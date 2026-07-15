Coffee Par Kurukshetra : BJP बगावत नहीं सहती, वहीं कांग्रेस में हाईकमान की कोई नहीं सुनता ? जाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पद से हटाने व विधानसभा चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित करने की मांग पर पंजाब कांग्रेस में बगावत चल रही है. इसी बगावत को शांत करने के लिए हाईकमान ने पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल को चंडीगढ़ भेजा था.