Advertisement
  1. News
  2. Video
  3. Kurukshetra
  4. Coffee Par Kurukshetra : BJP बगावत नहीं सहती, वहीं कांग्रेस में हाईकमान की कोई नहीं सुनता ?

Kurukshetra

Aap ki Adalat Aaj ki Baat Entertainment Originals
Updated on:

Coffee Par Kurukshetra : BJP बगावत नहीं सहती, वहीं कांग्रेस में हाईकमान की कोई नहीं सुनता ?

जाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पद से हटाने व विधानसभा चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित करने की मांग पर पंजाब कांग्रेस में बगावत चल रही है. इसी बगावत को शांत करने के लिए हाईकमान ने पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल को चंडीगढ़ भेजा था.

Advertisement

Related Videos

Advertisement

Latest Videos

Aaj Ki Baat : Mercedes damaged by E20 petrol, see the full truth about ethanol!

Aaj Ki Baat : Mercedes damaged by E20 petrol, see the full truth about ethanol!
Speed News: Ketan Agarwal’s mother pens emotional letter to PM Modi seeking justice

Speed News: Ketan Agarwal’s mother pens emotional letter to PM Modi seeking justice
Aaj Ki Baat: Ram Mandir CEO vacancy, what happened in the SC regarding the theft?

Aaj Ki Baat: Ram Mandir CEO vacancy, what happened in the SC regarding the theft?
Speed News: Ram janmabhoomi trust invites CEO applications amid donation probe

Speed News: Ram janmabhoomi trust invites CEO applications amid donation probe
E20 Fuel Controversy: What Every Car Owner in India Needs to Know Today, Explained

E20 Fuel Controversy: What Every Car Owner in India Needs to Know Today, Explained
Speed News: CM Yogi launches 'Maha Vriksharopan 2026' initiative to plant 35 crore trees

Speed News: CM Yogi launches 'Maha Vriksharopan 2026' initiative to plant 35 crore trees
Speed News: PM Modi Praises India-New Zealand FTA As 'Historic Milestone'

Speed News: PM Modi Praises India-New Zealand FTA As 'Historic Milestone'
Aaj Ki Baatv : Who will become the CEO of Ram Temple, what did Yogi say in Ayodhya?

Aaj Ki Baatv : Who will become the CEO of Ram Temple, what did Yogi say in Ayodhya?

Aap Ki Adalat

Bobby Deol in Aap Ki Adalat | Childhood, Career & Family, Bandar & Bollywood | Rajat Sharma

Bobby Deol in Aap Ki Adalat | Childhood, Career & Family, Bandar & Bollywood | Rajat Sharma
Nishikant Dubey in Aap Ki Adalat: BJP vs Rahul Gandhi, India US Trade Deal & PM Modi

Nishikant Dubey in Aap Ki Adalat: BJP vs Rahul Gandhi, India US Trade Deal & PM Modi
Mary Kom in Aap Ki Adalat: Untold Life Story, Personal Life & Controversies Revealed

Mary Kom in Aap Ki Adalat: Untold Life Story, Personal Life & Controversies Revealed
Farhan Akhtar In Aap Ki Adalat: Watch Full Episode with Rajat Sharma

Farhan Akhtar In Aap Ki Adalat: Watch Full Episode with Rajat Sharma
Akshay Kumar In Aap Ki Adalat: Watch Full episode with Rajat Sharma

Akshay Kumar In Aap Ki Adalat: Watch Full episode with Rajat Sharma
Mohammed Shami In Aap Ki Adalat: Watch Full Episode with Rajat Sharma

Mohammed Shami In Aap Ki Adalat: Watch Full Episode with Rajat Sharma

CM Mohan Yadav in Aap Ki Adalat: After becoming MP CM, Mohan Yadav turns up for his biggest interview

CM Mohan Yadav in Aap Ki Adalat: After becoming MP CM, Mohan Yadav turns up for his biggest interview
Dhirendra Shastri Interview With Rajat Sharma : Baba Bageshwar In Aap Ki Adalat

Dhirendra Shastri Interview With Rajat Sharma : Baba Bageshwar In Aap Ki Adalat
View All

Aaj Ki Baat

Aaj Ki Baat: Exposing Lawrence Bishnoi's crimes, what FBI chargesheet say?

Aaj Ki Baat: Exposing Lawrence Bishnoi's crimes, what FBI chargesheet say?
Aaj Ki Baat : Encountered in Bengal, why TMC create ruckus?

Aaj Ki Baat : Encountered in Bengal, why TMC create ruckus?
Aaj Ki Baat : Thieves on remand, what secrets did Champat Rai's letter reveal?

Aaj Ki Baat : Thieves on remand, what secrets did Champat Rai's letter reveal?
Aaj Ki Baat: Ram Mandir is now 'Champat free', why did the meeting's decisions surprise us?

Aaj Ki Baat: Ram Mandir is now 'Champat free', why did the meeting's decisions surprise us?
Aaj Ki Baat: What did RSS say on donation theft, what was revealed about Champat Rai?

Aaj Ki Baat: What did RSS say on donation theft, what was revealed about Champat Rai?
Aaj Ki Baat: Who will face action in the Ram Mandir donation scam?

Aaj Ki Baat: Who will face action in the Ram Mandir donation scam?
Aaj Ki Baat : What information did Champat Rai give to police?

Aaj Ki Baat : What information did Champat Rai give to police?
Aaj Ki Baat: How cash, diamonds, gold, and silver vanished from the temple, full details!

Aaj Ki Baat: How cash, diamonds, gold, and silver vanished from the temple, full details!
View All

Entertainment

Armaan Khera on The Ba***ds of Bollywood defamation case, SRK, and Aryan Khan | Exclusive Interview

Armaan Khera on The Ba***ds of Bollywood defamation case, SRK, and Aryan Khan | Exclusive Interview
Tom Cruise Walks Red Carpet at Cannes for 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' Premiere

Tom Cruise Walks Red Carpet at Cannes for 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' Premiere
Cannes 2025: Bella Hadid, Eva Longoria & Heidi Klum Dazzle On The Red Carpet On Opening Night

Cannes 2025: Bella Hadid, Eva Longoria & Heidi Klum Dazzle On The Red Carpet On Opening Night
Entertainment Wrap: Deepika Padukone and Ranveer Singh introduce daughter Dua to paps

Entertainment Wrap: Deepika Padukone and Ranveer Singh introduce daughter Dua to paps
Entertainment Wrap: Tabla Legend Zakir Hussain Dies at 73, PM Modi Pays Tribute

Entertainment Wrap: Tabla Legend Zakir Hussain Dies at 73, PM Modi Pays Tribute

Entertainment Wrap: Shah Rukh & Salman hug each other at Devendra Fadnavis' Oath Ceremony

Entertainment Wrap: Shah Rukh & Salman hug each other at Devendra Fadnavis' Oath Ceremony

Entertainment Wrap: Naga Chaitanya's house decked up with flowers ahead of his wedding with Sobhita

Entertainment Wrap: Naga Chaitanya's house decked up with flowers ahead of his wedding with Sobhita

Entertainment Wrap: Nargis Fakhri's sister Aliya arrested for murdering ex-boyfriend

Entertainment Wrap: Nargis Fakhri's sister Aliya arrested for murdering ex-boyfriend

View All

Originals

Speed News: PM Modi visits MCG, historic ground evokes deep emotions for Indian fans

Speed News: PM Modi visits MCG, historic ground evokes deep emotions for Indian fans
Speed News: Ram Temple Trust blocks VIP pass IDs tied to Champat Rai amid donation theft

Speed News: Ram Temple Trust blocks VIP pass IDs tied to Champat Rai amid donation theft
Speed News: Trump declares ceasefire over, orders fresh Iran strikes, dismisses talks

Speed News: Trump declares ceasefire over, orders fresh Iran strikes, dismisses talks
Speed News: Allahabad HC dismisses plea demanding CBI probe into Ram Mandir donation theft

Speed News: Allahabad HC dismisses plea demanding CBI probe into Ram Mandir donation theft
Khamenei's Funeral: Where Is Mojtaba Khamenei During Iran's State Funeral? Explained

Khamenei's Funeral: Where Is Mojtaba Khamenei During Iran's State Funeral? Explained

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: How His Body Was Preserved for More Than Four Months

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: How His Body Was Preserved for More Than Four Months

Speed News: Aamir Khan marries Gauri Spratt, first civil wedding picture out

Speed News: Aamir Khan marries Gauri Spratt, first civil wedding picture out

Speed News: Trump Claims Iran Is Eager To Settle, Says US Gave Them Week Off For Khamenei's Funeral

Speed News: Trump Claims Iran Is Eager To Settle, Says US Gave Them Week Off For Khamenei's Funeral
View All
 
\