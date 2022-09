Updated on: September 05, 2022 11:39 IST

Patna के Sherpur में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 45 लोगों निकाला गया सुरक्षित, 10 अभी भी लापता

Bihar News | Patna | Boat carrying over 50 people sinks in Sherpur |Bihar News: राजधानी पटना के मनेर के शेरपुर मंदिर के पास गंगा नदी में सवारियों से भरी दो नाव आपस में टकरा गई (Boats Collided In Maner). जिसमें एक नाव डूब गई (Boat Capsized In River Ganga) है. नाव पर सवार लगभग 55 लोग चारा लाने गए थे. वापसी में गंगा पार करते समय अचानक बीच गंगा नदी में नाव डूब गई. नाव पर सवार बाकी लोग तैर कर बाहर निकल गए है. लापता में खिलाड़ी राय, कुमकुम, प्रीति, आरती, छठू राय और वासुदेव राय की पुत्री और पूजन के घर के एक महिला समेत सभी लोगों की खोजबीन की जा रही है. जिनका अभी तक पता नही चला है.