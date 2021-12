Updated on: December 21, 2021 13:00 IST

Omicron: India records 200 cases of new Covid variant

India's Omicron cases count rose to 200 on Tuesday, the Union Health Ministry informed. According to central and state officials, Omicron cases have been detected in: Maharashtra (54), Delhi (54), Telangana (20), Karnataka (19), Rajasthan (18), Kerala (15), Gujarat (14), Uttar Pradesh (2) , Andhra Pradesh (1), Chandigarh (1), Tamil Nadu (1) and West Bengal (1).