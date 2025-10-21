Captains to lose their first match as captain across all formats, Shubman Gill joins elite club

Shubman Gill didn't have an auspicious start to his captaincy tenure in the ODIs as India suffered a 7-wicket defeat at the hands of Australia in a rain-hit clash in Perth on Sunday, October 19. Gill became the second Indian captain and overall ninth to lose his first match as captain across formats, having lost to Zimbabwe in T20Is last year and England earlier at Headingley in the Tests. Take a look at the full list-
Stephen Fleming (New Zealand) - (Test - lost vs ENG in 1997, ODI - lost vs SL in 1997, T20I - lost vs AUS in 2005)
Shaun Pollock (South Africa) - (ODI - lost vs PAK in 2000, Test - lost vs SL in 2000, T20I - lost vs WI in 2007)
Brendon McCullum (New Zealand) - (T20I - lost vs ENG in 2008, ODI - lost vs IND in 2009, Test - lost vs SA in 2013)
Tillakaratne Dilshan (Sri Lanka) - (T20I - lost vs PAK in 2008, ODI - lost vs IND in 2010, Test - lost vs ENG in 2011)
Hamilton Masakadza (Zimbabwe) - (ODI - lost vs PAK in 2008, Test - lost vs PAK in 2013, T20I - lost vs BAN in 2016)
Virat Kohli (India) - (ODI - lost vs SL in 2013, Test - lost vs AUS in 2014, T20I - lost vs ENG in 2017)
Jason Holder (West Indies) - (ODI - lost vs SA in 2015, Test - lost vs SL in 2015, T20I - lost vs ENG in 2019)
Mohammad Rizwan (Pakistan) - (Test - lost vs NZ in 2020, ODI - lost vs AUS in 2024, T20I - lost vs AUS in 2024)
