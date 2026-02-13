Nalgonda district municipality election results: List of winners of Chandur, Chityal, Devarakonda, Haliya

The ruling Congress has taken a lead over the opposition BRS and BJP as counting for the Telangana Municipal election progressed on Friday. Of the 2,582 wards in 116 municipalities where elections were held on February 11, Congress was ahead in 300, while BRS was leading in 170 wards at 10.45 AM. BJP candidates were ahead in 48 wards, as per initial trends.The outcome of the three-cornered contest between the ruling Congress and the opposition BJP and BRS is crucial for all of them as it would be an indicator of their popularity among the voters.
The counting of votes at the Telangana's Nalgonda Municipaly started at 8 am today. Nalgonda district municipality went to the polls on February 11. Nalgonda district municipality inludes Chandur, Chityal, Devarakonda, Haliya, Miryalguda and Nandikonda municipalities. The Bharatiya Janata Party (BJP), Congress, the Bharat Rashtra Samithi (BRS), and All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) are the main parties in Nalgonda Municipaly. Notably, Nalgonda registered the highest polling at 77.36 per cent in the state.
Nalgonda district municipality election results: List of winners in Nandikonda
|
Ward No.
|
Candidate Name
|
Party
|
Status
|
WARD-1
|
NAGA MALLESWARI
|
INC
|
Won
|
WARD-2
|
NARENDAER
|
INC
|
Won
|
WARD-3
|
RAJA PRASAD
|
INC
|
Won
|
WARD-4
|
GOUTHAMI
|
INC
|
Won
|
WARD-5
|
BABURAO
|
INC
|
Won
|
WARD-6
|
CHANDU LAL
|
INC
|
Won
|
WARD-7
|
JANAKI
|
INC
|
Won
|
WARD-8
|
RAMANAMMA
|
BRS
|
Won
|
WARD-9
|
RAMAKRISHNA
|
INC
|
Won
|
WARD-10
|
VENISHA
|
INC
|
Won
|
WARD-11
|
PAGADALA NAGARAJU
|
INC
|
Won
|
WARD-12
|
MANASA SWARNA
|
INC
|
Won
Nalgonda district municipality election results: List of winners in Miryalguda
|
Ward
|
Candidate Name
|
Party
|
Result
|
WARD-1
|
Gaddam Deepika
|
BRS
|
Won
|
WARD-2
|
Gudisa Janakamma
|
BRS
|
Won
|
WARD-3
|
Bantu Padma
|
INC
|
Won
|
WARD-4
|
OTHERS
|
Others
|
Won
|
WARD-5
|
Lavoori Aruna
|
BRS
|
Won
|
WARD-6
|
Adothu Ashok
|
INC
|
Won
|
WARD-7
|
Sandeshi Rajini
|
BRS
|
Won
|
WARD-8
|
Angothu Chakrapani
|
INC
|
Won
|
WARD-9
|
Avuta Srinivas
|
INC
|
Won
|
WARD-10
|
Tirumalagiri Geetha
|
INC
|
Won
|
WARD-11
|
Mari Anjibabu
|
BRS
|
Won
|
WARD-12
|
Dhiravath Swarna
|
INC
|
Won
|
WARD-13
|
Tirumalagiri Vajram
|
BRS
|
Won
|
WARD-14
|
Vaddepalli Srinu
|
BRS
|
Won
|
WARD-15
|
RK Sreeja
|
INC
|
Won
|
WARD-16
|
Janapala Sunitha
|
BRS
|
Won
|
WARD-17
|
Nukala Kavitha
|
INC
|
Won
|
WARD-18
|
Budidha Saidulu
|
INC
|
Won
|
WARD-19
|
Erramalla Dinesh
|
BRS
|
Won
|
WARD-20
|
Deshidi Srilekha
|
INC
|
Won
|
WARD-21
|
Velugu Indira
|
BJP
|
Won
|
WARD-22
|
Padmashetty Lakshmi
|
BRS
|
Won
|
WARD-23
|
MD Ilyas
|
BRS
|
Won
|
WARD-24
|
Theeramshetty Seetha
|
BRS
|
Won
|
Ward
|
Candidate Name
|
Party
|
Result
|
WARD-26
|
Podheela Nikshit
|
Others
|
Won
|
WARD-27
|
Gottimukkala Jhansi
|
INC
|
Won
|
WARD-28
|
Gangola Bhiksham
|
BRS
|
Won
|
WARD-29
|
Javed
|
INC
|
Won
|
WARD-30
|
Alagadapa Vijaya Kumari
|
INC
|
Won
|
WARD-31
|
Chilukuri sudha
|
INC
|
Won
|
WARD-32
|
Moiz
|
INC
|
Won
|
WARD-33
|
Shehara begum
|
INC
|
Won
|
WARD-34
|
Daida swapna
|
INC
|
Won
|
WARD-35
|
Daida somasundar
|
INC
|
Won
|
WARD-36
|
Shaik Areefa
|
INC
|
Won
|
WARD-37
|
Peddi Srinivas Goud
|
BRS
|
Won
|
WARD-38
|
Kodirekka Bhavani
|
INC
|
Won
|
WARD-39
|
MA Saleem
|
INC
|
Won
|
WARD-40
|
Mittapally sridevi
|
INC
|
Won
|
WARD-41
|
Gudipati Sirisha
|
INC
|
Won
|
WARD-42
|
Somagani Chandrakala
|
INC
|
Won
|
WARD-43
|
Shabana begam
|
INC
|
Won
|
WARD-44
|
Malagam Ramesh
|
INC
|
Won
|
WARD-45
|
Bantu Venkateswarlu
|
INC
|
Won
|
WARD-46
|
Bantu Srinivas
|
INC
|
Won
|
WARD-47
|
Md Farooq
|
INC
|
Won
|
WARD-48
|
Pandiri Anitha
|
INC
|
Won
Nalgonda district municipality election results: List of winners in Haliya
|
Ward No.
|
Candidate Name
|
Party
|
Status
|
WARD-1
|
Raja Ramesh Yadav
|
INC
|
Won
|
WARD-2
|
ANNAPOORANA
|
INC
|
Won
|
WARD-3
|
KUNDURU VENKAT REDDY
|
INC
|
Won
|
WARD-4
|
PRAMEELA
|
BRS
|
Won
|
WARD-5
|
SREEDEVI
|
INC
|
Won
|
WARD-6
|
YESU RAJU
|
INC
|
Won
|
WARD-7
|
CHINTALA CHANDRA REDDY
|
INC
|
Won
|
WARD-8
|
GOUHAR JABEEN
|
INC
|
Won
|
WARD-9
|
Cherupalli Muthyalu
|
INC
|
Won
|
WARD-10
|
PILLI CHNDRAKALA
|
INC
|
Won
|
WARD-11
|
PRASAD BABU
|
INC
|
Won
|
WARD-12
|
Mery
|
INC
|
Won
Nalgonda district municipality election results: List of winners in Devarakonda
|
Ward No.
|
Candidate Name
|
Party
|
Status
|
WARD-1
|
Gundala Padma
|
BJP
|
Won
|
WARD-2
|
Potta Murali
|
BRS
|
Won
|
WARD-3
|
Ankuri Sumalatha
|
INC
|
Won
|
WARD-4
|
MOHAMMAD RAYEES
|
INC
|
Won
|
WARD-5
|
Sree Kanya
|
Others
|
Won
|
WARD-6
|
MD. YUNUS
|
INC
|
Won
|
WARD-7
|
Hanumanth Saichandra goud
|
INC
|
Won
|
WARD-8
|
Nenavath Nagesh
|
BRS
|
Won
|
WARD-9
|
Mutyala Chandrakala
|
BRS
|
Won
|
WARD-10
|
G. Madhavi
|
INC
|
Won
|
WARD-11
|
Shaik. Naveed
|
INC
|
Won
|
WARD-12
|
Bijili Ankulamma
|
INC
|
Won
|
WARD-13
|
Pulijala Bhavani Johny
|
BRS
|
Won
|
WARD-14
|
Gajula. Savitri Murali
|
INC
|
Won
|
WARD-15
|
Juveriya Thabassum
|
INC
|
Won
|
WARD-16
|
Ketavath Rupla
|
BRS
|
Won
|
WARD-17
|
Potta Madhu
|
BRS
|
Won
|
WARD-18
|
Viramoni anjigoud
|
BRS
|
Won
|
WARD-19
|
Sridar Goud
|
Others
|
Won
|
WARD-20
|
Punna Shailaja
|
INC
|
Won
Nalgonda district municipality election results: List of winners in Chityal
|
Ward No.
|
Candidate Name
|
Party
|
Status
|
WARD-1
|
Nagilla Sudhakar aliyaz kaveri
|
Others
|
Won
|
WARD-2
|
Shaik Shabana
|
BRS
|
Won
|
WARD-3
|
Gali Yadamma
|
INC
|
Won
|
WARD-4
|
Koneti Yellaiah
|
INC
|
Won
|
WARD-5
|
Gundeboina Srilaxmi
|
INC
|
Won
|
WARD-6
|
Jerripothula Sathyanarayana
|
INC
|
Won
|
WARD-7
|
Kukkala Latha
|
INC
|
Won
|
WARD-8
|
Kukkala Mohan
|
INC
|
Won
|
WARD-9
|
Aerpula Paramesh
|
INC
|
Won
|
WARD-10
|
Nimmanagoti Srinivas
|
BRS
|
Won
|
WARD-11
|
Munagala Sandeepa
|
INC
|
Won
|
WARD-12
|
Pandiri Geetha
|
INC
|
Won
Nalgonda district municipality election results: List of winners in Chandur
|
Ward No.
|
Candidate Name
|
Party
|
Status
|
WARD-1
|
Thelukuntla Rajakumari
|
BRS
|
Won
|
WARD-2
|
Busipaka Vasu
|
INC
|
Won
|
WARD-3
|
Sama Sujatha
|
BRS
|
Won
|
WARD-4
|
Jella Dhanamma
|
Others
|
Won
|
WARD-5
|
Konreddy Madhu
|
BRS
|
Won
|
WARD-6
|
Kodi Srinivasulu
|
INC
|
Won
|
WARD-7
|
Kodi Sushma
|
INC
|
Won
|
WARD-8
|
Bhutharaju Dasaratha
|
INC
|
Won
|
WARD-9
|
Kalimikonda Parijatha
|
INC
|
Won
|
WARD-10
|
Katakam Ramesh
|
INC
|
Won