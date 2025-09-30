IND vs SL, Women's WC 2025: India to bat first after losing toss; no Renuka, Arundhati Reddy for opening clash

India and Sri Lanka kicked off the ICC Women's World Cup in the Northeastern city of Guwahati on Tuesday, September 30, with the visiting skipper Chamari Athapaththu winning the toss and opting to field first.
Playing XIs
India Women: Pratika Rawal, Smriti Mandhana, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur(c), Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh(w), Deepti Sharma, Amanjot Kaur, Sneh Rana, Kranti Gaud, Shree Charani
Sri Lanka Women: Chamari Athapaththu(c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Vishmi Gunaratne, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani(w), Achini Kulasuriya, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani, Inoka Ranaweera