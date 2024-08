Updated on: August 28, 2024 11:06 IST

Yoga | 08 अगस्त 2024: 40 मिनट की योगिक स्ट्राइक...10 दिन में कंट्रोल होगा थायराइड

If there is constant stress, it can turn into chronic stress.. which can also give you a fatal disease like thyroid. Actually, the cortisol hormone released from stress causes swelling in the thyroid gland.. the production of thyroxine hormone is disturbed.. And people become thyroid patients.