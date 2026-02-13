Advertisement
  1. News
  2. Telangana
  3. Suryapet district municipality results: List of winners in Huzurnagar, Kodad, Neredcherla, Tirumalagiri

Suryapet district municipality results: List of winners in Huzurnagar, Kodad, Neredcherla, Tirumalagiri

Edited By: Manmath Nayak @manmathnayak2
Published: ,Updated:

Suryapet district municipality results: A total of 2,996 wards — 414 in municipal corporations and 2,582 in municipalities — went to the polls, the voter turnout recorded 73 per cent. The State Election Commission (SEC) said 73.01 percentage of voting was recorded.

Suryapet district municipality results: List of winners
Suryapet district municipality results: List of winners Image Source : pti
Hyderabad:

Amid tight security, the counting of votes for the Suryapet district municipality started at 8 am on Friday. On election day in Telangana, a voter turnout of 73.01 per cent was recorded across the state. The local body went to poll on Wednesday along with 116 municipalities and seven municipal corporations. The Suryapet district includes Huzurnagar, Kodad, Neredcherla, Suryapet, Tirumalagiri municipalities. The Bharatiya Janata Party (BJP), Congress, the Bharat Rashtra Samithi (BRS), and All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) are the main parties in Kamareddy district municipalities.

A total of 2,996 wards — 414 in municipal corporations and 2,582 in municipalities — went to the polls, the voter turnout recorded 73 per cent. The State Election Commission (SEC) said 73.01 percentage of voting was recorded.

 

List of winners in Neredcherla municipality

Ward No.

Candidate Name

Party

Status

WARD-1

Ravinder naigugulotu

BRS

Won

WARD-2

Laxmi yarava

INC

Won

WARD-3

Appireddy dondapati

BRS

Won

WARD-4

Manjula konatam

INC

Won

WARD-5

Srinivas nannepanga

INC

Won

WARD-6

Sandeep kumar Reddy nookala

INC

Won

WARD-7

Jyoti Vasa

BRS

Won

WARD-8

Lavanya Talla

INC

Won

WARD-9

Srikanth injamuri

INC

Won

WARD-10

Venkatamma injamuri

BRS

Won

WARD-11

Shaheen Mohammad

BRS

Won

WARD-12

Abdul Kaleem Mahammad

INC

Won

WARD-13

Lakshmaiah BoliShetty

INC

Won

WARD-14

Vijayalaxmi arruri

Others

Won

WARD-15

Venkat Reddy konatam

INC

Won

List of winners in Kodad municipality

Ward No.

Candidate Name

Party

Status

WARD-1

Sammeti Rajini

INC

Won

WARD-2

Rayapudi Kamesh

Other

Won

WARD-3

Vanguri Gopi

INC

Won

WARD-4

Sultana Sultana

INC

Won

WARD-5

Kandula Chandra Shekhar

BRS

Won

WARD-6

Nagendramma Thummala

INC

Won

WARD-7

Malothu Chaitanya Nayak

INC

Won

WARD-8

Ramishetti Udaya Sri

INC

Won

WARD-9

Cheruku Naveen Babu

BRS

Won

WARD-10

Manide Ramesh Rao

BRS

Won

WARD-11

Devareddi Malleswari

INC

Won

WARD-12

Gundepaneni Padmavathi

INC

Won

WARD-13

Modem Guruvamma

INC

Won

WARD-14

Kandula Koteswara Rao

INC

Won

WARD-15

Emam A Shafi Shaik

INC

Won

WARD-16

Khaja Aijazoddin Mohammad

INC

Won

WARD-17

Yelamanda Narsimha

INC

Won

WARD-18

Kathi Sudha Rao

Other

Won

WARD-19

Kola Kotireddy

INC

Won

WARD-20

Jillela Nageshwar Rao

Other

Won

WARD-21

Kattaboina Jyothi

INC

Won

WARD-22

Thumma Krishna

INC

Won

WARD-23

Vaddegeri Rangamma

INC

Won

WARD-24

Chalapalli Shiva Krishna

INC

Won

WARD-25

Sayyed Tahaseem

Other

Won

WARD-26

Shaik Nabi Naaz

INC

Won

WARD-27

Shaik Shahbuddin

INC

Won

WARD-28

Thota Jyothi

INC

Won

WARD-29

Pandi Raju Swamy

Other

Won

WARD-30

Karingula Uma

INC

Won

WARD-31

Yerram Kousuma Kumari

INC

Won

WARD-32

Pasthram Srinivasa Rao

INC

Won

WARD-33

Pagidipalli Yasinudham

INC

Won

WARD-34

Gandham Basheer

Other

Won

WARD-35

Parsa Satyanithi

INC

Won

List of winners in Huzurnagar municipality

Ward

Name

Party

Status

WARD-1

Kameswari Modala

INC

Won

WARD-2

K. Jyothi

INC

Won

WARD-3

Suluva nagalaxmi

INC

Won

WARD-4

Donthireddy padma

INC

Won

WARD-5

Yaragani Sushama

INC

Won

WARD-6

Sheelam Nagamani

Others

Won

WARD-7

Valepu nagaraju

BRS

Won

WARD-8

Kola Udayabhanu

INC

Won

WARD-9

Bolleddu Dhanamma

INC

Won

WARD-10

Chennagani saidulu

Others

Won

WARD-11

Pulichinthala Venkatareddy

INC

Won

WARD-12

Amaravarapu Praveen

Others

Won

WARD-13

Chinnapangu Savitri

INC

Won

WARD-14

Daggupati kavitha

Others

Won

WARD-15

Nalagondhaa sunitha

BRS

Won

WARD-16

Chitipotula bhadramma

BRS

Won

WARD-17

Bellam konda sandya

BRS

Won

WARD-18

Jakkula Malaiah

INC

Won

WARD-19

Valapu Krishna

Others

Won

WARD-20

Donthagani Srinivas

INC

Won

WARD-21

Thanniru Mallikarjun Rao

INC

Won

WARD-22

Amaraboina Uha

INC

Won

WARD-23

Atluri Manjula

INC

Won

WARD-24

Yadla Vijay kumar

INC

Won

WARD-25

K. Sampathreddy

INC

Won

WARD-26

Bellamkonda Lalitha

INC

Won

WARD-27

Thandu Prasad

INC

Won

WARD-28

Nandigama Srinivas

INC

Won

 

Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Telangana
Telangana Municipalities Elections Telangana Municipal Corporation Elections Telangana Municipal Corporation Elections 2026
Advertisement
Advertisement

Top News

Advertisement
Advertisement
 
\