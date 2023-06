Updated on: June 10, 2023 12:41 IST

Maharashtra News: Controversy over Tipu Sultan after Aurangzeb in Maharashtra, Tipu Sultan monument removed

Only Aurangzeb, Tipu Sultan... Great for Owaisi! Mughal history will change the geography of Owaisi's party? Bulldozer run over Tipu Prem of AIMIM MLA! Aurangzeb + Tipu Sultan... Owaisi's 'Muslim Jodo' plan!