The Joint Entrance Examination (JEE) Main January session final answer key 2026 is likely to be released tonight, February 11. The candidates can check and download JEE Main final answer key on the official website- jeemain.nta.nic.in. To download JEE Main final answer key, candidates need to visit the official website- jeemain.nta.nic.in and click on JEE Main final answer key 2026 PDF link. JEE Main final answer key 2026 PDF will appear on the screen for download, save JEE Main final answer key PDF and take a print out.
Following the release of JEE Main final answer key, JEE Main result will be announced on the official website- jeemain.nta.nic.in. JEE Main was held on January 21, 22, 23, 24 and 28 for BE/ BTech (paper one).