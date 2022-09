Updated on: September 20, 2022 8:44 IST

Mahakal Aarti:Ujjain Mahakal Temple Bhasm Aarti | Shiv Temple| देखिए बाबा महाकाल की भस्म आरती

Mahakaal Aarti Live from Ujjain Shiv Temple Date 20 September 2022: Ujjain Temple is one of the Jyotirlinga of Lord Shiva, Lord Shiva here is believed to be Swayambhu. Bhasm Aarti is well known across the world.#shiva #mahakaleshwarTemple #mahakal #bhasmaaarti #Ujjain #indiatv