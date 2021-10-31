Afghanistan vs Namibia Live Score, AFG vs NAM Live Cricket Score T20 World Cup 2021 LIVE Updates, Scorecard

Afghanistan vs Namibia Live Score, AFG vs NAM Live Cricket Score T20 World Cup 2021 LIVE Updates, ScorecardAfghanistan takes on Namibia in the Super 12 Group 2 match in Abu Dhabi. Follow Live Cricket Scores, Updates, and Commentary. Match starts at 3:30 PM
Squads:
Afghanistan Squad: Hazratullah Zazai, Mohammad Shahzad(w), Rahmanullah Gurbaz, Asghar Afghan, Karim Janat, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi(c), Gulbadin Naib, Rashid Khan, Naveen-ul-Haq, Mujeeb Ur Rahman, Fareed Ahmad, Hamid Hassan, Hashmatullah Shahidi, Usman Ghani
Namibia Squad: Craig Williams, Michael van Lingen, Zane Green(w), Gerhard Erasmus(c), David Wiese, JJ Smit, Jan Frylinck, Pikky Ya France, Jan Nicol Loftie-Eaton, Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz, Karl Birkenstock, Ben Shikongo, Michau du Preez, Stephan Baard