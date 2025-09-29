Karur Police on Monday nabbed Vijay-led TVK’s district secretary Mathyiyalagan in connection with the stampede that claimed 41 lives.
- News
- Tamil Nadu
- Karur stampede: TVK district secretary Mathyiyalagan nabbed after FIR names 3 party leaders
Karur stampede: TVK district secretary Mathyiyalagan nabbed after FIR names 3 party leaders
Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has formed an inquiry commission under the leadership of former Chief Justice Aruna Jagatheesan to probe Karur stampede.
Published: , Updated:
Karur:
Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Tamil Nadu
Advertisement
Advertisement
Top News
-
Netanyahu dials Qatar PM from White House, apologises for Doha attack: Report
-
Canada declares Lawrence Bishnoi gang as terrorist entity amid reset in India ties
-
J-K: Army jawan killed in accidental grenade blast in Poonch
-
Hardik Pandya opens up on missing Asia Cup 2025 final: 'Gutted but boys showed lot of character'
Advertisement
Advertisement