Fastest century-makers in BBL history

8 - Matthew Wade: 48-ball hundred in Hurricanes v Strikers match in 2020
7 - Callum Ferguson: 48-ball hundred in Thunder v Scorchers match in 2019
6 - Ben McDermott: 47-ball hundred in Hurricanes v Renegades in 2017
5 - Luke Wright: 44-ball hundred in Stars v Hurricanes match in 2012
4 - Josh Brown: 41-ball hundred in Heat v Strikers match in 2024
3 - Glenn Maxwell: 41-ball hundred in Stars v Hurricanes match in 2022
2 - Mitchell Owen: 39-ball hundred in Hurricanes v Thunder match in 2025
1 - Craig Simmons: 39-ball hundred in Scorchers v Strikers match in 2014
Next : India's T20I record in Rajkot ahead of 3rd match against England
Click to read more..