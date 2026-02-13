Suryapet district municipality results: List of winners in Huzurnagar, Kodad, Neredcherla, Tirumalagiri

Hyderabad:

Amid tight security, the counting of votes for the Suryapet district municipality started at 8 am on Friday. On election day in Telangana, a voter turnout of 73.01 per cent was recorded across the state. The local body went to poll on Wednesday along with 116 municipalities and seven municipal corporations. The Suryapet district includes Huzurnagar, Kodad, Neredcherla, Suryapet, Tirumalagiri municipalities. The Bharatiya Janata Party (BJP), Congress, the Bharat Rashtra Samithi (BRS), and All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) are the main parties in Kamareddy district municipalities.

A total of 2,996 wards — 414 in municipal corporations and 2,582 in municipalities — went to the polls, the voter turnout recorded 73 per cent. The State Election Commission (SEC) said 73.01 percentage of voting was recorded.

List of winners in Neredcherla municipality

Ward No. Candidate Name Party Status WARD-1 Ravinder naigugulotu BRS Won WARD-2 Laxmi yarava INC Won WARD-3 Appireddy dondapati BRS Won WARD-4 Manjula konatam INC Won WARD-5 Srinivas nannepanga INC Won WARD-6 Sandeep kumar Reddy nookala INC Won WARD-7 Jyoti Vasa BRS Won WARD-8 Lavanya Talla INC Won WARD-9 Srikanth injamuri INC Won WARD-10 Venkatamma injamuri BRS Won WARD-11 Shaheen Mohammad BRS Won WARD-12 Abdul Kaleem Mahammad INC Won WARD-13 Lakshmaiah BoliShetty INC Won WARD-14 Vijayalaxmi arruri Others Won WARD-15 Venkat Reddy konatam INC Won

List of winners in Kodad municipality

Ward No. Candidate Name Party Status WARD-1 Sammeti Rajini INC Won WARD-2 Rayapudi Kamesh Other Won WARD-3 Vanguri Gopi INC Won WARD-4 Sultana Sultana INC Won WARD-5 Kandula Chandra Shekhar BRS Won WARD-6 Nagendramma Thummala INC Won WARD-7 Malothu Chaitanya Nayak INC Won WARD-8 Ramishetti Udaya Sri INC Won WARD-9 Cheruku Naveen Babu BRS Won WARD-10 Manide Ramesh Rao BRS Won WARD-11 Devareddi Malleswari INC Won WARD-12 Gundepaneni Padmavathi INC Won WARD-13 Modem Guruvamma INC Won WARD-14 Kandula Koteswara Rao INC Won WARD-15 Emam A Shafi Shaik INC Won WARD-16 Khaja Aijazoddin Mohammad INC Won WARD-17 Yelamanda Narsimha INC Won WARD-18 Kathi Sudha Rao Other Won WARD-19 Kola Kotireddy INC Won WARD-20 Jillela Nageshwar Rao Other Won WARD-21 Kattaboina Jyothi INC Won WARD-22 Thumma Krishna INC Won WARD-23 Vaddegeri Rangamma INC Won WARD-24 Chalapalli Shiva Krishna INC Won WARD-25 Sayyed Tahaseem Other Won WARD-26 Shaik Nabi Naaz INC Won WARD-27 Shaik Shahbuddin INC Won WARD-28 Thota Jyothi INC Won WARD-29 Pandi Raju Swamy Other Won WARD-30 Karingula Uma INC Won WARD-31 Yerram Kousuma Kumari INC Won WARD-32 Pasthram Srinivasa Rao INC Won WARD-33 Pagidipalli Yasinudham INC Won WARD-34 Gandham Basheer Other Won WARD-35 Parsa Satyanithi INC Won

List of winners in Huzurnagar municipality