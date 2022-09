Updated on: September 15, 2022 10:12 IST

Haridwar Viral Video: हर की पौड़ी पर फूहड़ डांस का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस करेगी करवाई

A video of a group dancing at Har Ki Paudi is getting viral on the social media. The group is seen dancing on Bollywood songs at the Ganga ghat. Police have assured to take strict action against hurting religious believes in this case.#harkipauri #uttrakhand #indiatv