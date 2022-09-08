Bharat Jodo Yatra। भारत जोड़ो यात्रा | Congress leader Rahul Gandhi। Kanyakumari। Kashmir।
Mission Bharat Jodo Yatra। Congress leader Rahul Gandhi। Kanyakumari। Kashmir। Congress नेता Rahul Gandhi की 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू हो गई है. Kanyakumari से Kashmir तक 3,500 km की यह यात्रा Congress के लिए एक masterstroke बताई जा रही है. 150 दिन की इस यात्रा में Congress अपने संगठन में नई उर्जा भरने और 2024 के चुनाव से पूर्व PM Narendra Modi की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेगी. #bharatjodoyatra #rahulgandhi #kanyakumari #kashmir #congress #indiatv #indiatvlive