

WARD-26 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-27 – Candidate: Jogu Shilpa | Party: BJP | Status: Won

WARD-28 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-29 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-30 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-31 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-32 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-33 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-34 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-35 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-36 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-37 – Candidate: A. Susmitha | Party: INC | Status: Won

WARD-38 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-39 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-40 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-41 – Candidate: R. Mouli | Party: BJP | Status: Won

WARD-42 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-43 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-44 – Candidate: — | Party: Others | Status: Pending

WARD-45 – Candidate: B. Anusha | Party: Others | Status: Won

WARD-46 – Candidate: Om Prakash Jaiswal | Party: BJP | Status: Won

WARD-47 – Candidate: B. Poshanna | Party: BJP | Status: Won

WARD-48 – Candidate: A. Renuka | Party: BJP | Status: Won

WARD-49 – Candidate: V. Prakash | Party: BRS | Status: Won

