Advertisement
  1. News
  2. Maharashtra
  3. BMC elections 2026: Congress releases first list of 87 candidates | Check here

BMC elections 2026: Congress releases first list of 87 candidates | Check here

BMC elections 2026: The Congress released its first list for the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections 2026 on Monday. Check list.

BMC elections 2026
BMC elections 2026 Image Source : PTI
Reported BySachin Chaudhary  Edited ByIsha Bhandari  
Published: , Updated:
Mumbai:

The Indian National Congress (INC) on Monday released its first list of 87 candidates for the upcoming Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections. The polling for the elections to all municipal corporations in Maharashtra, including the BMC, will take place on January 15. The results were will be declared on January 16.

Check Congress' first list of candidates for BMC elections 

  1. Ward 221 – Prithviraj Ghewarchand Jain
  2. Ward 224 – Rukhsana Noorulamin Parack
  3. Ward 213 – Nasima Jayed Juneja
  4. Ward 220 – Sonal Mahesh Parmar
  5. Ward 214 – Mahesh Shantaram Gawali
  6. Ward 215 – Bhavna Dhiraj Koli
  7. Ward 217 – Ravikant Baykar
  8. Ward 218 – Rekha Ravindra Thakur
  9. Ward 208 – Satish Shivaji Khandge
  10. Ward 209 – Rafiya Abdul Rasheed Damudi
  11. Ward 210 – Anil Tukaram Vaje
  12. Ward 212 – Nazia Ashfaque Siddiqui
  13. Ward 204 – Narendra Rajaram Awadooth
  14. Ward 219 – Anuradha Vicky Kashelkar
  15. Ward 59 – Jayesh Ramdas Sandhe
  16. Ward 61 – Divya Avaneesh Singh
  17. Ward 62 – Saif Ahad Khan
  18. Ward 63 – Priyanka Ganpat Sanap
  19. Ward 64 – Huda Adam Shaikh Khan
  20. Ward 66 – Meher Mohsin Haider
  21. Ward 69 – Vinod Narayan Khajane
  22. Ward 71 – Radha Shrikant Yadav
  23. Ward 81 – Kavita Raysaheb Saroj
  24. Ward 77 – Monika Wadekar
  25. Ward 43 – Sudarshan Fulchand Soni
  26. Ward 50 – Sameer Balaram Mungekar
  27. Ward 51 – Rekha Dilip Singh
  28. Ward 55 – Chetan H. Bhatt
  29. Ward 57 – Gaurav Arun Rane
  30. Ward 74 – Samita Nitin Sawant
  31. Ward 168 – Wasim Siddique
  32. Ward 170 – Reshma Tabrez Momin
  33. Ward 171 – Santosh Jadhav
  34. Ward 165 – Mohd. Ashraf Azmi
  35. Ward 167 – Saman Arshad Azami
  36. Ward 70 – Bhupendra Ramesh Shingare
  37. Ward 156 – Savita Sharad Pawar
  38. Ward 102 – Rahebar (Raja) Siraj Khan
  39. Ward 90 – Tulip Miranda
  40. Ward 178 – Raghunath Thawai
  41. Ward 183 – Asha Deepak Kale
  42. Ward 184 – Sajida Bi Babbu Khan
  43. Ward 189 – Vaishali Rajesh Waghmare
  44. Ward 175 – Lalita Kachru Yadav
  45. Ward 179 – Aysha Sufiyan Vanu
  46. Ward 150 – Vaishali Ajit Shedkar
  47. Ward 152 – Shashikant Bansode
  48. Ward 192 – Deepak Bhikaji Waghmare
  49. Ward 144 – Sachin Baban Mohite
  50. Ward 148 – Rajendra Jagannath Mahulkar
  51. Ward 154 – Muralikumar Chellappan Pillai
  52. Ward 105 – Shubhangi Vaity
  53. Ward 110 – Asha Suresh Koparkar
  54. Ward No. 130 – Harish Karkera
  55. Ward No. 131 – Smita Khatu
  56. Ward No. 134 – Benazeer Irfan Divate
  57. Ward No. 135 – Vasant Namdeo Kumbhar
  58. Ward No. 136 – Sahebe Alam Abdul Qayyum Sawant
  59. Ward No. 138 – Sufiyan Niyaz Vanu
  60. Ward No. 140 – Prajyoti Handore
  61. Ward No. 142 – Bharti Dhaygude
  62. Ward No. 104 – Hemant Arun Bapat
  63. Ward No. 116 – Sangeeta Pritam Tulaskar
  64. Ward No. 137 – Nijamuddin Rayeen
  65. Ward No. 32 – Sireena Zicco Kinny
  66. Ward No. 33 – Qumarjahan Mohd. Moeen Siddique
  67. Ward No. 34 – Hyder Aslam Shaikh
  68. Ward No. 35 – Parag Shah
  69. Ward No. 47 – Parminder Singh Bhamra
  70. Ward No. 48 – Rafiq Elias Shaikh
  71. Ward No. 49 – Sangeeta Koli
  72. Ward No. 04 – Rahul Vishwakarma
  73. Ward No. 05 – Narendrakumar Sharma
  74. Ward No. 26 – Sureshchandra Rajhans
  75. Ward No. 01 – Sheetal Mhatre
  76. Ward No. 07 – Ashish Fernandes
  77. Ward No. 10 – Avinash Sankhe
  78. Ward No. 17 – Sangeeta Kadam
  79. Ward No. 18 – Neelam Mhatre
  80. Ward No. 20 – Mastan Istiyak Khan
  81. Ward No. 22 – Pradeep Kothari
  82. Ward No. 23 – Rajendrapratap Pandey
  83. Ward No. 28 – Ajanta Yadav
  84. Ward No. 29 – Devkumar Kanojia
  85. Ward No. 36 – Sanjay Nagrecha
  86. Ward No. 44 – Manju Kundan Yadav
  87. Ward No. 45 – Ramesh Bharat Yadav

Congress, Prakash Ambedkar's VBA seal alliance

Congress and Prakash Ambedkar's Vanchit Bahujan Aaghadi (VBA) have sealed an alliance and finalised the seat-sharing pact, they announced on Sunday. The development comes following multiple rounds of discussions and meetings between top leaders of the two parties.

Of the 227 seats in the BMC, the Congress will field its candidates on 165 seats. On the other hand, the VBA will contest on 62 seats. The Congress is a part of the Maha Vikas Aghadi (MVA), which also comprises Uddhav Thackeray-led Shiv Sena-UBT and Sharad Pawar's faction of the Nationalist Congress Party (NCP).

For the BMC elections, the Sena-UBT have sealed an alliance with Raj Thackeray-led Maharashtra Navnirman Sena (MNS), a move Congress has repeatedly criticised.

The grand old party has said that it is against all 'divisive' and 'communal' forces which is why it is opposing Sena-UBT's alliance with the MNS. Earlier, the party had said it would contest the BMC polls alone, but later reports emerged that the Congress is mulling an alliance with Prakash Ambedkar's party. 

Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Maharashtra
Maharashtra BMC Elections BMC Elections 2026 Congress
Advertisement
Advertisement

Top News

Advertisement
Advertisement
 
\