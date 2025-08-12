Players with highest scores against Australia in T20Is

9 - Martin Guptill: 97 off 50 balls against Australia in Dunedin T20I in 2021
8 - Hashim Amla: 97* off 62 balls against Australia in Cape Town T20I in 2016
7 - Devon Conway: 99* off 59 deliveries against Australia in Christchurch T20I in 2021
6 - Shai Hope: 102* off 57 balls against Australia in Basseterre T20I in 2025
5 - Tillakaratne Dilshan: 104* off 57 balls against Australia in Pallekele T20I in 2011
4 - Martin Guptill: 105 off 54 deliveries against Australia in Auckland T20I in 2018
3 - Brendon McCullum: 116* off 56 balls against Australia in Christchurch T20I in 2010
2 - Ruturaj Gaikwad: 123* off 57 deliveries against Australia in Guwahati T20I in 2023
1 - Dewald Brevis: 125* off 56 balls against Australia in Darwin T20I in 2025
