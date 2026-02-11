Advertisement
  4. JEE Main final answer key 2026 at jeemain.nta.nic.in Live: JEE final answer key tonight; how to download

  Live JEE Main final answer key 2026 at jeemain.nta.nic.in Live: JEE final answer key tonight; how to download

JEE Main final answer key 2026 Live: The candidates can check and download JEE Main final answer key on the official website- jeemain.nta.nic.in. Know how to download JEE Main final answer key

Download JEE Main final answer key 2026 at jeemain.nta.nic.in.
Download JEE Main final answer key 2026 at jeemain.nta.nic.in. Image Source : jeemain.nta.nic.in
Arnab Mitra
Published: , Updated:
New Delhi:

The Joint Entrance Examination (JEE) Main January session final answer key 2026 is likely to be released tonight, February 11. The candidates can check and download JEE Main final answer key on the official website- jeemain.nta.nic.in. To download JEE Main final answer key, candidates need to visit the official website- jeemain.nta.nic.in and click on JEE Main final answer key 2026 PDF link. JEE Main final answer key 2026 PDF will appear on the screen for download, save JEE Main final answer key PDF and take a print out.   

  • Visit the official website- jeemain.nta.nic.in 
  • Click on JEE Main final answer key 2026 PDF link 
  • JEE Main final answer key 2026 PDF will appear on the screen for download  
  • Save JEE Main final answer key 2026 PDF and take a hard copy out of it.    

Following the release of JEE Main final answer key, JEE Main result will be announced on the official website- jeemain.nta.nic.in. JEE Main was held on January 21, 22, 23, 24 and 28 for BE/ BTech (paper one).  

Live updates : JEE Main final answer key 2026 Live: How to download at jeemain.nta.nic.in

  • 2:06 PM (IST)Feb 11, 2026
    Posted by Arnab Mitra

    JEE Main result 2026 likely tonight at jeemain.nta.nic.in

    JEE Main January session result 2026 is likely to be announced on the official website- jeemain.nta.nic.in tonight, February 11. JEE Mains result 2026 once announced, will be available on the official website- jeemain.nta.nic.in. JEE Main final answer key will be released first on the official website- jeemain.nta.nic.in, following which the result will be announced. 

