Nalgonda district municipality election results: List of winners of Chandur, Chityal, Devarakonda, Haliya

Hyderabad:

The ruling Congress has taken a lead over the opposition BRS and BJP as counting for the Telangana Municipal election progressed on Friday. Of the 2,582 wards in 116 municipalities where elections were held on February 11, Congress was ahead in 300, while BRS was leading in 170 wards at 10.45 AM. BJP candidates were ahead in 48 wards, as per initial trends.The outcome of the three-cornered contest between the ruling Congress and the opposition BJP and BRS is crucial for all of them as it would be an indicator of their popularity among the voters.

The counting of votes at the Telangana's Nalgonda Municipaly started at 8 am today. Nalgonda district municipality went to the polls on February 11. Nalgonda district municipality inludes Chandur, Chityal, Devarakonda, Haliya, Miryalguda and Nandikonda municipalities. The Bharatiya Janata Party (BJP), Congress, the Bharat Rashtra Samithi (BRS), and All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) are the main parties in Nalgonda Municipaly. Notably, Nalgonda registered the highest polling at 77.36 per cent in the state.

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Nandikonda

Ward No. Candidate Name Party Status WARD-1 NAGA MALLESWARI INC Won WARD-2 NARENDAER INC Won WARD-3 RAJA PRASAD INC Won WARD-4 GOUTHAMI INC Won WARD-5 BABURAO INC Won WARD-6 CHANDU LAL INC Won WARD-7 JANAKI INC Won WARD-8 RAMANAMMA BRS Won WARD-9 RAMAKRISHNA INC Won WARD-10 VENISHA INC Won WARD-11 PAGADALA NAGARAJU INC Won WARD-12 MANASA SWARNA INC Won

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Miryalguda

Ward Candidate Name Party Result WARD-1 Gaddam Deepika BRS Won WARD-2 Gudisa Janakamma BRS Won WARD-3 Bantu Padma INC Won WARD-4 OTHERS Others Won WARD-5 Lavoori Aruna BRS Won WARD-6 Adothu Ashok INC Won WARD-7 Sandeshi Rajini BRS Won WARD-8 Angothu Chakrapani INC Won WARD-9 Avuta Srinivas INC Won WARD-10 Tirumalagiri Geetha INC Won WARD-11 Mari Anjibabu BRS Won WARD-12 Dhiravath Swarna INC Won WARD-13 Tirumalagiri Vajram BRS Won WARD-14 Vaddepalli Srinu BRS Won WARD-15 RK Sreeja INC Won WARD-16 Janapala Sunitha BRS Won WARD-17 Nukala Kavitha INC Won WARD-18 Budidha Saidulu INC Won WARD-19 Erramalla Dinesh BRS Won WARD-20 Deshidi Srilekha INC Won WARD-21 Velugu Indira BJP Won WARD-22 Padmashetty Lakshmi BRS Won WARD-23 MD Ilyas BRS Won WARD-24 Theeramshetty Seetha BRS Won

Ward Candidate Name Party Result WARD-26 Podheela Nikshit Others Won WARD-27 Gottimukkala Jhansi INC Won WARD-28 Gangola Bhiksham BRS Won WARD-29 Javed INC Won WARD-30 Alagadapa Vijaya Kumari INC Won WARD-31 Chilukuri sudha INC Won WARD-32 Moiz INC Won WARD-33 Shehara begum INC Won WARD-34 Daida swapna INC Won WARD-35 Daida somasundar INC Won WARD-36 Shaik Areefa INC Won WARD-37 Peddi Srinivas Goud BRS Won WARD-38 Kodirekka Bhavani INC Won WARD-39 MA Saleem INC Won WARD-40 Mittapally sridevi INC Won WARD-41 Gudipati Sirisha INC Won WARD-42 Somagani Chandrakala INC Won WARD-43 Shabana begam INC Won WARD-44 Malagam Ramesh INC Won WARD-45 Bantu Venkateswarlu INC Won WARD-46 Bantu Srinivas INC Won WARD-47 Md Farooq INC Won WARD-48 Pandiri Anitha INC Won

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Haliya

Ward No. Candidate Name Party Status WARD-1 Raja Ramesh Yadav INC Won WARD-2 ANNAPOORANA INC Won WARD-3 KUNDURU VENKAT REDDY INC Won WARD-4 PRAMEELA BRS Won WARD-5 SREEDEVI INC Won WARD-6 YESU RAJU INC Won WARD-7 CHINTALA CHANDRA REDDY INC Won WARD-8 GOUHAR JABEEN INC Won WARD-9 Cherupalli Muthyalu INC Won WARD-10 PILLI CHNDRAKALA INC Won WARD-11 PRASAD BABU INC Won WARD-12 Mery INC Won

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Devarakonda

Ward No. Candidate Name Party Status WARD-1 Gundala Padma BJP Won WARD-2 Potta Murali BRS Won WARD-3 Ankuri Sumalatha INC Won WARD-4 MOHAMMAD RAYEES INC Won WARD-5 Sree Kanya Others Won WARD-6 MD. YUNUS INC Won WARD-7 Hanumanth Saichandra goud INC Won WARD-8 Nenavath Nagesh BRS Won WARD-9 Mutyala Chandrakala BRS Won WARD-10 G. Madhavi INC Won WARD-11 Shaik. Naveed INC Won WARD-12 Bijili Ankulamma INC Won WARD-13 Pulijala Bhavani Johny BRS Won WARD-14 Gajula. Savitri Murali INC Won WARD-15 Juveriya Thabassum INC Won WARD-16 Ketavath Rupla BRS Won WARD-17 Potta Madhu BRS Won WARD-18 Viramoni anjigoud BRS Won WARD-19 Sridar Goud Others Won WARD-20 Punna Shailaja INC Won

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Chityal

Ward No. Candidate Name Party Status WARD-1 Nagilla Sudhakar aliyaz kaveri Others Won WARD-2 Shaik Shabana BRS Won WARD-3 Gali Yadamma INC Won WARD-4 Koneti Yellaiah INC Won WARD-5 Gundeboina Srilaxmi INC Won WARD-6 Jerripothula Sathyanarayana INC Won WARD-7 Kukkala Latha INC Won WARD-8 Kukkala Mohan INC Won WARD-9 Aerpula Paramesh INC Won WARD-10 Nimmanagoti Srinivas BRS Won WARD-11 Munagala Sandeepa INC Won WARD-12 Pandiri Geetha INC Won

Nalgonda district municipality election results: List of winners in Chandur