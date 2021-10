Afghanistan vs Namibia Live Score, AFG vs NAM Live Cricket Score T20 World Cup 2021 LIVE Updates, Scorecard

Afghanistan vs Namibia Live Score, AFG vs NAM Live Cricket Score T20 World Cup 2021 LIVE Updates, Scorecard Afghanistan vs Namibia Live Score, AFG vs NAM Live Cricket Score T20 World Cup 2021 LIVE Updates, Commentary, Scorecard, Live Streaming