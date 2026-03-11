- News
- Coffee Par Kurukshetra : क्या मोदी को बदनाम करने के चक्कर में राहुल गांधी ने देश के बदनाम किया ?
संसद में बजट सेशन दूसरे हिस्से में भी विपक्ष के हंगामे के बीच सदन चला. चर्चा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर हुई लेकिन एक नो कॉन्फिडेंस LoP को लेकर भी है यानी लीडर ऑफ अपोजिशन. राहुल गांधी सबसे पहले वो यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर बोले.
