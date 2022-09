Updated on: September 30, 2022 10:12 IST

Mahakal Bhasm Aarti Ujjain LIVE :देखिए भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती | Ujjain | Mahakal Temple

Mahakal Bhasm Aarti LIVE: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल ने दिव्य श्रृंगार में भक्तों को दर्शन दिए। मंत्रोच्चार के साथ जल से भगवान महाकाल को स्नान कराने के पश्चात दूध, दही, घी, शहद फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया।Shiv Ujjain Temple Mahakal Bhasm Aarti: Ujjain Temple Mahakaal Jyotirlinga is a Hindu Temple Dedicated to Lord Shiva and is one of the 12 Jyotirlingas. Lord Shiva here is believed to be Swayambhu.