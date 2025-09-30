Advertisement
  4. IND vs SL, Women's WC 2025: India to bat first after losing toss; no Renuka, Arundhati Reddy for opening clash

Sri Lanka skipper Chamari Athapaththu won the toss and elected to bowl first under overcast Guwahati skies in the World Cup opener against India Women on Tuesday, September 30, Indian skipper Harmanpreet Kaur also wanted to bowl first but wasn't to disappointed with having a bat on a good track.

Written ByIndia TV Sports Desk  Edited ByAnshul Gupta  
Guwahati:

India and Sri Lanka kicked off the ICC Women's World Cup in the Northeastern city of Guwahati on Tuesday, September 30, with the visiting skipper Chamari Athapaththu winning the toss and opting to field first. 

Playing XIs

India Women: Pratika Rawal, Smriti Mandhana, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur(c), Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh(w), Deepti Sharma, Amanjot Kaur, Sneh Rana, Kranti Gaud, Shree Charani

Sri Lanka Women: Chamari Athapaththu(c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Vishmi Gunaratne, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani(w), Achini Kulasuriya, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani, Inoka Ranaweera

