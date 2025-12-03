Hardik Pandya returns to India's T20I squad vs South Africa; Rinku Singh dropped India have announced their 15-member squad for the five-match T20I series against South Africa. The selectors have made plenty of changes, including dropping Yashasvi Jaiswal and Rinku Singh. Meanwhile, Hardik Pandya and Shubman Gill returned to the squad.

India announced their 15-member squad for the upcoming five-match T20I series against South Africa, starting December 9. Hardik Pandya, who has been out of action since the Asia Cup 2025, returned to the squad after proving his mettle in the Syed Mushtaq Ali Trophy clash against Punjab. Meanwhile, Shubman Gill also made his return after being ruled out of the ODI series against the Proteas. However, his inclusion is subject to fitness.

India squad - Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (wk), Sanju Samson (wk), Jasprit Bumrah, Varun Chakravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Harshit Rana, Washington Sundar

