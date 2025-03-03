Chris Gayle to Shubman Gill: Slowest centuries in Champions Trophy history

143 balls - Shahriar Nafees (BAN vs ZIM), Jaipur 2006
142 balls - Alistair Campbell (ZIM vs NZ), Dhaka 1998
134 balls - Saeed Anwar (PAK vs SL), Nairobi 2000
133 balls - Herschelle Gibbs (SA vs WI), The Oval 2004
126 balls - Chris Gayle (WI vs ENG), Ahmedabad 2006
125 balls - Shubman Gill (IND vs BAN), Dubai 2025
124 balls - Tamim Iqbal (BAN vs ENG), The Oval 2017
122 balls - Upul Tharanga (SL vs BAN), Mohali 2006
118 balls - Sanath Jayasuriya (SL vs PAK), Colombo RPS 2002
117 balls - Dwayne Bravo (WI vs ENG), Ahmedabad 2006
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