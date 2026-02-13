Advertisement
  3. Nalgonda district municipality election results: List of winners of Chandur, Chityal, Devarakonda, Haliya

Nalgonda district municipality election results: List of winners of Chandur, Chityal, Devarakonda, Haliya

The counting of votes at the Telangana's Nalgonda Municipaly started at 8 am today. Nalgonda district municipality went to the polls on February 11. Nalgonda district municipality inludes Chandur, Chityal, Devarakonda, Haliya, Miryalguda and Nandikonda municipalities.

Hyderabad:

The ruling Congress has taken a lead over the opposition BRS and BJP as counting for the Telangana Municipal election progressed on Friday. Of the 2,582 wards in 116 municipalities where elections were held on February 11, Congress was ahead in 300, while BRS was leading in 170 wards at 10.45 AM. BJP candidates were ahead in 48 wards, as per initial trends.The outcome of the three-cornered contest between the ruling Congress and the opposition BJP and BRS is crucial for all of them as it would be an indicator of their popularity among the voters.

The counting of votes at the Telangana's Nalgonda Municipaly started at 8 am today. Nalgonda district municipality went to the polls on February 11. Nalgonda district municipality inludes Chandur, Chityal, Devarakonda, Haliya, Miryalguda and Nandikonda municipalities. The Bharatiya Janata Party (BJP), Congress, the Bharat Rashtra Samithi (BRS), and All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) are the main parties in Nalgonda Municipaly. Notably, Nalgonda registered the highest polling at 77.36 per cent in the state.

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Nandikonda

Ward No.

Candidate Name

Party

Status

WARD-1

NAGA MALLESWARI

INC

Won

WARD-2

NARENDAER

INC

Won

WARD-3

RAJA PRASAD

INC

Won

WARD-4

GOUTHAMI

INC

Won

WARD-5

BABURAO

INC

Won

WARD-6

CHANDU LAL

INC

Won

WARD-7

JANAKI

INC

Won

WARD-8

RAMANAMMA

BRS

Won

WARD-9

RAMAKRISHNA

INC

Won

WARD-10

VENISHA

INC

Won

WARD-11

PAGADALA NAGARAJU

INC

Won

WARD-12

MANASA SWARNA

INC

Won

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Miryalguda

Ward

Candidate Name

Party

Result

WARD-1

Gaddam Deepika

BRS

Won

WARD-2

Gudisa Janakamma

BRS

Won

WARD-3

Bantu Padma

INC

Won

WARD-4

OTHERS

Others

Won

WARD-5

Lavoori Aruna

BRS

Won

WARD-6

Adothu Ashok

INC

Won

WARD-7

Sandeshi Rajini

BRS

Won

WARD-8

Angothu Chakrapani

INC

Won

WARD-9

Avuta Srinivas

INC

Won

WARD-10

Tirumalagiri Geetha

INC

Won

WARD-11

Mari Anjibabu

BRS

Won

WARD-12

Dhiravath Swarna

INC

Won

WARD-13

Tirumalagiri Vajram

BRS

Won

WARD-14

Vaddepalli Srinu

BRS

Won

WARD-15

RK Sreeja

INC

Won

WARD-16

Janapala Sunitha

BRS

Won

WARD-17

Nukala Kavitha

INC

Won

WARD-18

Budidha Saidulu

INC

Won

WARD-19

Erramalla Dinesh

BRS

Won

WARD-20

Deshidi Srilekha

INC

Won

WARD-21

Velugu Indira

BJP

Won

WARD-22

Padmashetty Lakshmi

BRS

Won

WARD-23

MD Ilyas

BRS

Won

WARD-24

Theeramshetty Seetha

BRS

Won

 

Ward

Candidate Name

Party

Result

WARD-26

Podheela Nikshit

Others

Won

WARD-27

Gottimukkala Jhansi

INC

Won

WARD-28

Gangola Bhiksham

BRS

Won

WARD-29

Javed

INC

Won

WARD-30

Alagadapa Vijaya Kumari

INC

Won

WARD-31

Chilukuri sudha

INC

Won

WARD-32

Moiz

INC

Won

WARD-33

Shehara begum

INC

Won

WARD-34

Daida swapna

INC

Won

WARD-35

Daida somasundar

INC

Won

WARD-36

Shaik Areefa

INC

Won

WARD-37

Peddi Srinivas Goud

BRS

Won

WARD-38

Kodirekka Bhavani

INC

Won

WARD-39

MA Saleem

INC

Won

WARD-40

Mittapally sridevi

INC

Won

WARD-41

Gudipati Sirisha

INC

Won

WARD-42

Somagani Chandrakala

INC

Won

WARD-43

Shabana begam

INC

Won

WARD-44

Malagam Ramesh

INC

Won

WARD-45

Bantu Venkateswarlu

INC

Won

WARD-46

Bantu Srinivas

INC

Won

WARD-47

Md Farooq

INC

Won

WARD-48

Pandiri Anitha

INC

Won

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Haliya

Ward No.

Candidate Name

Party

Status

WARD-1

Raja Ramesh Yadav

INC

Won

WARD-2

ANNAPOORANA

INC

Won

WARD-3

KUNDURU VENKAT REDDY

INC

Won

WARD-4

PRAMEELA

BRS

Won

WARD-5

SREEDEVI

INC

Won

WARD-6

YESU RAJU

INC

Won

WARD-7

CHINTALA CHANDRA REDDY

INC

Won

WARD-8

GOUHAR JABEEN

INC

Won

WARD-9

Cherupalli Muthyalu

INC

Won

WARD-10

PILLI CHNDRAKALA

INC

Won

WARD-11

PRASAD BABU

INC

Won

WARD-12

Mery

INC

Won

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Devarakonda

Ward No.

Candidate Name

Party

Status

WARD-1

Gundala Padma

BJP

Won

WARD-2

Potta Murali

BRS

Won

WARD-3

Ankuri Sumalatha

INC

Won

WARD-4

MOHAMMAD RAYEES

INC

Won

WARD-5

Sree Kanya

Others

Won

WARD-6

MD. YUNUS

INC

Won

WARD-7

Hanumanth Saichandra goud

INC

Won

WARD-8

Nenavath Nagesh

BRS

Won

WARD-9

Mutyala Chandrakala

BRS

Won

WARD-10

G. Madhavi

INC

Won

WARD-11

Shaik. Naveed

INC

Won

WARD-12

Bijili Ankulamma

INC

Won

WARD-13

Pulijala Bhavani Johny

BRS

Won

WARD-14

Gajula. Savitri Murali

INC

Won

WARD-15

Juveriya Thabassum

INC

Won

WARD-16

Ketavath Rupla

BRS

Won

WARD-17

Potta Madhu

BRS

Won

WARD-18

Viramoni anjigoud

BRS

Won

WARD-19

Sridar Goud

Others

Won

WARD-20

Punna Shailaja

INC

Won

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Chityal

Ward No.

Candidate Name

Party

Status

WARD-1

Nagilla Sudhakar aliyaz kaveri

Others

Won

WARD-2

Shaik Shabana

BRS

Won

WARD-3

Gali Yadamma

INC

Won

WARD-4

Koneti Yellaiah

INC

Won

WARD-5

Gundeboina Srilaxmi

INC

Won

WARD-6

Jerripothula Sathyanarayana

INC

Won

WARD-7

Kukkala Latha

INC

Won

WARD-8

Kukkala Mohan

INC

Won

WARD-9

Aerpula Paramesh

INC

Won

WARD-10

Nimmanagoti Srinivas

BRS

Won

WARD-11

Munagala Sandeepa

INC

Won

WARD-12

Pandiri Geetha

INC

Won

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Chandur

Ward No.

Candidate Name

Party

Status

WARD-1

Thelukuntla Rajakumari

BRS

Won

WARD-2

Busipaka Vasu

INC

Won

WARD-3

Sama Sujatha

BRS

Won

WARD-4

Jella Dhanamma

Others

Won

WARD-5

Konreddy Madhu

BRS

Won

WARD-6

Kodi Srinivasulu

INC

Won

WARD-7

Kodi Sushma

INC

Won

WARD-8

Bhutharaju Dasaratha

INC

Won

WARD-9

Kalimikonda Parijatha

INC

Won

WARD-10

Katakam Ramesh

INC

Won
\