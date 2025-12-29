BMC elections 2026: Congress releases first list of 87 candidates | Check here BMC elections 2026: The Congress released its first list for the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections 2026 on Monday. Check list.

The Indian National Congress (INC) on Monday released its first list of 87 candidates for the upcoming Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections. The polling for the elections to all municipal corporations in Maharashtra, including the BMC, will take place on January 15. The results were will be declared on January 16.

Check Congress' first list of candidates for BMC elections

Ward 221 – Prithviraj Ghewarchand Jain Ward 224 – Rukhsana Noorulamin Parack Ward 213 – Nasima Jayed Juneja Ward 220 – Sonal Mahesh Parmar Ward 214 – Mahesh Shantaram Gawali Ward 215 – Bhavna Dhiraj Koli Ward 217 – Ravikant Baykar Ward 218 – Rekha Ravindra Thakur Ward 208 – Satish Shivaji Khandge Ward 209 – Rafiya Abdul Rasheed Damudi Ward 210 – Anil Tukaram Vaje Ward 212 – Nazia Ashfaque Siddiqui Ward 204 – Narendra Rajaram Awadooth Ward 219 – Anuradha Vicky Kashelkar Ward 59 – Jayesh Ramdas Sandhe Ward 61 – Divya Avaneesh Singh Ward 62 – Saif Ahad Khan Ward 63 – Priyanka Ganpat Sanap Ward 64 – Huda Adam Shaikh Khan Ward 66 – Meher Mohsin Haider Ward 69 – Vinod Narayan Khajane Ward 71 – Radha Shrikant Yadav Ward 81 – Kavita Raysaheb Saroj Ward 77 – Monika Wadekar Ward 43 – Sudarshan Fulchand Soni Ward 50 – Sameer Balaram Mungekar Ward 51 – Rekha Dilip Singh Ward 55 – Chetan H. Bhatt Ward 57 – Gaurav Arun Rane Ward 74 – Samita Nitin Sawant Ward 168 – Wasim Siddique Ward 170 – Reshma Tabrez Momin Ward 171 – Santosh Jadhav Ward 165 – Mohd. Ashraf Azmi Ward 167 – Saman Arshad Azami Ward 70 – Bhupendra Ramesh Shingare Ward 156 – Savita Sharad Pawar Ward 102 – Rahebar (Raja) Siraj Khan Ward 90 – Tulip Miranda Ward 178 – Raghunath Thawai Ward 183 – Asha Deepak Kale Ward 184 – Sajida Bi Babbu Khan Ward 189 – Vaishali Rajesh Waghmare Ward 175 – Lalita Kachru Yadav Ward 179 – Aysha Sufiyan Vanu Ward 150 – Vaishali Ajit Shedkar Ward 152 – Shashikant Bansode Ward 192 – Deepak Bhikaji Waghmare Ward 144 – Sachin Baban Mohite Ward 148 – Rajendra Jagannath Mahulkar Ward 154 – Muralikumar Chellappan Pillai Ward 105 – Shubhangi Vaity Ward 110 – Asha Suresh Koparkar Ward No. 130 – Harish Karkera Ward No. 131 – Smita Khatu Ward No. 134 – Benazeer Irfan Divate Ward No. 135 – Vasant Namdeo Kumbhar Ward No. 136 – Sahebe Alam Abdul Qayyum Sawant Ward No. 138 – Sufiyan Niyaz Vanu Ward No. 140 – Prajyoti Handore Ward No. 142 – Bharti Dhaygude Ward No. 104 – Hemant Arun Bapat Ward No. 116 – Sangeeta Pritam Tulaskar Ward No. 137 – Nijamuddin Rayeen Ward No. 32 – Sireena Zicco Kinny Ward No. 33 – Qumarjahan Mohd. Moeen Siddique Ward No. 34 – Hyder Aslam Shaikh Ward No. 35 – Parag Shah Ward No. 47 – Parminder Singh Bhamra Ward No. 48 – Rafiq Elias Shaikh Ward No. 49 – Sangeeta Koli Ward No. 04 – Rahul Vishwakarma Ward No. 05 – Narendrakumar Sharma Ward No. 26 – Sureshchandra Rajhans Ward No. 01 – Sheetal Mhatre Ward No. 07 – Ashish Fernandes Ward No. 10 – Avinash Sankhe Ward No. 17 – Sangeeta Kadam Ward No. 18 – Neelam Mhatre Ward No. 20 – Mastan Istiyak Khan Ward No. 22 – Pradeep Kothari Ward No. 23 – Rajendrapratap Pandey Ward No. 28 – Ajanta Yadav Ward No. 29 – Devkumar Kanojia Ward No. 36 – Sanjay Nagrecha Ward No. 44 – Manju Kundan Yadav Ward No. 45 – Ramesh Bharat Yadav

Congress, Prakash Ambedkar's VBA seal alliance

Congress and Prakash Ambedkar's Vanchit Bahujan Aaghadi (VBA) have sealed an alliance and finalised the seat-sharing pact, they announced on Sunday. The development comes following multiple rounds of discussions and meetings between top leaders of the two parties.

Of the 227 seats in the BMC, the Congress will field its candidates on 165 seats. On the other hand, the VBA will contest on 62 seats. The Congress is a part of the Maha Vikas Aghadi (MVA), which also comprises Uddhav Thackeray-led Shiv Sena-UBT and Sharad Pawar's faction of the Nationalist Congress Party (NCP).

For the BMC elections, the Sena-UBT have sealed an alliance with Raj Thackeray-led Maharashtra Navnirman Sena (MNS), a move Congress has repeatedly criticised.

The grand old party has said that it is against all 'divisive' and 'communal' forces which is why it is opposing Sena-UBT's alliance with the MNS. Earlier, the party had said it would contest the BMC polls alone, but later reports emerged that the Congress is mulling an alliance with Prakash Ambedkar's party.