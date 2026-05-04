West Bengal Election result: What is happening in 45 seats of Kolkata, Howrah and Hooghly districts?

Edited By: Abhishek Sheoran
Published: ,Updated:

Voting for the West Bengal Assembly elections will take place in two phases, on April 23 and April 29, covering all 294 seats.

The election in West Bengal took place in two phases. Image Source : Representational image/PTI
Kolkata:

Vote counting is currently underway across all 294 seats in West Bengal. According to the trends, the BJP has taken a big lead over the BJP. The saffron party is leading on 192 seats while the TMC is ahead on just 98 seats.  

Result on 11 seats in Kolkata district

Seat Leading candidates Runner-up Margin
Chowranghee Nayna Bandyopadhyay (TMC) Santosh Kumar Pathak (BJP) 3564
Entally Sandipan Saha(TMC) Priyanka Tibrewal (BJP) 20108
Ballygunge Sovandeb Chattopadhyay (TMC) Shatorupa (BJP) 35866
Rashbehari Swapan Dasgupta (BJP) Debasish Kumar (TMC) 5656
Bhabanipur Mamata Banerjee (TMC) Suvendu Adhikari (BJP) 16706
Kolkata Port Firhad Hakim (TMC) Rakesh Singh (BJP) 25784
Jorasanko Vijay Ojha (BJP) Vijay Upadhyay (TMC) 10718
Shyampukur Purnima Chakraborty (BJP) Shashi Panja (TMC) 16617
Maniktala Tapas Roy (BJP) Shrreya Pande (TMC) 4738
Beleghata Kunal Kumar Ghosh (TMC) Partha Chaudhury (BJP) 14527
Kashipur–Belgachhia Ritesh Tiwari (BJP) Atin Ghosh (TMC) 714

Result on 16 seats in Howrah district

Seat Leading candidates Runner-up Margin
Howrah Uttar Umesh Rai (BJP) Gautam Chowdhury (TMC) 2204
Howrah Madhya Arup Roy (TMC) Biplab Kumar Mandal (BJP) 12876
Shibpur Rudranil Ghosh (BJP) Rana Chatterjee (TMC) 7392
Howrah Dakshin Nandita Chowdhury (TMC)  Shyamal Kumar Hati (BJP) 5947
Bally Kailash Kumar Mishra (TMC) Sanjay Kumar Singh (BJP) 411
Sankrail Priya Paul (TMC) Barnali Dhali Naskar (BJP) 14459
Panchla Gulsam Mullick (TMC) Ranjan Paul (BJP) 27112
Uluberia Purba Rudra Prosad Banerjee (BJP) Ritabrata Banerjee (TMC) 1160
Uluberia Uttar Chiran Bera (BJP) Bimal Kumar Das (TMC) 11629
Uluberia Dakshin      
Shyampur Nadebasi Jana (TMC) Hiranmoy Chattopadhyaya (BJP) 1161
Bagnan Arunava Sen (TMC) Pramanshu Rana (BJP) 339
Amta      
Udaynarayanpur      
Jagatballavpur Anupam Ghosh (BJP) Subir Chatterjee (TMC) 418
Domjur Tapas Maity (TMC) Gobinda Hazra (BJP) 5067

Result on 18 seats in Hooghly district

Seat Leading candidates Runner-up Margin
Uttarpara Dipanjan Chakraborty (BJP) Sirsanya Bandopadhyay (TMC) 2641
Sreerampur Tanmoy Ghosh (TMC) Bhaskar Bhattacharya (BJP) 824
Champdani Arindam Guin (TMC) Dilip Singh (BJP) 1729
Singur Arup Kumar Das (BJP) Becharam Manna (TMC) 6784
Chandannagar Deepanjan Kumar Guha (BJP) Indranil Sen (TMC) 1750
Chunchura Subir Nag (BJP) Debangshu Bhattacharya (TMC) 4740
Balagarh Sumana Sarkar (BJP) Ranjan Dhara (TMC) 7011
Pandua      
Saptagram Swaraj Ghosh (BJP) Bidesh Ranjan Bose (TMC) 4988
Chanditala Swati Khandoker (TMC) Debasish Mukherjee (BJP) 5283
Jangipara Prosenjit Bag (BJP) Snehasis Chakraborty (TMC) 4577
Haripal Karabi Manna (TMC) Madhumita Ghosh (BJP) 543
Dhanekhali Asima Patra (TMC) Barnali Das (BJP) 6822
Tarakeswar Santu Pan (BJP) Ramendu Sinharay (TMC) 4681
Pursurah Biman Ghosh (BJP) Partha Hazari (TMC) 3853
Arambag Hemanta Bag (BJP) Mita Bag (TMC) 3677
Goghat Prasanta Digar (BJP) Nirmal Maji (TMC) 22975
Khanakul Susanta Ghosh (BJP) Palash Kumar Roy (TMC) 10663
 
