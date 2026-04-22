West Bengal Assembly Elections 2026: Check the complete list of BJP and TMC candidates

Edited By: Manmath Nayak @manmathnayak2
Published: ,Updated:

As per the Election Commission, over 3.60 crore electors are eligible to vote in this phase and the electors include around 1.84 crore male voters, 1.75 crore female voters and 465 third-gender voters.

Kolkata:

The first phase of voting in 152 constituencies in West Bengal Will be held amid tight security. The campaign for the first phase of the West Bengal Assembly elections concluded on Tuesday, as 152 constituencies across north Bengal and several districts in the southern part of the state are scheduled to go to the polls on April 23. As per the Election Commission, over 3.60 crore electors are eligible to vote in this phase and the electors include around 1.84 crore male voters, 1.75 crore female voters and 465 third-gender voters.

For the first phase of polling, the EC has decided to deploy 2,407 companies of central forces. The EC official said that South 24 Parganas district will see the highest deployment in the second phase, with a total of 409 companies to be stationed across the Sundarbans, Baruipur and Diamond Harbour police districts.

Kolkata Police jurisdiction will have 273 companies, while Purba Bardhaman will have 260 companies and Hooghly (Rural) 234 companies, he elaborated. Poll panel sources stated that around 500 companies of central forces will remain stationed in the state even after the completion of polling as part of post-election security arrangements.

The BJP on March 16 announced its list of 144 candidates, announced its list of 111 candidates on March 19, announced the list of 19 candidates on March 25 and announced its list of 13 candidates on March 31. As the fifth list was released on 4 April 2026, the BJP announced that it will contest West Bengal Assembly Elections 2026 with 292 candidates.

West Bengal Assembly Elections 2026: Check complete list of BJP candidates

S.No

Assembly Constituency No. and Name

Name of Candidate

1

3 Coochbehar Uttar (SC)

Sukumar Roy

2

5 Sitalkuchi (SC)

Savitri Barman

3

7 Dinhata

Ajay Roy

4

9 Tufanganj

Malati Rava Roy

5

10 Kumargram (ST)

Manoj Kumar Oraon

6

11 Kalchini (ST)

Bishal Lama

7

12 Alipurduars

Paritosh Das

8

13 Falakata (SC)

Deepak Barman

9

19 Dabgram-Phulbari

Sikha Chatterjee

10

21 Nagrakata (ST)

Shri Puna Bhengra

11

25 Matigara-Naxalbari (SC)

Shri Anandamay Barman

12

26 Siliguri

Dr. Shankar Ghosh

13

27 Phansidewa (ST)

Shri Durga Murmu

14

30 Goalpokhar

Shri Sarjit Biswas

15

31 Chakulia

Shri Manoj Jain

16

32 Karandighi

Adv. Biraj Biswas

17

34 Kaliaganj (SC)

Shri Utpal Maharaj

18

35 Raiganj

Shri Kaushik Chowdhury

19

37 Kushmandi (SC)

Shri Tapas Chandra Roy

20

38 Kumarganj

Shri Suvendu Sarkar

21

39 Balurghat

Shri Bidyut Roy

22

40 Tapan (ST)

Shri Budhrai Tudu

23

41 Gangarampur (SC)

Shri Satyendra Nath Rai

24

42 Harirampur

Shri Debabrata Majumder

25

43 Habibpur (ST)

Shri Joyel Murmu

26

44 Gazole (SC)

Shri Chinmoy Deb Barman

27

45 Chanchal

Shri Ratan Das

28

47 Malatipur

Shri Ashish Das

29

48 Ratua

Shri Abhishek Singhania

30

49 Manikchak

Shri Gaur Chandra Mandal

31

50 Maldaha (SC)

Shri Gopal Chandra Saha

32

52 Mothabari

Shri Nibaran Ghosh

33

53 Sujapur

Shri Abhiraj Chaudhary

34

57 Suti

Shri Mahabir Ghosh

35

59 Raghunathganj

Shri Surjit Poddar

36

61 Lalgola

Shri Amar Kumar Das

37

62 Bhagawangola

Shri Bhaskar Sarkar

38

64 Murshidabad

Shri Gouri Sankar Ghosh

39

70 Rejinagar

Shri Bapan Ghosh

40

71 Beldanga

Shri Bharat Kumar Jhawar

41

72 Baharampur

Shri Subrata Maitra

42

73 Hariharpara

Shri Tanmoy Biswas

43

74 Nowda

Shri Rana Mandal

44

75 Domkal

Shri Nanda Dulal Pal

45

76 Jalangi

Shri Naba Kumar Sarkar

46

77 Karimpur

Shri Samarendranath Ghosh

47

79 Palashipara

Smt. Anima Dutta

48

80 Kaliganj

Shri Bapan Ghosh

49

87 Ranaghat Uttar Paschim

Shri Parthasarathi Chatterjee

50

89 Ranaghat Uttar Purba (SC)

Shri Ashim Biswas

51

91 Chakdaha

Shri Bankim Chandra Ghosh

52

93 Haringhata (SC)

Shri Asim Kumar Sarkar

53

99 Baduria

Shri Sukriti Sarkar

54

102 Amdanga

Shri Arindam Dey

55

104 Naihati

Shri Sumitro Chaterjee

56

105 Bhatpara

Shri Pawan Kumar Singh

57

113 Baranagar

Shri Sajal Ghosh

58

120 Deganga

Shri Tarun Kanti Ghosh

59

125 Basirhat Uttar

Shri Kaushik Sidharth

60

128 Basanti (SC)

Shri Bikash Sardar

61

129 Kultali (SC)

Sushri Madhabi Mahalder

62

130 Patharप्रतिमा

Shri Asit Kumar Haldar

63

131 Kakdwip

Shri Deepankar Jana

64

134 Raidighi

Shri Palash Rana

65

139 Canning Purba

Shri Ashim Sapui

66

143 Diamond Harbour

Shri Dipak Kumar Halder

67

146 Bishnupur (SC)

Shri Abhijit Sardar

68

156 Budge Budge

Dr. Tarun Kumar Adak

69

157 Metiaburuz

Shri Veer Bahadur Singh

70

159 Bhabanipur

Shri Suvendu Adhikari

71

160 Rashbehari

Shri Swapan Das Gupta

72

170 Howrah Uttar

Shri Umesh Rai

73

172 Shibpur

Shri Rudranil Ghosh

74

178 Uluberia Dakshin

Swami Mangalanand Puri Maharaj

75

181 Amta

Shri Amit Samanta

76

184 Domjur

Shri Gobinda Hazra

77

193 Saptagram

Shri Swaraj Ghosh

78

198 Tarakeswar

Shri Santu Pan

79

199 Pursurah

Shri Biman Ghosh

80

200 Arambag (SC)

Shri Hemanta Bag

81

201 Goghat (SC)

Shri Prashanta Dighar

82

202 Khanakul

Shri Susanta Ghosh

83

204 Panskura Purba

Shri Subrata Maity

84

205 Panskura Paschim

Shri Sintu Senapati

85

206 Moyna

Shri Ashok Dinda

86

208 Mahisadal

Shri Subhash Panja

87

209 Haldia (SC)

Shri Pradip Kumar Bijoli

88

210 Nandigram

Shri Suvendu Adhikari

89

212 Patashpur

Shri Tapan Maity

90

213 Kanthi Uttar

Smt. Sumita Sinha

91

216 Kanthi Dakshin

Shri Arup Kumar Das

92

217 Ramnagar

Shri Chandra Sekhar Mondal

93

219 Dantan

Shri Ajit Kumar Jana

94

220 Nayagram (ST)

Shri Amiya Kisku

95

221 Gopiballavpur

Shri Rajesh Mahto

96

222 Jhargram

Shri Lakshmikant Sahu

97

223 Keshiary (ST)

Shri Bhadra Hembrem

98

224 Kharagpur Sadar

Shri Dilip Ghosh

99

225 Narayangarh

Shri Rama Prasad Giri

100

226 Sabang

Shri Amal Panda

101

228 Kharagpur

Shri Tapan Bhuya

102

229 Debra

Shri Shubhashish Om

103

230 Daspur

Shri Tapan Dutta

104

231 Ghatal (SC)

Shri Sital Kapat

105

232 Chandrakona (SC)

Shri Sukanta Dolui

106

234 Salboni

Shri Biman Mahto

107

235 Keshpur (SC)

Shri Suvendu Samanta

108

237 Binpur (ST)

Dr. Pranat Tudu

109

238 Bandwan (ST)

Shri Labsen Baske

110

239 Balarampur

Shri Jaladhar Mahto

111

243 Manbazar (ST)

Smt. Moyna Murmu

112

244 Kashipur

Shri Kamalkanta Hansda

113

245 Para (SC)

Shri Nadiar Chand Bauri

114

246 Raghunathpur (SC)

Smt. Mamoni Bauri

115

247 Saltora (SC)

Smt. Chandana Bauri

116

248 Chhatna

Shri Satyanarayan Mukhopadhyay

117

249 Ranibandh (ST)

Shri Kshudiram Tudu

118

250 Raipur (ST)

Shri Kshetra Mohan Hansda

119

251 Taldangra

Shri Souvik Patra

120

253 Barjora

Shri Billeshwar Singha

121

254 Onda

Shri Amarnath Shakha

122

256 Katulpur (SC)

Shri Laxmikanta Majumdar

123

257 Indus (SC)

Shri Nirmal Kumar Dhara

124

258 Sonamukhi (SC)

Shri Dibakar Gharami

125

261 Raina (SC)

Shri Subhash Patra

126

262 Jamalpur (SC)

Shri Arun Halder

127

263 Monteswar

Shri Saikat Panja

128

266 Bardhaman Uttar (SC)

Shri Sanjay Das

129

267 Bhatar

Shri Soumen Karfa

130

271 Ketugram

Shri Anadi Ghosh (Mathura)

131

273 Ausgram (SC)

Smt. Kalita Maji

132

275 Pandabeswar

Shri Jitendra Kumar Tewari

133

276 Durgapur Purba

Shri Chandra Shekhar Banerjee

134

277 Durgapur Paschim

Shri Lakshman Chandra Ghorui

135

279 Jamuria

Dr. Bijan Mukherjee

136

280 Asansol Dakshin

Smt. Agnimitra Paul

137

281 Asansol Uttar

Shri Krishnendu Mukherjee

138

282 Kulti

Shri Ajay Kumar Poddar

139

284 Dubrajpur (SC)

Shri Anup Kumar Saha

140

285 Suri

Shri Jagannath Chattopadhyay

141

286 Bolpur

Shri Dilip Kumar Ghosh

142

287 Nanoor (SC)

Shri Khokan Das

143

290 Mayureswar

Shri Dudh Kumar Mondal

144

292 Hansan

Shri Nikhil Banerjee

145

1 Mekliganj (SC)

Shri Dadhiram Roy

146

2 Mathabhanga (SC)

Shri Nisith Pramanik

147

14 Madarihat (ST)

Shri Lakshman Limbu

148

15 Dhupguri (SC)

Shri Naresh Chandra Roy

149

16 Maynaguri (SC)

Shri Kaushik Roy

150

17 Jalpaiguri (SC)

Shri Ananta Deb Adhikary

151

20 Mal (ST)

Shri Sukra Munda

152

22 Kalimpong

Shri Bharat Chetri

153

23 Darjeeling

Shri Noman Rai

154

24 Kurseong

Shri Sonam Lama

155

28 Chopra

Shri Shankar Adhikari

156

36 Itahar

Smt. Sabita Barman

157

46 Harishchandrapur

Shri Ratan Das

158

54 Baishnabnagar

Shri Raju Karmakar

159

55 Farakka

Shri Sunil Chowdhury

160

56 Samserganj

Shri Shashthi Charan Ghosh

161

58 Jangipur

Adv. Chitto Mukherjee

162

60 Sagardighi

Shri Tapas Chakraborty

163

63 Raninagar

Shri Rana Pratap Singh Roy

164

65 Nabagram (SC)

Shri दिलीप साहा (Dilip Saha)

165

66 Khargram (SC)

Smt. Mitali Mal

166

67 Burwan (SC)

Shri Sukhen Kumar Bagdi

167

68 Kandi

Smt. Gargi Das Ghosh

168

69 Bharatpur

Smt. Anamika Ghosh

169

78 Tehatta

Shri Subrata Kabiraj

170

81 Nakashipara

Shri Shantanu Dey

171

82 Chapra

Shri Saikat Sarkar

172

84 Nabadwip

Shri Sruti Sekhar Goswami

173

85 Krishnanagar Dakshin

Shri Sadhan Ghosh

174

88 Krishnaganj (SC)

Shri Sukanta Biswas

175

90 Ranaghat Dakshin (SC)

Dr. Ashim Kumar Biswas

176

95 Bongaon Uttar (SC)

Shri Ashok Kirtania

177

96 Bongaon Dakshin (SC)

Shri Swapan Majumder

178

97 Gaighata (SC)

Shri Subrata Thakur

179

98 Swarupnagar (SC)

Shri Tarak Saha

180

100 Habra

Shri Debdas Mandal

181

101 Ashoknagar

Dr. Somoy Hira

182

103 Bijpur

Shri Sudipta Das

183

106 Jagatdal

Dr. Rajesh Kumar, IPS

184

107 Noapara

Shri Arjun Singh

185

108 Barrackpur

Shri Koustav Bagchi

186

109 Khardaha

Dr. Kalyan Chakraborty

187

112 Kamarhati

Shri Arup Choudhury

188

114 Dum Dum

Adv. Arijit Bakshi

189

115 Rajarhat New Town

Shri Piyush Kanodia

190

116 Bidhannagar

Dr. Sharadwat Mukhopadhyay

191

117 Rajarhat Gopalpur

Shri Tarun Jyoti Tiwari

192

119 Barasat

Shri Sankar Chatterjee

193

121 Haroa

Shri Bhaskar Mondal

194

122 Minakhan (SC)

Shri Rudrendra Patra

195

123 Sandeshkhali (ST)

Shri Sanat Sardar

196

124 Basirhat Dakshin

Dr. Suraj (Shourya) Banerjee

197

126 Hingalganj (SC)

Smt. Rekha Patra

198

127 Gosaba (SC)

Shri Vikarno Naskar

199

132 Sagar

Shri Sumanta Mandal

200

133 Kulpi

Shri Abni Naskar

201

135 Mandirbazar (SC)

Smt. Mallika Paik

202

136 Jaynagar (SC)

Shri Alok Halder

203

137 Baruipur Purba (SC)

Smt. Tumpa Sardar

204

138 Canning Paschim (SC)

Shri Prasanta Bayen

205

140 Baruipur Paschim

Shri Biswajit Paul

206

142 Magrahat Paschim

Shri Gour Sundar Ghosh

207

145 Satgachhia

Shri Agniswar Naskar

208

147 Sonarpur Dakshin

Smt. Roopa Ganguly

209

148 Bhangar

Shri Jayanta Gayen

210

149 Kasba

Shri Sandeep Banerjee

211

150 Jadavpur

Smt. Sarbori Mukherjee

212

152 Tollygang

Smt. Papiya (Dey) Adhikari

213

153 Behala Purba

Shri Shankar Sikdar

214

154 Behala Paschim

Dr. Indranil Khan

215

155 Maheshtala

Shri Tamanath Bhowmik

216

161 Ballyganj

Dr. Shatrupa

217

163 Entally

Smt. Priyanka Tibrewal

218

164 Beleghata

Dr. Partha Choudhary

219

165 Jorasanko

Shri Vijay Ojha

220

166 Shyampukur

Smt. Poornima Chakraborty

221

167 Maniktala

Shri Tapas Roy

222

168 Kashipur-Belgachhia

Shri Ritesh Tiwari

223

169 Bally

Shri Sanjay Singh

224

174 Sankrail (SC)

Smt. Barnali Dhali

225

177 Uluberia Uttar (SC)

Shri Chiran Bera

226

179 Shyampur

Dr. Hiranmoy Chattopadhyay

227

180 Bagnan

Shri Premangshu Rana

228

182 Udaynarayanpur

Shri Prabhakar Pandit

229

183 Jagatballavpur

Shri Anupam Ghosh

230

186 Sreerampur

Shri Bhaskar Bhattacharya

231

187 Champdani

Shri Dilip Singh

232

191 Balagarh (SC)

Smt. Sumana Sarkar

233

192 Pandua

Shri Tushar Kumar Majumdar

234

194 Chanditala

Shri Debasish Mukherjee

235

195 Jangipara

Shri Prasenjit Bag

236

197 Dhanekhali (SC)

Smt. Barnali Das

237

207 Nandakumar

Shri Nirmal Khanra

238

214 Bhagabanpur

Shri Santanu Pramanik

239

215 Khejuri (SC)

Shri Subrata Paik

240

218 Egra

Shri Dibendu Adhikari

241

227 Pingla

Smt. Swagata Manna

242

240 Baghmundi

Shri Rahidas Mahato

243

242 Purulia

Shri Sudip Kumar Mukherjee

244

252 Bankura

Shri Niladri Shekhar Dana

245

255 Bishnupur

Smt. Shukla Chatterjee

246

259 Khandaghosh (SC)

Shri Gautam Dhara

247

260 Bardhaman Dakshin

Smt. Moumita Biswas Misra

248

264 Kalna (SC)

Shri Siddharth Majumdar

249

269 Purbasthali Uttar

Shri Gopal Chattopadhayay

250

272 Mangalkot

Shri Shishir Ghosh

251

274 Galsi (SC)

Shri Raju Patra

252

278 Raniganj

Adv. Partho Ghosh

253

288 Labpur

Shri Debasis Ojha

254

291 Rampurhat

Shri Dhruba Saha

255

294 Murarai

Smt. Rinki Ghosh

256

4 Coochbehar Dakshin

Shri Rathindra Nath Bose

257

18 Rajganj (SC)

Shri Dinesh Sarkar (Haradhan Sarkar)

258

29 Islampur

Shri Chitrajit Roy

259

33 Hemtabad (SC)

Shri Haripada Barman

260

51 English Bazar

Shri Amlan Bhaduri

261

86 Santipur

Shri Swapan Das

262

111 Panihati

Smt. Ratna Debnath

263

171 Howrah Madhya

Shri Biplab Mandal

264

185 Uttarpara

Shri Dipanjan Chakraborty

265

188 Singur

Dr. Arup Kumar Das

266

189 Chandannagar

Shri Deepanjan Kumar Guha

267

190 Chunchura

Shri Subir Nag

268

196 Haripal

Smt. Madhumita Ghosh

269

203 Tamluk

Dr. Hare Krishna Bera

270

236 Medinipur

Dr. Sankar Guchhait

271

268 Purbasthali Dakshin

Shri Prankrishna Tapadar

272

270 Katwa

Shri Krishna Ghosh

273

289 Sainthia (SC)

Shri Krishna Kant Saha

274

293 Nalhati

Shri Anil Singh

275

6 Sitai (SC)

Shri Ashutosh Barma

276

8 Natabari

Shri Girija Shankar Roy

277

94 Bagda (SC)

Smt. Soma Thakur

278

141 Magrahat Purba (SC)

Shri Uttam Kumar Banik

279

144 Falta

Shri Debangshu Panda

280

151 Sonarpur Uttar

Shri Debashish Dhar

281

162 Chowrangee

Shri Santosh Pathak

282

173 Howrah Dakshin

Shri Shyamal Hati

283

175 Panchla

Shri Ranjan Kumar Paul

284

211 Chandipur

Dr. Piyush Kanti Das

285

233 Garbeta

Shri Pradeep Lodha

286

265 Memari

Shri Manav Guha

287

283 Barabani

Shri Arijit Roy

288

83 Krishnanagar Uttar

Shri Taraknath Chatterjee

289

92 Kalyani (SC)

Shri Anupam Biswas

290

110 Dum Dum Uttar

Shri Saurav Sikdar

291

118 Madhyamgram

Shri Anindya Raju Banerjee

292

176 Uluberia Purba

Shri Rudraprasad Banerjee

West Bengal Assembly Elections 2026: Check complete list of TMC candidates

 

AC No AC Name District
Name of Candidate
1 Mekliganj (SC) Coochbehar
Paresh Chandra Adhikary
2 Mathabhanga (SC) Coochbehar Sablu Barman
3 Coochbehar Uttar (SC) Coochbehar
Partha Pratim Roy
4 Coochbehar Dakshin Coochbehar
Avijit De Bhowmick (Hippy)
5 Sitalkuchi (SC) Coochbehar Harihar Das
6 Sitai (SC) Coochbehar
Sangita Roy Basunia
7 Dinhata Coochbehar Udayan Guha
8 Natabari Coochbehar Sailen Barma
9 Tufanganj Coochbehar
Shib Sankar Paul
10 Kumargram (ST) Alipurduar Rajeev Tirkey
11 Kalchini (ST) Alipurduar Birendra Bara
12 Alipurduar Alipurduar Suman Kanjilal
13 Falakata (SC) Alipurduar
Subhash Chandra Roy
14 Madarihat (ST) Alipurduar
Jayprakash Toppo
15 Dhupguri (SC) Jalpaiguri
Dr. Nirmal Chandra Roy
16 Maynaguri (SC) Jalpaiguri
Ram Mohan Roy
17 Jalpaiguri (SC) Jalpaiguri Krishna Das
18 Rajganj (SC) Jalpaiguri
Swapna Barman
19 Dabgram-Phulbari Jalpaiguri
Ranjan Shil Sharma
20 Mal (ST) Jalpaiguri
Bulu Chik Baraik
21 Nagrakata (ST) Jalpaiguri Sanjay Kujur
22 Kalimpong Kalimpong
(To be announced)
23 Darjeeling Darjeeling
(To be announced)
24 Kurseong Darjeeling
(To be announced)
25 Matigara-Naxalbari (SC) Darjeeling Sankar Malakar
26 Siliguri Darjeeling Goutam Deb
27 Phansidewa (ST) Darjeeling
Reena Toppo Ekka
28 Chopra Uttar Dinajpur
Hamidul Rahaman
29 Islampur Uttar Dinajpur
Kanaia Lal Aggarwal
30 Goalpokhar Uttar Dinajpur
Md. Ghulam Rabbani
31 Chakulia Uttar Dinajpur
Minhajul Arfin Azad
32 Karandighi Uttar Dinajpur Gautam Paul
33 Hemtabad (SC) Uttar Dinajpur Satyajit Barman
34 Kaliaganj (SC) Uttar Dinajpur Nitai Baishya
35 Raiganj Uttar Dinajpur Krishna Kalyani
36 Itahar Uttar Dinajpur
Mosaraf Hussain
37 Kushmandi (SC) Dakshin Dinajpur Rekha Roy
38 Kumarganj Dakshin Dinajpur
Toraf Hossain Mondal
39 Balurghat Dakshin Dinajpur Arpita Ghosh
40 Tapan (ST) Dakshin Dinajpur Chintamoni Biha
41 Gangarampur (SC) Dakshin Dinajpur Goutam Das
42 Harirampur Dakshin Dinajpur Biplab Mitra
43 Habibpur (ST) Malda Amal Kisku
44 Gazole (SC) Malda Prasenjit Das
45 Chanchal Malda
Prasun Banerjee
46 Harishchandrapur Malda
Md. Matebur Rahman
47 Malatipur Malda
Abdur Rahim Boxi
48 Ratua Malda
Samar Mukherjee
49 Manikchak Malda Kabita Mandal
50 Maldaha (SC) Malda
Lipika Barman Ghosh
51 English Bazar Malda Asis Kundu
52 Mothabari Malda Md. Najrul Islam
53 Sujapur Malda Sabina Yeasmin
54 Baisnabnagar Malda
Chandana Sarkar
55 Farakka Murshidabad Amirul Islam
56 Samserganj Murshidabad Nur Alam
57 Suti Murshidabad Emani Biswas
58 Jangipur Murshidabad Jakir Hossain
59 Raghunathganj Murshidabad
Janab Akhruzzaman
60 Sagardighi Murshidabad Bayron Biswas
61 Lalgola Murshidabad Dr. Abdul Aziz
62 Bhagawangola Murshidabad
Reyat Hussain Sarkar
63 Raninagar Murshidabad Soumik Hussain
64 Murshidabad Murshidabad
Shaoni Singha Roy
65 Nabagram (SC) Murshidabad
Pranab Chandra Das
66 Khargram (SC) Murshidabad Ashish Marjit
67 Burwan (SC) Murshidabad Pratima Rajak
68 Kandi Murshidabad
Apurba Sarkar (David)
69 Bharatpur Murshidabad
Mustafizur Rahaman (Sumon)
70 Rejinagar Murshidabad Ataur Rahman
71 Beldanga Murshidabad
Rabiul Alam Chowdhury
72 Baharampur Murshidabad
Naru Gopal Mukherjee
73 Hariharpara Murshidabad Niamot Seikh
74 Naoda Murshidabad
Shahina Mumtaz
75 Domkal Murshidabad
Humayun Kabir (Ex IPS)
76 Jalangi Murshidabad Babar Ali
77 Karimpur Nadia
Soham Chakraborty
78 Tehatta Nadia Dilip Poddar
79 Palashipara Nadia
Rukbanur Rahman
80 Kaliganj Nadia Alifa Ahmed
81 Nakashipara Nadia Kallol Kha
82 Chapra Nadia Jeber Sekh
83 Krishnanagar Uttar Nadia
Avinabha Bhattacharya
84 Nabadwip Nadia
Pundarikakshya Saha
85 Krishnanagar Dakshin Nadia Ujjwal Biswas
86 Santipur Nadia
Braja Kishore Goswami
87 Ranaghat Uttar Paschim Nadia Tapas Ghosh
88 Krishnaganj (SC) Nadia
Samir Kumar Poddar
89 Ranaghat Uttar Purba (SC) Nadia Barnali Dey Roy
90 Ranaghat Dakshin (SC) Nadia
Dr. Sougata Kumar Burman
91 Chakdaha Nadia
Subhankar Singha (Jishu)
92 Kalyani (SC) Nadia
Dr. Atindra Nath Mondal
93 Haringhata (SC) Nadia Dr. Rajib Biswas
94 Bagdah (SC) North 24 Pgs
Madhuparna Thakur
95 Bangaon Uttar (SC) North 24 Pgs Biswajit Das
96 Bangaon Dakshin (SC) North 24 Pgs
Rituparna Addhya
97 Gaighata (SC) North 24 Pgs
Narottam Biswas
98 Swarupnagar (SC) North 24 Pgs Bina Mondal
99 Baduria North 24 Pgs
Burhanul Mokaddin (Liton)
100 Habra North 24 Pgs
Jyotipriya Mallick (Balu)
101 Ashoknagar North 24 Pgs
Narayan Goswami
102 Amdanga North 24 Pgs
Peerzada Kasem Siddiqui
103 Bijpur North 24 Pgs
Subodh Adhikary
104 Naihati North 24 Pgs Sanat Dey
105 Bhatpara North 24 Pgs Amit Gupta
106 Jagatdal North 24 Pgs
Somenath Shyam Ichini
107 Noapara North 24 Pgs
Trinankur Bhattacharya
108 Barrackpore North 24 Pgs
Raju Chakrabarty (Raj)
109 Khardaha North 24 Pgs
Devdeep Purohit
110 Dum Dum Uttar North 24 Pgs
Chandrima Bhattacharya
111 Panihati North 24 Pgs
Tirthankar Ghosh (Puchi)
112 Kamarhati North 24 Pgs Madan Mitra
113 Baranagar North 24 Pgs
Sayantika Banerjee
114 Dum Dum North 24 Pgs Bratya Basu
115 Rajarhat Newtown North 24 Pgs
Tapash Chatterjee
116 Bidhannagar North 24 Pgs Sujit Bose
117 Rajarhat Gopalpur North 24 Pgs Aditi Munshi
118 Madhyamgram North 24 Pgs Rathin Ghosh
119 Barasat North 24 Pgs
Sabyasachi Dutta
120 Deganga North 24 Pgs
Anisur Rahaman (Bidesh)
121 Haroa North 24 Pgs
Md. Mufti Abdul Matin
122 Minakhan (SC) North 24 Pgs
Usha Rani Mondal
123 Sandeshkhali (ST) North 24 Pgs Jharna Sardar
124 Basirhat Dakshin North 24 Pgs
Surajit Mitra (Badal)
125 Basirhat Uttar North 24 Pgs
Md Tauseef Rehman
126 Hingalganj (SC) North 24 Pgs Ananda Sarkar
127 Gosaba (SC) South 24 Pgs Subrata Mondal
128 Basanti (SC) South 24 Pgs
Nilima Bishal Mistry
129 Kultali (SC) South 24 Pgs
Ganesh Chandra Mondal
130 Patharpratima South 24 Pgs
Samir Kumar Jana
131 Kakdwip South 24 Pgs
Manturam Pakhira
132 Sagar South 24 Pgs
Bankim Chandra Hazra
133 Kulpi South 24 Pgs Barnali Dhara
134 Raidighi South 24 Pgs Tapas Mondal
135 Mandirbazar (SC) South 24 Pgs Joydeb Halder
136 Jaynagar (SC) South 24 Pgs Biswanath Das
137 Baruipur Purba (SC) South 24 Pgs Bivas Sardar
138 Canning Paschim (SC) South 24 Pgs
Paresh Ram Das
139 Canning Purba South 24 Pgs
Md. Baharul Islam
140 Baruipur Paschim South 24 Pgs Biman Banerjee
141 Magrahat Purba (SC) South 24 Pgs
Sharmistha Purkait
142 Magrahat Paschim South 24 Pgs Shamim Ahmed
143 Diamond Harbour South 24 Pgs Pannalal Halder
144 Falta South 24 Pgs Jahangir Khan
145 Satgachia South 24 Pgs
Somashree Betal
146 Bishnupur (SC) South 24 Pgs Dilip Mondal
147 Sonarpur Dakshin South 24 Pgs
Arundhuti Maitra (Lovely)
148 Bhangar South 24 Pgs Saokat Molla
149 Kasba South 24 Pgs
Javed Ahmed Khan
150 Jadavpur South 24 Pgs
Debabrata Majumdar
151 Sonarpur Uttar South 24 Pgs Firdousi Begum
152 Tollyganj South 24 Pgs Aroop Biswas
153 Behala Purba South 24 Pgs
Subhasish Chakraborty
154 Behala Paschim South 24 Pgs
Ratna Chatterjee
155 Maheshtala South 24 Pgs Subhasis Das
156 Budge Budge South 24 Pgs
Ashok Kumar Deb
157 Metiabruz South 24 Pgs
Abdul Khaleque Molla
158 Kolkata Port Kolkata Firhad Hakim
159 Bhabanipur Kolkata
Mamata Banerjee
160 Rashbehari Kolkata
Debasish Kumar
161 Ballygunge Kolkata
Sovandeb Chattopadhyay
162 Chowrangee Kolkata
Nayna Bandopadhyay
163 Entally Kolkata Sandipan Saha
164 Beleghata Kolkata Kunal Ghosh
165 Jorasanko Kolkata
Vijay Upadhayay
166 Shyampukur Kolkata
Dr. Shashi Panja
167 Maniktala Kolkata Shrreya Pandey
168 Kashipur Belgachhia Kolkata Atin Ghosh
169 Bally Howrah Kailash Mishra
170 Howrah Uttar Howrah
Goutam Chowdhury
171 Howrah Madhya Howrah Arup Roy
172 Shibpur Howrah
Dr. Rana Chatterjee
173 Howrah Dakshin Howrah
Nandita Choudhary
174 Sankrail (SC) Howrah Priya Paul
175 Panchla Howrah Gulshan Mullick
176 Uluberia Purba Howrah
Ritabrata Banerjee
177 Uluberia Uttar (SC) Howrah
Bimal Kumar Das
178 Uluberia Dakshin Howrah Pulak Roy
179 Shyampur Howrah Nadebasi Jana
180 Bagnan Howrah Arunava Sen
181 Amta Howrah Sukanta Paul
182 Udaynarayanpur Howrah
Samir Kumar Panja
183 Jagatballavpur Howrah Subir Chatterjee
184 Domjur Howrah Tapas Maity
185 Uttarpara Hooghly
Sirsanya Bandopadhyay
186 Sreerampur Hooghly Tanmoy Ghosh
187 Champdani Hooghly Arindam Guin
188 Singur Hooghly
Becharam Manna
189 Chandannagar Hooghly Indranil Sen
190 Chunchura Hooghly
Debangshu Bhattacharya
191 Balagarh (SC) Hooghly Ranjan Dhara
192 Pandua Hooghly
Samir Chakraborty (Bua)
193 Saptagram Hooghly Bidesh Bose
194 Chanditala Hooghly
Swati Khandoker
195 Jangipara Hooghly
Snehasis Chakraborty
196 Haripal Hooghly
Dr. Karabi Manna
197 Dhanekhali (SC) Hooghly Asima Patra
198 Tarakeswar Hooghly
Ramendu Singha Roy
199 Pursurah Hooghly Partha Hazari
200 Arambag (SC) Hooghly Mita Bag
201 Goghat (SC) Hooghly Dr. Nirmal Maji
202 Khanakul Hooghly Palash Roy
203 Tamluk Purba Medinipur
Dipendra Narayan Roy
204 Panskura Purba Purba Medinipur
Asim Kumar Maji
205 Panskura Paschim Purba Medinipur Siraj Khan
206 Moyna Purba Medinipur
Chandan Mondal
207 Nandakumar Purba Medinipur Sukumar Dey
208 Mahisadal Purba Medinipur
Tilak Kumar Chakraborty
209 Haldia (SC) Purba Medinipur Tapasi Mandal
210 Nandigram Purba Medinipur Pabitra Kar
211 Chandipur Purba Medinipur Uttam Barik
212 Patashpur Purba Medinipur
Pijus Kanti Panda
213 Kanthi Uttar Purba Medinipur
Debasis Bhunia (Lalu)
214 Bhagabanpur Purba Medinipur
Manab Kumar Porua
215 Khejuri (SC) Purba Medinipur
Rabin Chandra Mandal
216 Kanthi Dakshin Purba Medinipur Tarun Kr Jana
217 Ramnagar Purba Medinipur Akhil Giri
218 Egra Purba Medinipur Tarun Maity
219 Dantan Paschim Medinipur Manik Maity
220 Nayagram (ST) Jhargram Dulal Murmu
221 Gopiballavpur Jhargram Ajit Mahata
222 Jhargram Jhargram Mangal Soren
223 Keshiary (ST) Paschim Medinipur Ramjiban Mandi
224 Kharagpur Sadar Paschim Medinipur Pradip Sarkar
225 Narayangarh Paschim Medinipur
Pratibha Rani Maity
226 Sabang Paschim Medinipur
Manas Ranjan Bhunia
227 Pingla Paschim Medinipur Ajit Maity
228 Kharagpur Paschim Medinipur Dinen Roy
229 Debra Paschim Medinipur Rajib Banerjee
230 Daspur Paschim Medinipur Asis Hudait
231 Ghatal (SC) Paschim Medinipur
Shyamali Sardar
232 Chandrakona (SC) Paschim Medinipur
Surjya Kanta Doloi
233 Garbeta Paschim Medinipur
Uttara Singha (Hazra)
234 Salboni Paschim Medinipur Srikanta Mahata
235 Keshpur (SC) Paschim Medinipur Seuli Saha
236 Medinipur Paschim Medinipur Sujoy Hazra
237 Binpur (ST) Jhargram Birbaha Hansda
238 Bandwan (ST) Purulia
Rajib Lochan Saren
239 Balarampur Purulia
Shantiram Mahato
240 Baghmundi Purulia
Sushanta Mahato
241 Joypur Purulia Arjun Mahato
242 Purulia Purulia Sujoy Banerjee
243 Manbazar (ST) Purulia
Sandhya Rani Tudu
244 Kashipur Purulia
Soumen Beltharia
245 Para (SC) Purulia Manik Bauri
246 Raghunathpur (SC) Purulia Hazari Bauri
247 Saltora (SC) Bankura Uttam Bauri
248 Chhatna Bankura
Swapan Kumar Mandal
249 Ranibandh (ST) Bankura
Dr. Tanushree Hansda
250 Raipur (ST) Bankura
Thakur Moni Soren
251 Taldangra Bankura
Falguni Singhababu
252 Bankura Bankura
Dr. Anup Mondal
253 Barjora Bankura
Goutam Mishra (Shyam)
254 Onda Bankura
Subrata Dutta (Gope)
255 Bishnupur Bankura Tanmoy Ghosh
256 Katulpur (SC) Bankura
Harakali Pratihar
257 Indas (SC) Bankura
Shyamali Roy Bagdi
258 Sonamukhi (SC) Bankura Dr Kallol Saha
259 Khandaghosh (SC) Purba Bardhaman
Nabin Chandra Bag
260 Bardhaman Dakshin Purba Bardhaman Khokon Das
261 Raina (SC) Purba Bardhaman Mandira Dalui
262 Jamalpur (SC) Purba Bardhaman
Bhootnath Mallick
263 Monteswar Purba Bardhaman
Siddiqullah Chowdhury
264 Kalna (SC) Purba Bardhaman
Deboprasad Bag
265 Memari Purba Bardhaman
Rasbihari Halder
266 Bardhaman Uttar (SC) Purba Bardhaman
Nisith Kumar Malik
267 Bhatar Purba Bardhaman Shantanu Koner
268 Purbasthali Dakshin Purba Bardhaman
Swapan Debnath
269 Purbasthali Uttar Purba Bardhaman
Vasundhara Goswami
270 Katwa Purba Bardhaman
Rabindranath Chatterjee
271 Ketugram Purba Bardhaman
Sekh Sahonawez
272 Mangalkot Purba Bardhaman
Apurba Chowdhury (Achal)
273 Ausgram (SC) Purba Bardhaman
Shyamaprasanna Lohar
274 Galsi (SC) Purba Bardhaman
Alok Kumar Majhi
275 Pandabeswar Paschim Bardhaman
Narendranath Chakraborty
276 Durgapur Purba Paschim Bardhaman
Pradip Mazumdar
277 Durgapur Paschim Paschim Bardhaman Kavi Dutta
278 Raniganj Paschim Bardhaman
Kalobaran Mondal
279 Jamuria Paschim Bardhaman Hareram Singh
280 Asansol Dakshin Paschim Bardhaman Tapas Banerjee
281 Asansol Uttar Paschim Bardhaman Moloy Ghatak
282 Kulti Paschim Bardhaman Abhijit Ghatak
283 Barabani Paschim Bardhaman
Bidhan Upadhyay
284 Dubrajpur (SC) Birbhum
Chandra Naresh Bauri
285 Suri Birbhum Ujjal Chatterjee
286 Bolpur Birbhum
Chandranath Sinha
287 Nanoor (SC) Birbhum
Bidhan Chandra Majhi
288 Labpur Birbhum
Abhijit Sinha (Rana)
289 Sainthia (SC) Birbhum Nilabati Saha
290 Mayureswar Birbhum Abhijit Roy
291 Rampurhat Birbhum Asish Banerjee
292 Hansan Birbhum
Fayezul Haque (Kajal Sk)
293 Nalhati Birbhum
Rajendra Prasad Singh
294 Murarai Birbhum
Mosarraf Hossain

The Election Commission had on 15 March 2026 released the full schedule of the election of the West Bengal Legislative Assembly. The West Bengal Assembly Election 2026 will be held in two phases with first phase on 23rd April and second phase on 29th April 2026.

