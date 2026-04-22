West Bengal Assembly Elections 2026: Check the complete list of BJP and TMC candidates

The first phase of voting in 152 constituencies in West Bengal Will be held amid tight security. The campaign for the first phase of the West Bengal Assembly elections concluded on Tuesday, as 152 constituencies across north Bengal and several districts in the southern part of the state are scheduled to go to the polls on April 23. As per the Election Commission, over 3.60 crore electors are eligible to vote in this phase and the electors include around 1.84 crore male voters, 1.75 crore female voters and 465 third-gender voters.
For the first phase of polling, the EC has decided to deploy 2,407 companies of central forces. The EC official said that South 24 Parganas district will see the highest deployment in the second phase, with a total of 409 companies to be stationed across the Sundarbans, Baruipur and Diamond Harbour police districts.
Kolkata Police jurisdiction will have 273 companies, while Purba Bardhaman will have 260 companies and Hooghly (Rural) 234 companies, he elaborated. Poll panel sources stated that around 500 companies of central forces will remain stationed in the state even after the completion of polling as part of post-election security arrangements.
The BJP on March 16 announced its list of 144 candidates, announced its list of 111 candidates on March 19, announced the list of 19 candidates on March 25 and announced its list of 13 candidates on March 31. As the fifth list was released on 4 April 2026, the BJP announced that it will contest West Bengal Assembly Elections 2026 with 292 candidates.
West Bengal Assembly Elections 2026: Check complete list of BJP candidates
|
S.No
|
Assembly Constituency No. and Name
|
Name of Candidate
|
1
|
3 Coochbehar Uttar (SC)
|
Sukumar Roy
|
2
|
5 Sitalkuchi (SC)
|
Savitri Barman
|
3
|
7 Dinhata
|
Ajay Roy
|
4
|
9 Tufanganj
|
Malati Rava Roy
|
5
|
10 Kumargram (ST)
|
Manoj Kumar Oraon
|
6
|
11 Kalchini (ST)
|
Bishal Lama
|
7
|
12 Alipurduars
|
Paritosh Das
|
8
|
13 Falakata (SC)
|
Deepak Barman
|
9
|
19 Dabgram-Phulbari
|
Sikha Chatterjee
|
10
|
21 Nagrakata (ST)
|
Shri Puna Bhengra
|
11
|
25 Matigara-Naxalbari (SC)
|
Shri Anandamay Barman
|
12
|
26 Siliguri
|
Dr. Shankar Ghosh
|
13
|
27 Phansidewa (ST)
|
Shri Durga Murmu
|
14
|
30 Goalpokhar
|
Shri Sarjit Biswas
|
15
|
31 Chakulia
|
Shri Manoj Jain
|
16
|
32 Karandighi
|
Adv. Biraj Biswas
|
17
|
34 Kaliaganj (SC)
|
Shri Utpal Maharaj
|
18
|
35 Raiganj
|
Shri Kaushik Chowdhury
|
19
|
37 Kushmandi (SC)
|
Shri Tapas Chandra Roy
|
20
|
38 Kumarganj
|
Shri Suvendu Sarkar
|
21
|
39 Balurghat
|
Shri Bidyut Roy
|
22
|
40 Tapan (ST)
|
Shri Budhrai Tudu
|
23
|
41 Gangarampur (SC)
|
Shri Satyendra Nath Rai
|
24
|
42 Harirampur
|
Shri Debabrata Majumder
|
25
|
43 Habibpur (ST)
|
Shri Joyel Murmu
|
26
|
44 Gazole (SC)
|
Shri Chinmoy Deb Barman
|
27
|
45 Chanchal
|
Shri Ratan Das
|
28
|
47 Malatipur
|
Shri Ashish Das
|
29
|
48 Ratua
|
Shri Abhishek Singhania
|
30
|
49 Manikchak
|
Shri Gaur Chandra Mandal
|
31
|
50 Maldaha (SC)
|
Shri Gopal Chandra Saha
|
32
|
52 Mothabari
|
Shri Nibaran Ghosh
|
33
|
53 Sujapur
|
Shri Abhiraj Chaudhary
|
34
|
57 Suti
|
Shri Mahabir Ghosh
|
35
|
59 Raghunathganj
|
Shri Surjit Poddar
|
36
|
61 Lalgola
|
Shri Amar Kumar Das
|
37
|
62 Bhagawangola
|
Shri Bhaskar Sarkar
|
38
|
64 Murshidabad
|
Shri Gouri Sankar Ghosh
|
39
|
70 Rejinagar
|
Shri Bapan Ghosh
|
40
|
71 Beldanga
|
Shri Bharat Kumar Jhawar
|
41
|
72 Baharampur
|
Shri Subrata Maitra
|
42
|
73 Hariharpara
|
Shri Tanmoy Biswas
|
43
|
74 Nowda
|
Shri Rana Mandal
|
44
|
75 Domkal
|
Shri Nanda Dulal Pal
|
45
|
76 Jalangi
|
Shri Naba Kumar Sarkar
|
46
|
77 Karimpur
|
Shri Samarendranath Ghosh
|
47
|
79 Palashipara
|
Smt. Anima Dutta
|
48
|
80 Kaliganj
|
Shri Bapan Ghosh
|
49
|
87 Ranaghat Uttar Paschim
|
Shri Parthasarathi Chatterjee
|
50
|
89 Ranaghat Uttar Purba (SC)
|
Shri Ashim Biswas
|
51
|
91 Chakdaha
|
Shri Bankim Chandra Ghosh
|
52
|
93 Haringhata (SC)
|
Shri Asim Kumar Sarkar
|
53
|
99 Baduria
|
Shri Sukriti Sarkar
|
54
|
102 Amdanga
|
Shri Arindam Dey
|
55
|
104 Naihati
|
Shri Sumitro Chaterjee
|
56
|
105 Bhatpara
|
Shri Pawan Kumar Singh
|
57
|
113 Baranagar
|
Shri Sajal Ghosh
|
58
|
120 Deganga
|
Shri Tarun Kanti Ghosh
|
59
|
125 Basirhat Uttar
|
Shri Kaushik Sidharth
|
60
|
128 Basanti (SC)
|
Shri Bikash Sardar
|
61
|
129 Kultali (SC)
|
Sushri Madhabi Mahalder
|
62
|
130 Patharप्रतिमा
|
Shri Asit Kumar Haldar
|
63
|
131 Kakdwip
|
Shri Deepankar Jana
|
64
|
134 Raidighi
|
Shri Palash Rana
|
65
|
139 Canning Purba
|
Shri Ashim Sapui
|
66
|
143 Diamond Harbour
|
Shri Dipak Kumar Halder
|
67
|
146 Bishnupur (SC)
|
Shri Abhijit Sardar
|
68
|
156 Budge Budge
|
Dr. Tarun Kumar Adak
|
69
|
157 Metiaburuz
|
Shri Veer Bahadur Singh
|
70
|
159 Bhabanipur
|
Shri Suvendu Adhikari
|
71
|
160 Rashbehari
|
Shri Swapan Das Gupta
|
72
|
170 Howrah Uttar
|
Shri Umesh Rai
|
73
|
172 Shibpur
|
Shri Rudranil Ghosh
|
74
|
178 Uluberia Dakshin
|
Swami Mangalanand Puri Maharaj
|
75
|
181 Amta
|
Shri Amit Samanta
|
76
|
184 Domjur
|
Shri Gobinda Hazra
|
77
|
193 Saptagram
|
Shri Swaraj Ghosh
|
78
|
198 Tarakeswar
|
Shri Santu Pan
|
79
|
199 Pursurah
|
Shri Biman Ghosh
|
80
|
200 Arambag (SC)
|
Shri Hemanta Bag
|
81
|
201 Goghat (SC)
|
Shri Prashanta Dighar
|
82
|
202 Khanakul
|
Shri Susanta Ghosh
|
83
|
204 Panskura Purba
|
Shri Subrata Maity
|
84
|
205 Panskura Paschim
|
Shri Sintu Senapati
|
85
|
206 Moyna
|
Shri Ashok Dinda
|
86
|
208 Mahisadal
|
Shri Subhash Panja
|
87
|
209 Haldia (SC)
|
Shri Pradip Kumar Bijoli
|
88
|
210 Nandigram
|
Shri Suvendu Adhikari
|
89
|
212 Patashpur
|
Shri Tapan Maity
|
90
|
213 Kanthi Uttar
|
Smt. Sumita Sinha
|
91
|
216 Kanthi Dakshin
|
Shri Arup Kumar Das
|
92
|
217 Ramnagar
|
Shri Chandra Sekhar Mondal
|
93
|
219 Dantan
|
Shri Ajit Kumar Jana
|
94
|
220 Nayagram (ST)
|
Shri Amiya Kisku
|
95
|
221 Gopiballavpur
|
Shri Rajesh Mahto
|
96
|
222 Jhargram
|
Shri Lakshmikant Sahu
|
97
|
223 Keshiary (ST)
|
Shri Bhadra Hembrem
|
98
|
224 Kharagpur Sadar
|
Shri Dilip Ghosh
|
99
|
225 Narayangarh
|
Shri Rama Prasad Giri
|
100
|
226 Sabang
|
Shri Amal Panda
|
101
|
228 Kharagpur
|
Shri Tapan Bhuya
|
102
|
229 Debra
|
Shri Shubhashish Om
|
103
|
230 Daspur
|
Shri Tapan Dutta
|
104
|
231 Ghatal (SC)
|
Shri Sital Kapat
|
105
|
232 Chandrakona (SC)
|
Shri Sukanta Dolui
|
106
|
234 Salboni
|
Shri Biman Mahto
|
107
|
235 Keshpur (SC)
|
Shri Suvendu Samanta
|
108
|
237 Binpur (ST)
|
Dr. Pranat Tudu
|
109
|
238 Bandwan (ST)
|
Shri Labsen Baske
|
110
|
239 Balarampur
|
Shri Jaladhar Mahto
|
111
|
243 Manbazar (ST)
|
Smt. Moyna Murmu
|
112
|
244 Kashipur
|
Shri Kamalkanta Hansda
|
113
|
245 Para (SC)
|
Shri Nadiar Chand Bauri
|
114
|
246 Raghunathpur (SC)
|
Smt. Mamoni Bauri
|
115
|
247 Saltora (SC)
|
Smt. Chandana Bauri
|
116
|
248 Chhatna
|
Shri Satyanarayan Mukhopadhyay
|
117
|
249 Ranibandh (ST)
|
Shri Kshudiram Tudu
|
118
|
250 Raipur (ST)
|
Shri Kshetra Mohan Hansda
|
119
|
251 Taldangra
|
Shri Souvik Patra
|
120
|
253 Barjora
|
Shri Billeshwar Singha
|
121
|
254 Onda
|
Shri Amarnath Shakha
|
122
|
256 Katulpur (SC)
|
Shri Laxmikanta Majumdar
|
123
|
257 Indus (SC)
|
Shri Nirmal Kumar Dhara
|
124
|
258 Sonamukhi (SC)
|
Shri Dibakar Gharami
|
125
|
261 Raina (SC)
|
Shri Subhash Patra
|
126
|
262 Jamalpur (SC)
|
Shri Arun Halder
|
127
|
263 Monteswar
|
Shri Saikat Panja
|
128
|
266 Bardhaman Uttar (SC)
|
Shri Sanjay Das
|
129
|
267 Bhatar
|
Shri Soumen Karfa
|
130
|
271 Ketugram
|
Shri Anadi Ghosh (Mathura)
|
131
|
273 Ausgram (SC)
|
Smt. Kalita Maji
|
132
|
275 Pandabeswar
|
Shri Jitendra Kumar Tewari
|
133
|
276 Durgapur Purba
|
Shri Chandra Shekhar Banerjee
|
134
|
277 Durgapur Paschim
|
Shri Lakshman Chandra Ghorui
|
135
|
279 Jamuria
|
Dr. Bijan Mukherjee
|
136
|
280 Asansol Dakshin
|
Smt. Agnimitra Paul
|
137
|
281 Asansol Uttar
|
Shri Krishnendu Mukherjee
|
138
|
282 Kulti
|
Shri Ajay Kumar Poddar
|
139
|
284 Dubrajpur (SC)
|
Shri Anup Kumar Saha
|
140
|
285 Suri
|
Shri Jagannath Chattopadhyay
|
141
|
286 Bolpur
|
Shri Dilip Kumar Ghosh
|
142
|
287 Nanoor (SC)
|
Shri Khokan Das
|
143
|
290 Mayureswar
|
Shri Dudh Kumar Mondal
|
144
|
292 Hansan
|
Shri Nikhil Banerjee
|
145
|
1 Mekliganj (SC)
|
Shri Dadhiram Roy
|
146
|
2 Mathabhanga (SC)
|
Shri Nisith Pramanik
|
147
|
14 Madarihat (ST)
|
Shri Lakshman Limbu
|
148
|
15 Dhupguri (SC)
|
Shri Naresh Chandra Roy
|
149
|
16 Maynaguri (SC)
|
Shri Kaushik Roy
|
150
|
17 Jalpaiguri (SC)
|
Shri Ananta Deb Adhikary
|
151
|
20 Mal (ST)
|
Shri Sukra Munda
|
152
|
22 Kalimpong
|
Shri Bharat Chetri
|
153
|
23 Darjeeling
|
Shri Noman Rai
|
154
|
24 Kurseong
|
Shri Sonam Lama
|
155
|
28 Chopra
|
Shri Shankar Adhikari
|
156
|
36 Itahar
|
Smt. Sabita Barman
|
157
|
46 Harishchandrapur
|
Shri Ratan Das
|
158
|
54 Baishnabnagar
|
Shri Raju Karmakar
|
159
|
55 Farakka
|
Shri Sunil Chowdhury
|
160
|
56 Samserganj
|
Shri Shashthi Charan Ghosh
|
161
|
58 Jangipur
|
Adv. Chitto Mukherjee
|
162
|
60 Sagardighi
|
Shri Tapas Chakraborty
|
163
|
63 Raninagar
|
Shri Rana Pratap Singh Roy
|
164
|
65 Nabagram (SC)
|
Shri दिलीप साहा (Dilip Saha)
|
165
|
66 Khargram (SC)
|
Smt. Mitali Mal
|
166
|
67 Burwan (SC)
|
Shri Sukhen Kumar Bagdi
|
167
|
68 Kandi
|
Smt. Gargi Das Ghosh
|
168
|
69 Bharatpur
|
Smt. Anamika Ghosh
|
169
|
78 Tehatta
|
Shri Subrata Kabiraj
|
170
|
81 Nakashipara
|
Shri Shantanu Dey
|
171
|
82 Chapra
|
Shri Saikat Sarkar
|
172
|
84 Nabadwip
|
Shri Sruti Sekhar Goswami
|
173
|
85 Krishnanagar Dakshin
|
Shri Sadhan Ghosh
|
174
|
88 Krishnaganj (SC)
|
Shri Sukanta Biswas
|
175
|
90 Ranaghat Dakshin (SC)
|
Dr. Ashim Kumar Biswas
|
176
|
95 Bongaon Uttar (SC)
|
Shri Ashok Kirtania
|
177
|
96 Bongaon Dakshin (SC)
|
Shri Swapan Majumder
|
178
|
97 Gaighata (SC)
|
Shri Subrata Thakur
|
179
|
98 Swarupnagar (SC)
|
Shri Tarak Saha
|
180
|
100 Habra
|
Shri Debdas Mandal
|
181
|
101 Ashoknagar
|
Dr. Somoy Hira
|
182
|
103 Bijpur
|
Shri Sudipta Das
|
183
|
106 Jagatdal
|
Dr. Rajesh Kumar, IPS
|
184
|
107 Noapara
|
Shri Arjun Singh
|
185
|
108 Barrackpur
|
Shri Koustav Bagchi
|
186
|
109 Khardaha
|
Dr. Kalyan Chakraborty
|
187
|
112 Kamarhati
|
Shri Arup Choudhury
|
188
|
114 Dum Dum
|
Adv. Arijit Bakshi
|
189
|
115 Rajarhat New Town
|
Shri Piyush Kanodia
|
190
|
116 Bidhannagar
|
Dr. Sharadwat Mukhopadhyay
|
191
|
117 Rajarhat Gopalpur
|
Shri Tarun Jyoti Tiwari
|
192
|
119 Barasat
|
Shri Sankar Chatterjee
|
193
|
121 Haroa
|
Shri Bhaskar Mondal
|
194
|
122 Minakhan (SC)
|
Shri Rudrendra Patra
|
195
|
123 Sandeshkhali (ST)
|
Shri Sanat Sardar
|
196
|
124 Basirhat Dakshin
|
Dr. Suraj (Shourya) Banerjee
|
197
|
126 Hingalganj (SC)
|
Smt. Rekha Patra
|
198
|
127 Gosaba (SC)
|
Shri Vikarno Naskar
|
199
|
132 Sagar
|
Shri Sumanta Mandal
|
200
|
133 Kulpi
|
Shri Abni Naskar
|
201
|
135 Mandirbazar (SC)
|
Smt. Mallika Paik
|
202
|
136 Jaynagar (SC)
|
Shri Alok Halder
|
203
|
137 Baruipur Purba (SC)
|
Smt. Tumpa Sardar
|
204
|
138 Canning Paschim (SC)
|
Shri Prasanta Bayen
|
205
|
140 Baruipur Paschim
|
Shri Biswajit Paul
|
206
|
142 Magrahat Paschim
|
Shri Gour Sundar Ghosh
|
207
|
145 Satgachhia
|
Shri Agniswar Naskar
|
208
|
147 Sonarpur Dakshin
|
Smt. Roopa Ganguly
|
209
|
148 Bhangar
|
Shri Jayanta Gayen
|
210
|
149 Kasba
|
Shri Sandeep Banerjee
|
211
|
150 Jadavpur
|
Smt. Sarbori Mukherjee
|
212
|
152 Tollygang
|
Smt. Papiya (Dey) Adhikari
|
213
|
153 Behala Purba
|
Shri Shankar Sikdar
|
214
|
154 Behala Paschim
|
Dr. Indranil Khan
|
215
|
155 Maheshtala
|
Shri Tamanath Bhowmik
|
216
|
161 Ballyganj
|
Dr. Shatrupa
|
217
|
163 Entally
|
Smt. Priyanka Tibrewal
|
218
|
164 Beleghata
|
Dr. Partha Choudhary
|
219
|
165 Jorasanko
|
Shri Vijay Ojha
|
220
|
166 Shyampukur
|
Smt. Poornima Chakraborty
|
221
|
167 Maniktala
|
Shri Tapas Roy
|
222
|
168 Kashipur-Belgachhia
|
Shri Ritesh Tiwari
|
223
|
169 Bally
|
Shri Sanjay Singh
|
224
|
174 Sankrail (SC)
|
Smt. Barnali Dhali
|
225
|
177 Uluberia Uttar (SC)
|
Shri Chiran Bera
|
226
|
179 Shyampur
|
Dr. Hiranmoy Chattopadhyay
|
227
|
180 Bagnan
|
Shri Premangshu Rana
|
228
|
182 Udaynarayanpur
|
Shri Prabhakar Pandit
|
229
|
183 Jagatballavpur
|
Shri Anupam Ghosh
|
230
|
186 Sreerampur
|
Shri Bhaskar Bhattacharya
|
231
|
187 Champdani
|
Shri Dilip Singh
|
232
|
191 Balagarh (SC)
|
Smt. Sumana Sarkar
|
233
|
192 Pandua
|
Shri Tushar Kumar Majumdar
|
234
|
194 Chanditala
|
Shri Debasish Mukherjee
|
235
|
195 Jangipara
|
Shri Prasenjit Bag
|
236
|
197 Dhanekhali (SC)
|
Smt. Barnali Das
|
237
|
207 Nandakumar
|
Shri Nirmal Khanra
|
238
|
214 Bhagabanpur
|
Shri Santanu Pramanik
|
239
|
215 Khejuri (SC)
|
Shri Subrata Paik
|
240
|
218 Egra
|
Shri Dibendu Adhikari
|
241
|
227 Pingla
|
Smt. Swagata Manna
|
242
|
240 Baghmundi
|
Shri Rahidas Mahato
|
243
|
242 Purulia
|
Shri Sudip Kumar Mukherjee
|
244
|
252 Bankura
|
Shri Niladri Shekhar Dana
|
245
|
255 Bishnupur
|
Smt. Shukla Chatterjee
|
246
|
259 Khandaghosh (SC)
|
Shri Gautam Dhara
|
247
|
260 Bardhaman Dakshin
|
Smt. Moumita Biswas Misra
|
248
|
264 Kalna (SC)
|
Shri Siddharth Majumdar
|
249
|
269 Purbasthali Uttar
|
Shri Gopal Chattopadhayay
|
250
|
272 Mangalkot
|
Shri Shishir Ghosh
|
251
|
274 Galsi (SC)
|
Shri Raju Patra
|
252
|
278 Raniganj
|
Adv. Partho Ghosh
|
253
|
288 Labpur
|
Shri Debasis Ojha
|
254
|
291 Rampurhat
|
Shri Dhruba Saha
|
255
|
294 Murarai
|
Smt. Rinki Ghosh
|
256
|
4 Coochbehar Dakshin
|
Shri Rathindra Nath Bose
|
257
|
18 Rajganj (SC)
|
Shri Dinesh Sarkar (Haradhan Sarkar)
|
258
|
29 Islampur
|
Shri Chitrajit Roy
|
259
|
33 Hemtabad (SC)
|
Shri Haripada Barman
|
260
|
51 English Bazar
|
Shri Amlan Bhaduri
|
261
|
86 Santipur
|
Shri Swapan Das
|
262
|
111 Panihati
|
Smt. Ratna Debnath
|
263
|
171 Howrah Madhya
|
Shri Biplab Mandal
|
264
|
185 Uttarpara
|
Shri Dipanjan Chakraborty
|
265
|
188 Singur
|
Dr. Arup Kumar Das
|
266
|
189 Chandannagar
|
Shri Deepanjan Kumar Guha
|
267
|
190 Chunchura
|
Shri Subir Nag
|
268
|
196 Haripal
|
Smt. Madhumita Ghosh
|
269
|
203 Tamluk
|
Dr. Hare Krishna Bera
|
270
|
236 Medinipur
|
Dr. Sankar Guchhait
|
271
|
268 Purbasthali Dakshin
|
Shri Prankrishna Tapadar
|
272
|
270 Katwa
|
Shri Krishna Ghosh
|
273
|
289 Sainthia (SC)
|
Shri Krishna Kant Saha
|
274
|
293 Nalhati
|
Shri Anil Singh
|
275
|
6 Sitai (SC)
|
Shri Ashutosh Barma
|
276
|
8 Natabari
|
Shri Girija Shankar Roy
|
277
|
94 Bagda (SC)
|
Smt. Soma Thakur
|
278
|
141 Magrahat Purba (SC)
|
Shri Uttam Kumar Banik
|
279
|
144 Falta
|
Shri Debangshu Panda
|
280
|
151 Sonarpur Uttar
|
Shri Debashish Dhar
|
281
|
162 Chowrangee
|
Shri Santosh Pathak
|
282
|
173 Howrah Dakshin
|
Shri Shyamal Hati
|
283
|
175 Panchla
|
Shri Ranjan Kumar Paul
|
284
|
211 Chandipur
|
Dr. Piyush Kanti Das
|
285
|
233 Garbeta
|
Shri Pradeep Lodha
|
286
|
265 Memari
|
Shri Manav Guha
|
287
|
283 Barabani
|
Shri Arijit Roy
|
288
|
83 Krishnanagar Uttar
|
Shri Taraknath Chatterjee
|
289
|
92 Kalyani (SC)
|
Shri Anupam Biswas
|
290
|
110 Dum Dum Uttar
|
Shri Saurav Sikdar
|
291
|
118 Madhyamgram
|
Shri Anindya Raju Banerjee
|
292
|
176 Uluberia Purba
|
Shri Rudraprasad Banerjee
West Bengal Assembly Elections 2026: Check complete list of TMC candidates
|AC No
|AC Name
|District
|
Name of Candidate
|1
|Mekliganj (SC)
|Coochbehar
|
Paresh Chandra Adhikary
|2
|Mathabhanga (SC)
|Coochbehar
|Sablu Barman
|3
|Coochbehar Uttar (SC)
|Coochbehar
|
Partha Pratim Roy
|4
|Coochbehar Dakshin
|Coochbehar
|
Avijit De Bhowmick (Hippy)
|5
|Sitalkuchi (SC)
|Coochbehar
|Harihar Das
|6
|Sitai (SC)
|Coochbehar
|
Sangita Roy Basunia
|7
|Dinhata
|Coochbehar
|Udayan Guha
|8
|Natabari
|Coochbehar
|Sailen Barma
|9
|Tufanganj
|Coochbehar
|
Shib Sankar Paul
|10
|Kumargram (ST)
|Alipurduar
|Rajeev Tirkey
|11
|Kalchini (ST)
|Alipurduar
|Birendra Bara
|12
|Alipurduar
|Alipurduar
|Suman Kanjilal
|13
|Falakata (SC)
|Alipurduar
|
Subhash Chandra Roy
|14
|Madarihat (ST)
|Alipurduar
|
Jayprakash Toppo
|15
|Dhupguri (SC)
|Jalpaiguri
|
Dr. Nirmal Chandra Roy
|16
|Maynaguri (SC)
|Jalpaiguri
|
Ram Mohan Roy
|17
|Jalpaiguri (SC)
|Jalpaiguri
|Krishna Das
|18
|Rajganj (SC)
|Jalpaiguri
|
Swapna Barman
|19
|Dabgram-Phulbari
|Jalpaiguri
|
Ranjan Shil Sharma
|20
|Mal (ST)
|Jalpaiguri
|
Bulu Chik Baraik
|21
|Nagrakata (ST)
|Jalpaiguri
|Sanjay Kujur
|22
|Kalimpong
|Kalimpong
|
(To be announced)
|23
|Darjeeling
|Darjeeling
|
(To be announced)
|24
|Kurseong
|Darjeeling
|
(To be announced)
|25
|Matigara-Naxalbari (SC)
|Darjeeling
|Sankar Malakar
|26
|Siliguri
|Darjeeling
|Goutam Deb
|27
|Phansidewa (ST)
|Darjeeling
|
Reena Toppo Ekka
|28
|Chopra
|Uttar Dinajpur
|
Hamidul Rahaman
|29
|Islampur
|Uttar Dinajpur
|
Kanaia Lal Aggarwal
|30
|Goalpokhar
|Uttar Dinajpur
|
Md. Ghulam Rabbani
|31
|Chakulia
|Uttar Dinajpur
|
Minhajul Arfin Azad
|32
|Karandighi
|Uttar Dinajpur
|Gautam Paul
|33
|Hemtabad (SC)
|Uttar Dinajpur
|Satyajit Barman
|34
|Kaliaganj (SC)
|Uttar Dinajpur
|Nitai Baishya
|35
|Raiganj
|Uttar Dinajpur
|Krishna Kalyani
|36
|Itahar
|Uttar Dinajpur
|
Mosaraf Hussain
|37
|Kushmandi (SC)
|Dakshin Dinajpur
|Rekha Roy
|38
|Kumarganj
|Dakshin Dinajpur
|
Toraf Hossain Mondal
|39
|Balurghat
|Dakshin Dinajpur
|Arpita Ghosh
|40
|Tapan (ST)
|Dakshin Dinajpur
|Chintamoni Biha
|41
|Gangarampur (SC)
|Dakshin Dinajpur
|Goutam Das
|42
|Harirampur
|Dakshin Dinajpur
|Biplab Mitra
|43
|Habibpur (ST)
|Malda
|Amal Kisku
|44
|Gazole (SC)
|Malda
|Prasenjit Das
|45
|Chanchal
|Malda
|
Prasun Banerjee
|46
|Harishchandrapur
|Malda
|
Md. Matebur Rahman
|47
|Malatipur
|Malda
|
Abdur Rahim Boxi
|48
|Ratua
|Malda
|
Samar Mukherjee
|49
|Manikchak
|Malda
|Kabita Mandal
|50
|Maldaha (SC)
|Malda
|
Lipika Barman Ghosh
|51
|English Bazar
|Malda
|Asis Kundu
|52
|Mothabari
|Malda
|Md. Najrul Islam
|53
|Sujapur
|Malda
|Sabina Yeasmin
|54
|Baisnabnagar
|Malda
|
Chandana Sarkar
|55
|Farakka
|Murshidabad
|Amirul Islam
|56
|Samserganj
|Murshidabad
|Nur Alam
|57
|Suti
|Murshidabad
|Emani Biswas
|58
|Jangipur
|Murshidabad
|Jakir Hossain
|59
|Raghunathganj
|Murshidabad
|
Janab Akhruzzaman
|60
|Sagardighi
|Murshidabad
|Bayron Biswas
|61
|Lalgola
|Murshidabad
|Dr. Abdul Aziz
|62
|Bhagawangola
|Murshidabad
|
Reyat Hussain Sarkar
|63
|Raninagar
|Murshidabad
|Soumik Hussain
|64
|Murshidabad
|Murshidabad
|
Shaoni Singha Roy
|65
|Nabagram (SC)
|Murshidabad
|
Pranab Chandra Das
|66
|Khargram (SC)
|Murshidabad
|Ashish Marjit
|67
|Burwan (SC)
|Murshidabad
|Pratima Rajak
|68
|Kandi
|Murshidabad
|
Apurba Sarkar (David)
|69
|Bharatpur
|Murshidabad
|
Mustafizur Rahaman (Sumon)
|70
|Rejinagar
|Murshidabad
|Ataur Rahman
|71
|Beldanga
|Murshidabad
|
Rabiul Alam Chowdhury
|72
|Baharampur
|Murshidabad
|
Naru Gopal Mukherjee
|73
|Hariharpara
|Murshidabad
|Niamot Seikh
|74
|Naoda
|Murshidabad
|
Shahina Mumtaz
|75
|Domkal
|Murshidabad
|
Humayun Kabir (Ex IPS)
|76
|Jalangi
|Murshidabad
|Babar Ali
|77
|Karimpur
|Nadia
|
Soham Chakraborty
|78
|Tehatta
|Nadia
|Dilip Poddar
|79
|Palashipara
|Nadia
|
Rukbanur Rahman
|80
|Kaliganj
|Nadia
|Alifa Ahmed
|81
|Nakashipara
|Nadia
|Kallol Kha
|82
|Chapra
|Nadia
|Jeber Sekh
|83
|Krishnanagar Uttar
|Nadia
|
Avinabha Bhattacharya
|84
|Nabadwip
|Nadia
|
Pundarikakshya Saha
|85
|Krishnanagar Dakshin
|Nadia
|Ujjwal Biswas
|86
|Santipur
|Nadia
|
Braja Kishore Goswami
|87
|Ranaghat Uttar Paschim
|Nadia
|Tapas Ghosh
|88
|Krishnaganj (SC)
|Nadia
|
Samir Kumar Poddar
|89
|Ranaghat Uttar Purba (SC)
|Nadia
|Barnali Dey Roy
|90
|Ranaghat Dakshin (SC)
|Nadia
|
Dr. Sougata Kumar Burman
|91
|Chakdaha
|Nadia
|
Subhankar Singha (Jishu)
|92
|Kalyani (SC)
|Nadia
|
Dr. Atindra Nath Mondal
|93
|Haringhata (SC)
|Nadia
|Dr. Rajib Biswas
|94
|Bagdah (SC)
|North 24 Pgs
|
Madhuparna Thakur
|95
|Bangaon Uttar (SC)
|North 24 Pgs
|Biswajit Das
|96
|Bangaon Dakshin (SC)
|North 24 Pgs
|
Rituparna Addhya
|97
|Gaighata (SC)
|North 24 Pgs
|
Narottam Biswas
|98
|Swarupnagar (SC)
|North 24 Pgs
|Bina Mondal
|99
|Baduria
|North 24 Pgs
|
Burhanul Mokaddin (Liton)
|100
|Habra
|North 24 Pgs
|
Jyotipriya Mallick (Balu)
|101
|Ashoknagar
|North 24 Pgs
|
Narayan Goswami
|102
|Amdanga
|North 24 Pgs
|
Peerzada Kasem Siddiqui
|103
|Bijpur
|North 24 Pgs
|
Subodh Adhikary
|104
|Naihati
|North 24 Pgs
|Sanat Dey
|105
|Bhatpara
|North 24 Pgs
|Amit Gupta
|106
|Jagatdal
|North 24 Pgs
|
Somenath Shyam Ichini
|107
|Noapara
|North 24 Pgs
|
Trinankur Bhattacharya
|108
|Barrackpore
|North 24 Pgs
|
Raju Chakrabarty (Raj)
|109
|Khardaha
|North 24 Pgs
|
Devdeep Purohit
|110
|Dum Dum Uttar
|North 24 Pgs
|
Chandrima Bhattacharya
|111
|Panihati
|North 24 Pgs
|
Tirthankar Ghosh (Puchi)
|112
|Kamarhati
|North 24 Pgs
|Madan Mitra
|113
|Baranagar
|North 24 Pgs
|
Sayantika Banerjee
|114
|Dum Dum
|North 24 Pgs
|Bratya Basu
|115
|Rajarhat Newtown
|North 24 Pgs
|
Tapash Chatterjee
|116
|Bidhannagar
|North 24 Pgs
|Sujit Bose
|117
|Rajarhat Gopalpur
|North 24 Pgs
|Aditi Munshi
|118
|Madhyamgram
|North 24 Pgs
|Rathin Ghosh
|119
|Barasat
|North 24 Pgs
|
Sabyasachi Dutta
|120
|Deganga
|North 24 Pgs
|
Anisur Rahaman (Bidesh)
|121
|Haroa
|North 24 Pgs
|
Md. Mufti Abdul Matin
|122
|Minakhan (SC)
|North 24 Pgs
|
Usha Rani Mondal
|123
|Sandeshkhali (ST)
|North 24 Pgs
|Jharna Sardar
|124
|Basirhat Dakshin
|North 24 Pgs
|
Surajit Mitra (Badal)
|125
|Basirhat Uttar
|North 24 Pgs
|
Md Tauseef Rehman
|126
|Hingalganj (SC)
|North 24 Pgs
|Ananda Sarkar
|127
|Gosaba (SC)
|South 24 Pgs
|Subrata Mondal
|128
|Basanti (SC)
|South 24 Pgs
|
Nilima Bishal Mistry
|129
|Kultali (SC)
|South 24 Pgs
|
Ganesh Chandra Mondal
|130
|Patharpratima
|South 24 Pgs
|
Samir Kumar Jana
|131
|Kakdwip
|South 24 Pgs
|
Manturam Pakhira
|132
|Sagar
|South 24 Pgs
|
Bankim Chandra Hazra
|133
|Kulpi
|South 24 Pgs
|Barnali Dhara
|134
|Raidighi
|South 24 Pgs
|Tapas Mondal
|135
|Mandirbazar (SC)
|South 24 Pgs
|Joydeb Halder
|136
|Jaynagar (SC)
|South 24 Pgs
|Biswanath Das
|137
|Baruipur Purba (SC)
|South 24 Pgs
|Bivas Sardar
|138
|Canning Paschim (SC)
|South 24 Pgs
|
Paresh Ram Das
|139
|Canning Purba
|South 24 Pgs
|
Md. Baharul Islam
|140
|Baruipur Paschim
|South 24 Pgs
|Biman Banerjee
|141
|Magrahat Purba (SC)
|South 24 Pgs
|
Sharmistha Purkait
|142
|Magrahat Paschim
|South 24 Pgs
|Shamim Ahmed
|143
|Diamond Harbour
|South 24 Pgs
|Pannalal Halder
|144
|Falta
|South 24 Pgs
|Jahangir Khan
|145
|Satgachia
|South 24 Pgs
|
Somashree Betal
|146
|Bishnupur (SC)
|South 24 Pgs
|Dilip Mondal
|147
|Sonarpur Dakshin
|South 24 Pgs
|
Arundhuti Maitra (Lovely)
|148
|Bhangar
|South 24 Pgs
|Saokat Molla
|149
|Kasba
|South 24 Pgs
|
Javed Ahmed Khan
|150
|Jadavpur
|South 24 Pgs
|
Debabrata Majumdar
|151
|Sonarpur Uttar
|South 24 Pgs
|Firdousi Begum
|152
|Tollyganj
|South 24 Pgs
|Aroop Biswas
|153
|Behala Purba
|South 24 Pgs
|
Subhasish Chakraborty
|154
|Behala Paschim
|South 24 Pgs
|
Ratna Chatterjee
|155
|Maheshtala
|South 24 Pgs
|Subhasis Das
|156
|Budge Budge
|South 24 Pgs
|
Ashok Kumar Deb
|157
|Metiabruz
|South 24 Pgs
|
Abdul Khaleque Molla
|158
|Kolkata Port
|Kolkata
|Firhad Hakim
|159
|Bhabanipur
|Kolkata
|
Mamata Banerjee
|160
|Rashbehari
|Kolkata
|
Debasish Kumar
|161
|Ballygunge
|Kolkata
|
Sovandeb Chattopadhyay
|162
|Chowrangee
|Kolkata
|
Nayna Bandopadhyay
|163
|Entally
|Kolkata
|Sandipan Saha
|164
|Beleghata
|Kolkata
|Kunal Ghosh
|165
|Jorasanko
|Kolkata
|
Vijay Upadhayay
|166
|Shyampukur
|Kolkata
|
Dr. Shashi Panja
|167
|Maniktala
|Kolkata
|Shrreya Pandey
|168
|Kashipur Belgachhia
|Kolkata
|Atin Ghosh
|169
|Bally
|Howrah
|Kailash Mishra
|170
|Howrah Uttar
|Howrah
|
Goutam Chowdhury
|171
|Howrah Madhya
|Howrah
|Arup Roy
|172
|Shibpur
|Howrah
|
Dr. Rana Chatterjee
|173
|Howrah Dakshin
|Howrah
|
Nandita Choudhary
|174
|Sankrail (SC)
|Howrah
|Priya Paul
|175
|Panchla
|Howrah
|Gulshan Mullick
|176
|Uluberia Purba
|Howrah
|
Ritabrata Banerjee
|177
|Uluberia Uttar (SC)
|Howrah
|
Bimal Kumar Das
|178
|Uluberia Dakshin
|Howrah
|Pulak Roy
|179
|Shyampur
|Howrah
|Nadebasi Jana
|180
|Bagnan
|Howrah
|Arunava Sen
|181
|Amta
|Howrah
|Sukanta Paul
|182
|Udaynarayanpur
|Howrah
|
Samir Kumar Panja
|183
|Jagatballavpur
|Howrah
|Subir Chatterjee
|184
|Domjur
|Howrah
|Tapas Maity
|185
|Uttarpara
|Hooghly
|
Sirsanya Bandopadhyay
|186
|Sreerampur
|Hooghly
|Tanmoy Ghosh
|187
|Champdani
|Hooghly
|Arindam Guin
|188
|Singur
|Hooghly
|
Becharam Manna
|189
|Chandannagar
|Hooghly
|Indranil Sen
|190
|Chunchura
|Hooghly
|
Debangshu Bhattacharya
|191
|Balagarh (SC)
|Hooghly
|Ranjan Dhara
|192
|Pandua
|Hooghly
|
Samir Chakraborty (Bua)
|193
|Saptagram
|Hooghly
|Bidesh Bose
|194
|Chanditala
|Hooghly
|
Swati Khandoker
|195
|Jangipara
|Hooghly
|
Snehasis Chakraborty
|196
|Haripal
|Hooghly
|
Dr. Karabi Manna
|197
|Dhanekhali (SC)
|Hooghly
|Asima Patra
|198
|Tarakeswar
|Hooghly
|
Ramendu Singha Roy
|199
|Pursurah
|Hooghly
|Partha Hazari
|200
|Arambag (SC)
|Hooghly
|Mita Bag
|201
|Goghat (SC)
|Hooghly
|Dr. Nirmal Maji
|202
|Khanakul
|Hooghly
|Palash Roy
|203
|Tamluk
|Purba Medinipur
|
Dipendra Narayan Roy
|204
|Panskura Purba
|Purba Medinipur
|
Asim Kumar Maji
|205
|Panskura Paschim
|Purba Medinipur
|Siraj Khan
|206
|Moyna
|Purba Medinipur
|
Chandan Mondal
|207
|Nandakumar
|Purba Medinipur
|Sukumar Dey
|208
|Mahisadal
|Purba Medinipur
|
Tilak Kumar Chakraborty
|209
|Haldia (SC)
|Purba Medinipur
|Tapasi Mandal
|210
|Nandigram
|Purba Medinipur
|Pabitra Kar
|211
|Chandipur
|Purba Medinipur
|Uttam Barik
|212
|Patashpur
|Purba Medinipur
|
Pijus Kanti Panda
|213
|Kanthi Uttar
|Purba Medinipur
|
Debasis Bhunia (Lalu)
|214
|Bhagabanpur
|Purba Medinipur
|
Manab Kumar Porua
|215
|Khejuri (SC)
|Purba Medinipur
|
Rabin Chandra Mandal
|216
|Kanthi Dakshin
|Purba Medinipur
|Tarun Kr Jana
|217
|Ramnagar
|Purba Medinipur
|Akhil Giri
|218
|Egra
|Purba Medinipur
|Tarun Maity
|219
|Dantan
|Paschim Medinipur
|Manik Maity
|220
|Nayagram (ST)
|Jhargram
|Dulal Murmu
|221
|Gopiballavpur
|Jhargram
|Ajit Mahata
|222
|Jhargram
|Jhargram
|Mangal Soren
|223
|Keshiary (ST)
|Paschim Medinipur
|Ramjiban Mandi
|224
|Kharagpur Sadar
|Paschim Medinipur
|Pradip Sarkar
|225
|Narayangarh
|Paschim Medinipur
|
Pratibha Rani Maity
|226
|Sabang
|Paschim Medinipur
|
Manas Ranjan Bhunia
|227
|Pingla
|Paschim Medinipur
|Ajit Maity
|228
|Kharagpur
|Paschim Medinipur
|Dinen Roy
|229
|Debra
|Paschim Medinipur
|Rajib Banerjee
|230
|Daspur
|Paschim Medinipur
|Asis Hudait
|231
|Ghatal (SC)
|Paschim Medinipur
|
Shyamali Sardar
|232
|Chandrakona (SC)
|Paschim Medinipur
|
Surjya Kanta Doloi
|233
|Garbeta
|Paschim Medinipur
|
Uttara Singha (Hazra)
|234
|Salboni
|Paschim Medinipur
|Srikanta Mahata
|235
|Keshpur (SC)
|Paschim Medinipur
|Seuli Saha
|236
|Medinipur
|Paschim Medinipur
|Sujoy Hazra
|237
|Binpur (ST)
|Jhargram
|Birbaha Hansda
|238
|Bandwan (ST)
|Purulia
|
Rajib Lochan Saren
|239
|Balarampur
|Purulia
|
Shantiram Mahato
|240
|Baghmundi
|Purulia
|
Sushanta Mahato
|241
|Joypur
|Purulia
|Arjun Mahato
|242
|Purulia
|Purulia
|Sujoy Banerjee
|243
|Manbazar (ST)
|Purulia
|
Sandhya Rani Tudu
|244
|Kashipur
|Purulia
|
Soumen Beltharia
|245
|Para (SC)
|Purulia
|Manik Bauri
|246
|Raghunathpur (SC)
|Purulia
|Hazari Bauri
|247
|Saltora (SC)
|Bankura
|Uttam Bauri
|248
|Chhatna
|Bankura
|
Swapan Kumar Mandal
|249
|Ranibandh (ST)
|Bankura
|
Dr. Tanushree Hansda
|250
|Raipur (ST)
|Bankura
|
Thakur Moni Soren
|251
|Taldangra
|Bankura
|
Falguni Singhababu
|252
|Bankura
|Bankura
|
Dr. Anup Mondal
|253
|Barjora
|Bankura
|
Goutam Mishra (Shyam)
|254
|Onda
|Bankura
|
Subrata Dutta (Gope)
|255
|Bishnupur
|Bankura
|Tanmoy Ghosh
|256
|Katulpur (SC)
|Bankura
|
Harakali Pratihar
|257
|Indas (SC)
|Bankura
|
Shyamali Roy Bagdi
|258
|Sonamukhi (SC)
|Bankura
|Dr Kallol Saha
|259
|Khandaghosh (SC)
|Purba Bardhaman
|
Nabin Chandra Bag
|260
|Bardhaman Dakshin
|Purba Bardhaman
|Khokon Das
|261
|Raina (SC)
|Purba Bardhaman
|Mandira Dalui
|262
|Jamalpur (SC)
|Purba Bardhaman
|
Bhootnath Mallick
|263
|Monteswar
|Purba Bardhaman
|
Siddiqullah Chowdhury
|264
|Kalna (SC)
|Purba Bardhaman
|
Deboprasad Bag
|265
|Memari
|Purba Bardhaman
|
Rasbihari Halder
|266
|Bardhaman Uttar (SC)
|Purba Bardhaman
|
Nisith Kumar Malik
|267
|Bhatar
|Purba Bardhaman
|Shantanu Koner
|268
|Purbasthali Dakshin
|Purba Bardhaman
|
Swapan Debnath
|269
|Purbasthali Uttar
|Purba Bardhaman
|
Vasundhara Goswami
|270
|Katwa
|Purba Bardhaman
|
Rabindranath Chatterjee
|271
|Ketugram
|Purba Bardhaman
|
Sekh Sahonawez
|272
|Mangalkot
|Purba Bardhaman
|
Apurba Chowdhury (Achal)
|273
|Ausgram (SC)
|Purba Bardhaman
|
Shyamaprasanna Lohar
|274
|Galsi (SC)
|Purba Bardhaman
|
Alok Kumar Majhi
|275
|Pandabeswar
|Paschim Bardhaman
|
Narendranath Chakraborty
|276
|Durgapur Purba
|Paschim Bardhaman
|
Pradip Mazumdar
|277
|Durgapur Paschim
|Paschim Bardhaman
|Kavi Dutta
|278
|Raniganj
|Paschim Bardhaman
|
Kalobaran Mondal
|279
|Jamuria
|Paschim Bardhaman
|Hareram Singh
|280
|Asansol Dakshin
|Paschim Bardhaman
|Tapas Banerjee
|281
|Asansol Uttar
|Paschim Bardhaman
|Moloy Ghatak
|282
|Kulti
|Paschim Bardhaman
|Abhijit Ghatak
|283
|Barabani
|Paschim Bardhaman
|
Bidhan Upadhyay
|284
|Dubrajpur (SC)
|Birbhum
|
Chandra Naresh Bauri
|285
|Suri
|Birbhum
|Ujjal Chatterjee
|286
|Bolpur
|Birbhum
|
Chandranath Sinha
|287
|Nanoor (SC)
|Birbhum
|
Bidhan Chandra Majhi
|288
|Labpur
|Birbhum
|
Abhijit Sinha (Rana)
|289
|Sainthia (SC)
|Birbhum
|Nilabati Saha
|290
|Mayureswar
|Birbhum
|Abhijit Roy
|291
|Rampurhat
|Birbhum
|Asish Banerjee
|292
|Hansan
|Birbhum
|
Fayezul Haque (Kajal Sk)
|293
|Nalhati
|Birbhum
|
Rajendra Prasad Singh
|294
|Murarai
|Birbhum
|
Mosarraf Hossain
The Election Commission had on 15 March 2026 released the full schedule of the election of the West Bengal Legislative Assembly. The West Bengal Assembly Election 2026 will be held in two phases with first phase on 23rd April and second phase on 29th April 2026.