Women's World Cup 2025's team of the tournament feat. 4 Indians, including Smriti Mandhana, Deepti Sharma

Smriti Mandhana (India) - 434 runs in 9 innings, 54.25 average
Laura Wolvaardt (South Africa) - 571 in 9 innings, 71.37 average
Jemimah Rodrigues (India) - 292 runs in 7 innings, 58.40 average
Nat Sciver-Brunt (England) - 262 runs in 6 innings, 43.66 average; 9 wickets at 29.33
Marizanne Kapp (South Africa) - 208 runs in 8 innings; 12 wickets at 20.25
Ash Gardner (Australia) - 328 runs in 5 innings, 82.00 average; 7 wickets
Deepti Sharma (India) - 215 runs in 7 innings; 22 wickets at 20.40 average
Annabel Sutherland (Australia) - 17 wickets at 15.82 average; 117 runs in 6 innings
Richa Ghosh (India) - 235 runs in 8 innings at 39.16 average, 133.52 strike rate
Sophie Ecclestone (England) - 16 wickets in 7 innings at 14.25 average
Alana King (Australia) - 13 wickets in 7 innings at 17.38 average
