Suryapet district municipality results: List of winners in Huzurnagar, Kodad, Neredcherla, Tirumalagiri

Amid tight security, the counting of votes for the Suryapet district municipality started at 8 am on Friday. On election day in Telangana, a voter turnout of 73.01 per cent was recorded across the state. The local body went to poll on Wednesday along with 116 municipalities and seven municipal corporations. The Suryapet district includes Huzurnagar, Kodad, Neredcherla, Suryapet, Tirumalagiri municipalities. The Bharatiya Janata Party (BJP), Congress, the Bharat Rashtra Samithi (BRS), and All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) are the main parties in Kamareddy district municipalities.
A total of 2,996 wards — 414 in municipal corporations and 2,582 in municipalities — went to the polls, the voter turnout recorded 73 per cent. The State Election Commission (SEC) said 73.01 percentage of voting was recorded.
List of winners in Neredcherla municipality
|
Ward No.
|
Candidate Name
|
Party
|
Status
|
WARD-1
|
Ravinder naigugulotu
|
BRS
|
Won
|
WARD-2
|
Laxmi yarava
|
INC
|
Won
|
WARD-3
|
Appireddy dondapati
|
BRS
|
Won
|
WARD-4
|
Manjula konatam
|
INC
|
Won
|
WARD-5
|
Srinivas nannepanga
|
INC
|
Won
|
WARD-6
|
Sandeep kumar Reddy nookala
|
INC
|
Won
|
WARD-7
|
Jyoti Vasa
|
BRS
|
Won
|
WARD-8
|
Lavanya Talla
|
INC
|
Won
|
WARD-9
|
Srikanth injamuri
|
INC
|
Won
|
WARD-10
|
Venkatamma injamuri
|
BRS
|
Won
|
WARD-11
|
Shaheen Mohammad
|
BRS
|
Won
|
WARD-12
|
Abdul Kaleem Mahammad
|
INC
|
Won
|
WARD-13
|
Lakshmaiah BoliShetty
|
INC
|
Won
|
WARD-14
|
Vijayalaxmi arruri
|
Others
|
Won
|
WARD-15
|
Venkat Reddy konatam
|
INC
|
Won
List of winners in Kodad municipality
|
Ward No.
|
Candidate Name
|
Party
|
Status
|
WARD-1
|
Sammeti Rajini
|
INC
|
Won
|
WARD-2
|
Rayapudi Kamesh
|
Other
|
Won
|
WARD-3
|
Vanguri Gopi
|
INC
|
Won
|
WARD-4
|
Sultana Sultana
|
INC
|
Won
|
WARD-5
|
Kandula Chandra Shekhar
|
BRS
|
Won
|
WARD-6
|
Nagendramma Thummala
|
INC
|
Won
|
WARD-7
|
Malothu Chaitanya Nayak
|
INC
|
Won
|
WARD-8
|
Ramishetti Udaya Sri
|
INC
|
Won
|
WARD-9
|
Cheruku Naveen Babu
|
BRS
|
Won
|
WARD-10
|
Manide Ramesh Rao
|
BRS
|
Won
|
WARD-11
|
Devareddi Malleswari
|
INC
|
Won
|
WARD-12
|
Gundepaneni Padmavathi
|
INC
|
Won
|
WARD-13
|
Modem Guruvamma
|
INC
|
Won
|
WARD-14
|
Kandula Koteswara Rao
|
INC
|
Won
|
WARD-15
|
Emam A Shafi Shaik
|
INC
|
Won
|
WARD-16
|
Khaja Aijazoddin Mohammad
|
INC
|
Won
|
WARD-17
|
Yelamanda Narsimha
|
INC
|
Won
|
WARD-18
|
Kathi Sudha Rao
|
Other
|
Won
|
WARD-19
|
Kola Kotireddy
|
INC
|
Won
|
WARD-20
|
Jillela Nageshwar Rao
|
Other
|
Won
|
WARD-21
|
Kattaboina Jyothi
|
INC
|
Won
|
WARD-22
|
Thumma Krishna
|
INC
|
Won
|
WARD-23
|
Vaddegeri Rangamma
|
INC
|
Won
|
WARD-24
|
Chalapalli Shiva Krishna
|
INC
|
Won
|
WARD-25
|
Sayyed Tahaseem
|
Other
|
Won
|
WARD-26
|
Shaik Nabi Naaz
|
INC
|
Won
|
WARD-27
|
Shaik Shahbuddin
|
INC
|
Won
|
WARD-28
|
Thota Jyothi
|
INC
|
Won
|
WARD-29
|
Pandi Raju Swamy
|
Other
|
Won
|
WARD-30
|
Karingula Uma
|
INC
|
Won
|
WARD-31
|
Yerram Kousuma Kumari
|
INC
|
Won
|
WARD-32
|
Pasthram Srinivasa Rao
|
INC
|
Won
|
WARD-33
|
Pagidipalli Yasinudham
|
INC
|
Won
|
WARD-34
|
Gandham Basheer
|
Other
|
Won
|
WARD-35
|
Parsa Satyanithi
|
INC
|
Won
List of winners in Huzurnagar municipality
|
Ward
|
Name
|
Party
|
Status
|
WARD-1
|
Kameswari Modala
|
INC
|
Won
|
WARD-2
|
K. Jyothi
|
INC
|
Won
|
WARD-3
|
Suluva nagalaxmi
|
INC
|
Won
|
WARD-4
|
Donthireddy padma
|
INC
|
Won
|
WARD-5
|
Yaragani Sushama
|
INC
|
Won
|
WARD-6
|
Sheelam Nagamani
|
Others
|
Won
|
WARD-7
|
Valepu nagaraju
|
BRS
|
Won
|
WARD-8
|
Kola Udayabhanu
|
INC
|
Won
|
WARD-9
|
Bolleddu Dhanamma
|
INC
|
Won
|
WARD-10
|
Chennagani saidulu
|
Others
|
Won
|
WARD-11
|
Pulichinthala Venkatareddy
|
INC
|
Won
|
WARD-12
|
Amaravarapu Praveen
|
Others
|
Won
|
WARD-13
|
Chinnapangu Savitri
|
INC
|
Won
|
WARD-14
|
Daggupati kavitha
|
Others
|
Won
|
WARD-15
|
Nalagondhaa sunitha
|
BRS
|
Won
|
WARD-16
|
Chitipotula bhadramma
|
BRS
|
Won
|
WARD-17
|
Bellam konda sandya
|
BRS
|
Won
|
WARD-18
|
Jakkula Malaiah
|
INC
|
Won
|
WARD-19
|
Valapu Krishna
|
Others
|
Won
|
WARD-20
|
Donthagani Srinivas
|
INC
|
Won
|
WARD-21
|
Thanniru Mallikarjun Rao
|
INC
|
Won
|
WARD-22
|
Amaraboina Uha
|
INC
|
Won
|
WARD-23
|
Atluri Manjula
|
INC
|
Won
|
WARD-24
|
Yadla Vijay kumar
|
INC
|
Won
|
WARD-25
|
K. Sampathreddy
|
INC
|
Won
|
WARD-26
|
Bellamkonda Lalitha
|
INC
|
Won
|
WARD-27
|
Thandu Prasad
|
INC
|
Won
|
WARD-28
|
Nandigama Srinivas
|
INC
|
Won