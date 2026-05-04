West Bengal Election result: What is happening in 45 seats of Kolkata, Howrah and Hooghly districts?

Vote counting is currently underway across all 294 seats in West Bengal. According to the trends, the BJP has taken a big lead over the BJP. The saffron party is leading on 192 seats while the TMC is ahead on just 98 seats.
Result on 11 seats in Kolkata district
|Seat
|Leading candidates
|Runner-up
|Margin
|Chowranghee
|Nayna Bandyopadhyay (TMC)
|Santosh Kumar Pathak (BJP)
|3564
|Entally
|Sandipan Saha(TMC)
|Priyanka Tibrewal (BJP)
|20108
|Ballygunge
|Sovandeb Chattopadhyay (TMC)
|Shatorupa (BJP)
|35866
|Rashbehari
|Swapan Dasgupta (BJP)
|Debasish Kumar (TMC)
|5656
|Bhabanipur
|Mamata Banerjee (TMC)
|Suvendu Adhikari (BJP)
|16706
|Kolkata Port
|Firhad Hakim (TMC)
|Rakesh Singh (BJP)
|25784
|Jorasanko
|Vijay Ojha (BJP)
|Vijay Upadhyay (TMC)
|10718
|Shyampukur
|Purnima Chakraborty (BJP)
|Shashi Panja (TMC)
|16617
|Maniktala
|Tapas Roy (BJP)
|Shrreya Pande (TMC)
|4738
|Beleghata
|Kunal Kumar Ghosh (TMC)
|Partha Chaudhury (BJP)
|14527
|Kashipur–Belgachhia
|Ritesh Tiwari (BJP)
|Atin Ghosh (TMC)
|714
Result on 16 seats in Howrah district
|Seat
|Leading candidates
|Runner-up
|Margin
|Howrah Uttar
|Umesh Rai (BJP)
|Gautam Chowdhury (TMC)
|2204
|Howrah Madhya
|Arup Roy (TMC)
|Biplab Kumar Mandal (BJP)
|12876
|Shibpur
|Rudranil Ghosh (BJP)
|Rana Chatterjee (TMC)
|7392
|Howrah Dakshin
|Nandita Chowdhury (TMC)
| Shyamal Kumar Hati (BJP)
|5947
|Bally
|Kailash Kumar Mishra (TMC)
|Sanjay Kumar Singh (BJP)
|411
|Sankrail
|Priya Paul (TMC)
|Barnali Dhali Naskar (BJP)
|14459
|Panchla
|Gulsam Mullick (TMC)
|Ranjan Paul (BJP)
|27112
|Uluberia Purba
|Rudra Prosad Banerjee (BJP)
|Ritabrata Banerjee (TMC)
|1160
|Uluberia Uttar
|Chiran Bera (BJP)
|Bimal Kumar Das (TMC)
|11629
|Uluberia Dakshin
|Shyampur
|Nadebasi Jana (TMC)
|Hiranmoy Chattopadhyaya (BJP)
|1161
|Bagnan
|Arunava Sen (TMC)
|Pramanshu Rana (BJP)
|339
|Amta
|Udaynarayanpur
|Jagatballavpur
|Anupam Ghosh (BJP)
|Subir Chatterjee (TMC)
|418
|Domjur
|Tapas Maity (TMC)
|Gobinda Hazra (BJP)
|5067
Result on 18 seats in Hooghly district
|Seat
|Leading candidates
|Runner-up
|Margin
|Uttarpara
|Dipanjan Chakraborty (BJP)
|Sirsanya Bandopadhyay (TMC)
|2641
|Sreerampur
|Tanmoy Ghosh (TMC)
|Bhaskar Bhattacharya (BJP)
|824
|Champdani
|Arindam Guin (TMC)
|Dilip Singh (BJP)
|1729
|Singur
|Arup Kumar Das (BJP)
|Becharam Manna (TMC)
|6784
|Chandannagar
|Deepanjan Kumar Guha (BJP)
|Indranil Sen (TMC)
|1750
|Chunchura
|Subir Nag (BJP)
|Debangshu Bhattacharya (TMC)
|4740
|Balagarh
|Sumana Sarkar (BJP)
|Ranjan Dhara (TMC)
|7011
|Pandua
|Saptagram
|Swaraj Ghosh (BJP)
|Bidesh Ranjan Bose (TMC)
|4988
|Chanditala
|Swati Khandoker (TMC)
|Debasish Mukherjee (BJP)
|5283
|Jangipara
|Prosenjit Bag (BJP)
|Snehasis Chakraborty (TMC)
|4577
|Haripal
|Karabi Manna (TMC)
|Madhumita Ghosh (BJP)
|543
|Dhanekhali
|Asima Patra (TMC)
|Barnali Das (BJP)
|6822
|Tarakeswar
|Santu Pan (BJP)
|Ramendu Sinharay (TMC)
|4681
|Pursurah
|Biman Ghosh (BJP)
|Partha Hazari (TMC)
|3853
|Arambag
|Hemanta Bag (BJP)
|Mita Bag (TMC)
|3677
|Goghat
|Prasanta Digar (BJP)
|Nirmal Maji (TMC)
|22975
|Khanakul
|Susanta Ghosh (BJP)
|Palash Kumar Roy (TMC)
|10663
