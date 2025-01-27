 Fastest century-makers in BBL history

Fastest century-makers in BBL history

Image Source : Getty

8 - Matthew Wade: 48-ball hundred in Hurricanes v Strikers match in 2020

Image Source : Getty

7 - Callum Ferguson: 48-ball hundred in Thunder v Scorchers match in 2019

Image Source : Getty

6 - Ben McDermott: 47-ball hundred in Hurricanes v Renegades in 2017

Image Source : Getty

5 - Luke Wright: 44-ball hundred in Stars v Hurricanes match in 2012

Image Source : Getty

4 - Josh Brown: 41-ball hundred in Heat v Strikers match in 2024

Image Source : Getty

3 - Glenn Maxwell: 41-ball hundred in Stars v Hurricanes match in 2022

Image Source : Getty

2 - Mitchell Owen: 39-ball hundred in Hurricanes v Thunder match in 2025

Image Source : Getty

1 - Craig Simmons: 39-ball hundred in Scorchers v Strikers match in 2014

Image Source : Getty

Next : India's T20I record in Rajkot ahead of 3rd match against England

Click to read more..